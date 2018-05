An Schulleitungen der Pflegeschulen und Geschäftsführungen von Krankenhäusern wird in einem gemeinsamen Schreiben unter anderem von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann appelliert, die Steigerung der Ausbildungskapazitäten bereits zum Herbst 2018 umzusetzen.

Karl-Josef Laumann, NRW-Gesundheitsminister. www.patientenbeauftragter.de

In einem gemeinsamen Schreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und der Krankenhausgesellschaft NRW sowie den gesetzlichen Krankenkassen wird an die Schulleitungen der Pflegeschulen und Geschäftsführungen von Krankenhäusern ein klarer Appell formuliert: Sie sollen die Ausbildungskapazitäten im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege bereits zum Herbst 2018 steigern.

Anzeige

„Wir haben einen deutlichen Mangel an Krankenpflege- und Kinderkrankenpflegekräften. Hier müssen wir dringend etwas tun. Viele geeignete Bewerber und Bewerberinnen werden abgewiesen und das muss sich ändern. Jeder junge Mensch, der sich für diesen Ausbildungsweg interessiert, sollte auch einen Platz erhalten“, so Laumann. Die Ausbildungskapazitäten könnten dank des seit Februar 2017 verschlankten Krankenhausplanungsverfahrens unbürokratisch erhöht werden.

„Das Gesundheitswesen ist dringend auf gutes Fachpersonal angewiesen“

Auch der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Jochen Brink, begrüßt und unterstützt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege, durch die Krankenhäuser vor große Herausforderungen gestellt werden, die gemeinsame Initiative ausdrücklich:

Auch interessant Aus- und Weiterbildung Qualifizierung beim bundesweiten Personaldienstleister Seit 2000 ist der Personaldienstleister avanti GmbH, mit heute zwölf Niederlassungen, sehr erfolgreich. Mit dem Thema Aus- und Weiterbildung setzt sich der stetig wachsende Mittelständler immer wieder intensiv auseinander. Derzeit liegt der Fokus für Mitarbeiter-Qualifizierungen vor allem auf vier Bereichen, in denen Aus- und Weiterbildung angeboten und unterstützt werden.

„Die Krankenhäuser brauchen qualifizierte Fachkräfte, um eine patientenorientierte Versorgung sicherzustellen. Jeder mit entsprechender und persönlicher Eignung soll die Möglichkeit bekommen, diesen Beruf zu ergreifen und einen qualifizierten Beitrag zur Versorgung unserer Patientinnen und Patienten zu leisten. Positiv hervorgehoben werden muss, dass hierzu bürokratische Hürden für Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen abgebaut und die mit einer Steigerung der Ausbildungszahlen verbundenen zusätzlichen Finanzmittel von den Krankenkassen bereitgestellt werden.“

Der Leiter der NRW-Landesvertretung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek), Dirk Ruiss, unterstreicht: „Das Gesundheitswesen ist dringend auf gutes Fachpersonal angewiesen.“ Er verweist darüber hinaus darauf, dass in einer älter werdenden Gesellschaft auch die Anforderungen an die Pflegekräfte steigen. „Die gesetzlichen Krankenkassen und -verbände in Nordrhein-Westfalen unterstützen aus diesen Gründen auch finanziell die Initiative des Ministers“, so Ruiss.