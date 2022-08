Das ZQP klärt auf Gewalt in der Pflege

Gewalt in der Pflege fängt nicht erst mit körper­li­chen Übergrif­fen an, sondern kann sich auch in Form von Nicht­be­ach­tung, Beschä­men oder Anschreien äußern. Das Zentrum für Quali­tät in der Pflege (ZQP) klärt mit einem Video darüber auf.