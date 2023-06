Vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2024 ist es wieder soweit: G&S‑Verlag und PWG-Seminare laden zur neuen Auflage der Winter­aka­de­mie auf Gran Canaria ein. Bis zu 70 Angehö­rige aus allen Berei­chen des Gesund­heits­we­sens erleben eine Fortbil­dung in einzig­ar­ti­ger Atmosphäre, weit weg vom winter­li­chen deutschen Schmud­del­wet­ter. „Der Mensch im Mittel­punkt – 2.0“ lautet das Motto der 17. Auflage der Veran­stal­tung. Diesmal steht insbe­son­dere die Verbin­dung von gesun­dem Körper sowie gesun­dem Geist und Seele im Fokus.

Vom 27. Januar bis zum 3. Februar 2024 werden sich wieder bis zu 70 Teilneh­mende aus allen Berei­chen des Gesund­heits­we­sens zu dem einzig­ar­ti­gen Fortbil­dungs­for­mat im sonnen­ver­wöhn­ten kanari­schen Playa del Inglés zusam­men­fin­den. Das Grund­prin­zip der Winter­aka­de­mie: Das Programm fokus­siert die Probleme in der Gesund­heits­ver­sor­gung konse­quent aus der Perspek­tive des in die Versor­gung einge­bun­de­nen Perso­nals. Ausge­wie­sene Referie­rende zeigen Ihnen Möglich­kei­ten auf, wie Sie Ihr Bewusst­sein für das eigene Denken und Handeln schär­fen können und die gemach­ten Erfah­run­gen, Übungen und Anwen­dun­gen den Patien­ten und Patien­tin­nen und Behan­del­ten zugute­kom­men lassen können.

Sonnen­un­ter­gang über Playa del Inglés

Auf der juris­ti­schen Ebene werden diese Aspekte von Prof. Dr. Volker Großkopf aufge­grif­fen. Ausge­hend von dem „Recht der Patien­ten auf Selbst­ge­fähr­dung“ werden den Teilneh­men­den zudem zukunfts­wei­sende Struk­tu­ren zum Umden­ken des aktuel­len Medizin­be­trie­bes an die Hand gereicht. Paral­lel zum Haupt­pro­gramm haben Sie die Möglich­keit, an Yoga- und Sport­übun­gen teilzu­neh­men, um Ihren Körper und Geist zu stärken und Ihre Energie­re­ser­ven aufzu­la­den. Auch im nächs­ten Jahr rundet der kolle­giale und inter­pro­fes­sio­nelle Austausch das Kongress­pro­gramm ab.

Mehr Stärke entwi­ckeln durch Yoga, Sport und Selbst­dia­log

Bereits der erste Tag nach der Ankunft steht ganz im Zeichen von Sport und Wohlbe­fin­den: Die Yogaleh­re­rin BDY/EYU Catha­rina Schüp­fer zeigt in ihrem Seminar „Körper, Geist und Seele – eine untrenn­bare Einheit“, wie Yoga und die innere Heilung zusam­men­hän­gen und bietet 10 thera­peu­ti­sche Ansätze, die ein jedes Leben verän­dern können. „Ist Sport der Schlüs­sel zur Problem­be­wäl­ti­gung?“, fragt danach Referent Fabian Killat: Der sport­be­geis­terte junge Mann hat an der Deutschen Sport­hoch­schule Köln seinen Bache­lor-Abschluss gemacht und hat Trainer­li­zen­zen in Skifah­ren, Badmin­ton, Gewicht­he­ben, Fitness (B) sowie eine Massa­ge­aus­bil­dung.

An einem Seminar­tag der Winter­aka­de­mie 2022 ging es um das Thema Lymph­the­ra­pie.

Im weite­ren Verlauf der Kongress­wo­che stellt unter anderem Prof. Dr. Hartmut Schrö­der, bis zu seiner Pensio­nie­rung im Jahr 2020 Lehrstuhl­in­ha­ber für Sprach­ge­brauch und Thera­peu­ti­sche Kommu­ni­ka­tion an der Europa-Univer­si­tät Viadrina in Frank­furt (Oder), den „Valebo-Effekt“ der Heilung durch Selbst­hei­lung vor. Jochen Bickert, der seit 2011 als DGfS-zerti­fi­zier­ter Syste­mi­scher Coach und „Famili­en­auf­stel­ler“ arbei­tet, verrät bei „Im Dialog mit mir – Stark und kraft­voll in meiner Mitte“ Techni­ken zur menta­len Selbst­stär­kung.

Wir freuen uns, dass es für die 17. Winter­aka­de­mie 2024 gelun­gen ist, den Vorjah­res­preis nahezu stabil zu halten. Die Teilnah­me­kos­ten können Sie dem anhän­gen­den Flyer entneh­men. Auch im kommen­den Jahr haben Sie die Möglich­keit, Ihren Mitar­bei­ten­den diese beson­dere Incen­tive-Maßnahme zukom­men zu lassen. Gemäß § 8 Absatz 7 SGB XI kann die Teilnahme aus ambulan­ten und statio­nä­ren Pflege­ein­rich­tun­gen letzt­ma­lig mit Mitteln der sozia­len und priva­ten Pflege­ver­si­che­rung bis zu 50 Prozent bezuschusst werden.

Anmel­dun­gen sind über die Webseite www.winterakademie.de möglich.