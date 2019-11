Entwicklung der Pflege bis 2030 Aufklaffende Personallücke bekommt eine neue Zahl

187.000.000 zusätzliche Vollzeitkräfte in der Pflege werden einem aktuellen Gutachten der DKG zufolge bis zum Jahr 2030 benötigt. Noch nicht berücksichtigt in dieser Prognose zur Entwicklung in der Pflege: Ein potenziell verbesserter Personalschlüssel.