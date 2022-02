Wegen eines angeblichen Vertragverstoßes weigert sich eine Krankenkasse für die Leistungen einer Pflege-Gesellschaft zu zahlen. Das Personal sei nicht qualifiziert gewesen, so der Vorwurf. Die Gesellschaft entgegnet, dass sie die Leistung doch erfolgreich erbracht hat und besteht weiterhin auf die Vergütungszahlungen. Wer hat recht?

Wenn die Kran­ken­kas­se ein­fach nicht zahlt

War das Per­so­nal nicht aus­rei­chend qua­li­fi­ziert? Eine Pfle­ge-Gesell­schaft for­der­te von einer Kran­ken­kas­se 42.097,84 Euro für die erbrach­ten Pfle­ge­leis­tun­gen für die von der Kran­ken­kas­se ver­si­cher­ten Pati­en­ten. Die Gesell­schaft ist bun­des­weit tätig und auf die Ver­sor­gung von inten­siv­pfle­ge­be­dürf­ti­gen und beatmungs­pflich­ti­gen Pati­en­ten in der eige­nen häus­li­chen Umge­bung spezialisiert.

Die Kran­ken­kas­se wei­ger­te sich aller­dings den Betrag zu zah­len und mach­te sogar ent­spre­chend der Höhe der For­de­run­gen Rück­for­de­rungs­an­sprü­che gel­tend. Zudem ver­wei­ger­te die Kran­ken­kas­se die voll­stän­di­ge Aus­zah­lung der Ver­gü­tungs­an­sprü­che gegen­über der Gesell­schaft. War­um wei­ger­te sich die Kran­ken­kas­se für die Diens­te der Pfle­ge-Gesell­schaft zu zahlen?

Gesellschaft verstößt gegen Versorgungsvertrag

Zwi­schen der Gesell­schaft und der Kran­ken­kas­se bestand ein Ver­trag über die Ver­sor­gung mit häus­li­cher Kran­ken­pfle­ge, häus­li­cher Pfle­ge und Haus­halts­hil­fe nach §§ 132, 132a Absatz 2 SGB V. In dem Ver­sor­gungs­ver­trag war unter ande­rem Fol­gen­des geregelt:

Der Umfang der Erbrin­gung von grund- und behand­lungs­pfle­ge­ri­schen Leis­tun­gen durch Pflegefachkräfte.

Die Qua­li­fi­ka­ti­on die­ser Pfle­ge­fach­kräf­te: Das Per­so­nal müs­sen fach­lich und dis­zi­pli­na­risch voll­stän­dig in die Orga­ni­sa­ti­on des Pfle­ge­diens­tes ein­ge­bun­den sein und inner­halb der letz­ten acht Jah­re min­des­tens drei Jah­re eine prak­ti­sche, haupt­be­ruf­li­che (Voll­zeit-) Tätig­keit im ambu­lan­ten pfle­ge­ri­schen Bereich geleis­tet haben.

Ent­stan­de­ne Schä­den müs­sen ersetzt wer­den, soll­te sich ein Ver­trags­part­ner nicht an die Abma­chun­gen halten.

Soll­te es zu einem Ver­trags­ver­stoß kom­men, lie­gen die ent­spre­chen­den Maß­nah­men im Ermes­sen der Kran­ken­kas­se. Die­se Maß­nah­men kön­nen sein: Ver­war­nung, Abmah­nung oder Ver­hän­gung einer Ver­trags­stra­fe in Form einer zu zah­len­den Geld­sum­me. Zudem kann der Ver­trag bei einem Ver­stoß ohne Abmah­nung gekün­digt werden.

Unqualifiziertes Pflegepersonal eingesetzt?

Die Kran­ken­kas­se bemän­gel­te nun, dass die Gesell­schaft sich nicht an die im Ver­trag gere­gel­ten Rah­men­be­din­gun­gen zur Qua­li­fi­ka­ti­on der Pfle­ge­fach­kräf­te gehal­ten habe. Die Gesell­schaft soll näm­lich acht Mitarbeiter*innen ein­ge­setzt haben, die zwar eine Aus­bil­dung abge­schlos­sen, aller­dings noch nicht die erfor­der­li­che beruf­li­che Bezeich­nung erlangt haben.

Die Kran­ken­kas­se for­der­te von der Gesell­schaft des­halb 42.643,56 Euro Rück­for­de­rungs­zah­lung. Es folg­ten zwei wei­te­re Schrei­ben über Auf­rech­nungs­er­hö­hun­gen: ein­mal um 5.849,32 Euro und um 36.794,24 Euro. Dar­über hin­aus wei­ger­te sich die Kran­ken­kas­se die voll­stän­di­ge Aus­zah­lung der Ver­gü­tungs­an­sprü­che gegen­über der Gesellschaft.

Pflege-Gesellschaft klagt gegen Krankenkasse

Das ließ sich die Gesell­schaft nicht gefal­len und klag­te vor dem Sozi­al­ge­richt in Ber­lin. In der Kla­ge begehrt die Gesell­schaft, dass die erbrach­te häus­li­che Kran­ken­pfle­ge in voll­stän­di­ger Höhe (42.097,84 Euro) ver­gü­tet wird. Das Sozi­al­ge­richt hat­te die Kla­ge aller­dings abgewiesen.

Hier­ge­gen leg­te die Klä­ge­rin Beru­fung ein und mach­te wei­ter gel­tend, dass alle von ihr ein­ge­setz­ten Mitarbeiter*innen über eine dem Ver­trag ent­spre­chen­de Qua­li­fi­ka­ti­on ver­fügt hät­ten. Die dem Rück­for­de­rungs­an­spruch zugrun­de lie­gen­den Pfle­ge­leis­tun­gen sei­en erbracht wor­den. Die Klä­ge­rin habe somit kei­ne min­der­qua­li­fi­zier­ten Pfle­ge­kräf­te für die Ver­sor­gung eingesetzt.

Krankenkasse ist im Recht und muss nicht zahlen

Doch auch mit der Beru­fung schei­ter­te die kla­gen­de Gesell­schaft. Die Kran­ken­kas­se hat­te nach Auf­fas­sung des Gerichts völ­lig zurecht die Zah­lung des strei­ti­gen Betrags von 42.097,48 Euro ver­wei­gert. Der Ver­gü­tungs­an­spruch ist nach der recht­mä­ßig erklär­ten Auf­rech­nung erlo­schen: Die Kran­ken­kas­se hat­te bereits geleis­te­te Ver­gü­tungs­zah­lun­gen zurück­ge­for­dert (42.6643,56 Euro). Die­ser Betrag wur­de dann mit dem offe­nen Betrag von 42.097,48 Euro teil­wei­se aufgerechnet.

Die Kran­ken­kas­se durf­te des­halb die Zah­lun­gen zurück­for­dern, da sie einen Erstat­tungs­an­spruch hat. Im Rah­men eines öffent­li­chen Rechts­ver­hält­nis­ses kann die­ser Erstat­tungs­an­spruch dann gel­tend gemacht wer­den, wenn Leis­tun­gen ohne Gegen­leis­tun­gen erbracht wur­den. Das ist hier der Fall, da die Pfle­ge-Gesell­schaft gegen wesent­li­che ver­trag­li­che Ver­ein­ba­run­gen ver­sto­ßen hat­te, da die von ihr ein­ge­setz­ten Pfle­ge­kräf­te nicht aus­rei­chen qua­li­fi­ziert waren.

Versicherungen müssen für fachliche Qualität der Behandlung sorgen

Die Kran­ken­kas­se hat eine gesetz­li­che Ver­pflich­tung dazu, für ihre Ver­si­cher­ten eine aus­rei­chen­de und zweck­mä­ßi­ge Ver­sor­gung sicher­zu­stel­len, die sich nach dem all­ge­mei­nen aner­kann­ten Stand der medi­zi­ni­schen Erkennt­nis­se in der fach­lich gebo­te­nen Qua­li­tät rich­tet. Ins­be­son­de­re muss die Kran­ken­kas­se über­prü­fen, ob die Qua­li­fi­ka­ti­on der Pfle­ge­kräf­te nach den all­ge­mei­nen Regeln des Berufs­rechts vor­han­den ist. Aller­dings ist die Kran­ken­kas­se weder befugt noch in der Lage, die Qua­li­fi­ka­ti­on des von der Pfle­ge-Gesell­schaft ein­ge­setz­ten Per­so­nals selbst zu überprüfen.

In Anbe­tracht des Ver­sor­gungs­ver­tra­ges reicht es somit auch nicht, dass die Leis­tung zwar erbracht wur­de. Solan­ge das Pfle­ge­per­so­nal nicht über die ver­trag­lich fest­ge­hal­te­ne Qua­li­fi­ka­ti­on ver­fügt, ist auch die ver­trag­li­che Pflicht von der Pfle­ge-Gesell­schaft nicht erfüllt wor­den. Zudem kann der Ver­trags­ver­stoß auch rück­wir­kend nicht geheilt wer­den, wenn das Pfle­ge­per­so­nal zu einem spä­te­ren Zeit­punkt die ent­spre­chen­de Qua­li­fi­ka­ti­on erlangt.

Quel­le: LSG Ber­lin-Bran­den­burg vom 19.03.2021 – L 26 KR 77/20