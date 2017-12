IWC 2016 Zukunftskonzepte in der Wundbehandlung

Der Interdisziplinäre WundCongress hat in diesem Jahr wieder mehr als 1000 Besucher angezogen. Laut Veranstalter PWG-Seminare konnte damit an die hervorragenden Ergebnisse der vergangenen Jahre angeknüpft werden. Diesmal standen unter dem Titel „Wundbehandlung 2020 – chronische Wunden heilen doch?!“ zukunftsweisende Therapiekonzepte in der Langzeit-Wundbehandlung im Fokus.