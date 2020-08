Reservekrankenhaus eröffnet Corona-Behandlungszentrum in Berlin betriebsbereit

Im Kampf gegen das Coronavirus werden überall auf der Welt in kürzester Zeit Hilfskrankenhäuser errichtet. Sie entstehen in Messehallen, Event-Arenen oder im New Yorker Central Park. So auch das Corona-Behandlungszentrum-Jaffestrasse (CBZJ), das am Montag in Berlin eröffnet wurde.