Weitergehende Maßnahmen, als die durch den Expertenstandard Sturzprophylaxe vorgegebenen, sind von einer Pflegeeinrichtung nicht zu veranlassen. In diesem Fall, mit dem sich das Landgericht Köln befasste, war bei der hier betroffenen dementen Patientin eine Fixierung oder das Hochstellen der Bettseitenteile („Bettgitter“) kontraindiziert.

Sturz einer dementen Patientin in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung

Bewoh­ne­rin einer Pfle­ge­ein­rich­tung (Sym­bol­bild)

Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Pflege

Die Klä­ge­rin macht aus ererb­tem Recht ihrer 1924 gebo­re­nen und im Juli 2018 ver­stor­be­nen Mut­ter (im Fol­gen­den: Pati­en­tin) gegen die Beklag­te, die ver­schie­de­ne Pfle­ge­ein­rich­tun­gen betreibt, Scha­dens­er­satz­an­sprü­che wegen ange­führt feh­ler­haf­ter Pfle­ge geltend.

Auf­grund eines Pfle­ge­ver­tra­ges vom 3.4.2018 wur­de die Pati­en­tin, die zu die­ser Zeit bereits an fort­ge­schrit­te­ner Demenz litt und in den Pfle­ge­grad V ein­ge­stuft war, in eine von der Beklag­ten geführ­te Kurz­zeit­pfle­ge­ein­rich­tung aufgenommen.

Am 12.4. zog sich die Pati­en­tin dort aus Anlass eines Stur­zer­eig­nis­ses eine Platz­wun­de zu. Am 20.4. wur­de die Pati­en­tin um 1:45 Uhr unter zwi­schen den Par­tei­en umstrit­te­nen Umstän­den von einer Pfle­ge­kraft der Beklag­ten vor dem Bal­kon im Spei­se­saal lie­gend auf dem Boden vorgefunden.

Die Klä­ge­rin wirft der Beklag­ten Pfle­ge­feh­ler vor. Die Pfle­ge­kräf­te hät­ten ent­we­der die bei der Pati­en­tin bestehen­de Sturz­ge­fahr ver­kannt oder aber – soll­te die Sturz­ge­fahr beklag­ten­seits rea­li­siert wor­den sei­en – auf die­se nicht adäquat reagiert. Es sei ver­säumt wor­den, Sturz­ri­si­ken etwa durch Anbrin­gen eines Bett­git­ters, mit­tels Tie­fer­le­gen des Bet­tes, durch eine Fixie­rung oder aber eine eng­ma­schi­ge­re Beob­ach­tung zu minimieren.

Am frü­hen Mor­gen des 20.4.2018 sei es erneut zu einem Sturz gekom­men. In des­sen Fol­ge habe die Pati­en­tin sich eine trau­ma­tisch beding­te sub­du­ra­le Blu­tung eben­so zuge­zo­gen wie eine media­le Schen­kel­hals­frak­tur. Die Pati­en­tin sei in deut­lich wei­ter­ge­hen­dem Maße auf Pfle­ge ange­wie­sen gewe­sen, als dass zuvor der Fall gewe­sen sei.

Letzt­lich sei es zu einer Lebens­zeit­ver­kür­zung gekom­men; der Tod der Pati­en­tin sei auf den Sturz und damit auf die Pfle­ge­feh­ler zurückzuführen.

Mit ihrer Kla­ge ver­langt die Klä­ge­rin ein ererb­tes Schmer­zens­geld, das sie sei­ner Höhe nach in das Ermes­sen des Gerichts stellt, wobei sie indes angibt, einen Betrag von nicht unter 35.000 Euro für ange­mes­sen zu erachten.

Entscheidung: Kein Pflegefehler wurde festgestellt

Die Kla­ge ist nicht begrün­det. Der Klä­ge­rin steht gegen die Beklag­te kein Anspruch auf Zah­lung eines ererb­ten Schmer­zens­gel­des aus dem Gesichts­punkt schuld­haf­ter Ver­trags­ver­let­zung (§§ 280 Absatz 1, 1922 BGB) oder wegen einer uner­laub­ten Hand­lung (§§ 823, 1922 BGB) zu.

Die Beweis­auf­nah­me hat einen Pfle­ge­feh­ler nicht erge­ben. Dies geht zulas­ten der für einen sol­chen beweis­be­las­te­ten Klägerin.

Die von der Beklag­ten ver­an­lass­ten Maß­nah­men haben nach sach­ver­stän­di­ger Ein­schät­zung den Vor­ga­ben des Exper­ten­stan­dards Sturz­pro­phy­la­xe ent­spro­chen. Das bei der ver­stor­be­nen Pati­en­tin tat­säch­lich bestehen­de Sturz­ri­si­ko sei von Anfang an kor­rekt ein­ge­schätzt wor­den. Sturz­ge­fah­ren exis­tier­ten bei demen­ten Pati­en­ten; man kön­ne nicht viel dage­gen tun. Wei­ter­ge­hen­de Maß­nah­men, als die in der Ein­rich­tung der Beklag­ten getrof­fe­nen sei­en vor die­sem Hin­ter­grund nicht not­wen­dig gewesen.

