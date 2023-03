Winter­aka­de­mie 2023 Image, Selbst­bild und Wertschät­zung der Pflege: Nicht jammern, verändern!

Die Pflege in Deutsch­land steht unter anderem auch deshalb so schlecht da, weil die Außen- und Selbst­wahr­neh­mung des Berufes so mangel­haft ist – davon ist Dr. German Quern­heim überzeugt. Doch das lässt sich ändern, war die Runde sich nach seinem Vortrag „Berufs­stolz in der Pflege“ im Rahmen der Winter­aka­de­mie 2023 einig. Die ersten Verän­de­run­gen begin­nen dabei bei einem selbst. Wie man als Pflege­kraft auftritt und sich präsen­tiert – inklu­sive Wertschätzung.