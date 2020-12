US-amerikanische Forscher haben ein Nasenspray entwickelt, das vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen soll. Allerdings wurde die Wirksamkeit bisher nur in Tierversuchen nachgewiesen. Auch in Deutschland denkt man in diese Richtung. Hier scheint die Universität Tübingen die Nase vorn zu haben.

Die gan­ze Welt redet über einen Coro­na-Impf­stoff … Die gan­ze Welt? Nein! Eini­ge Wis­sen­schaft­ler an der New Yor­ker Colum­bia Uni­ver­si­tät leis­ten dem For­schungs-Main­stream unbeug­sa­men Wider­stand. Sie set­zen auf ein neu ent­wi­ckel­tes Nasen­spray auf Lipo­pep­tid-Basis. Die Pro­fes­so­ren Matteo Porot­to und Anne Mosco­na konn­ten die anti­vi­ra­le Sub­stanz bis­lang aber nur an Frett­chen tes­ten, deren Lun­gen sich men­schen­ähn­lich ver­hal­ten. Dabei erkrank­te kei­nes der Ver­suchs­tie­re, dem das Nasen­spray ver­ab­reicht wur­de, obwohl die­se auf engs­tem Raum mit infi­zier­ten Frett­chen gehal­ten wur­den. Die Kon­troll­grup­pe, der ein nor­ma­les Nasen­spray ver­ab­reicht wur­de, war nach 24 Stun­den dage­gen eben­falls mit SARS-CoV‑2 angesteckt.

Aber kann die Lösung wirk­lich so ein­fach sein? Im medi­zi­ni­schen Fach­jour­nal mBio illus­trier­ten die For­scher anhand eines 3D-Modells der mensch­li­chen Lun­ge, wie das preis­wert her­zu­stel­len­de, lang­fris­tig lager­ba­re und ohne extre­me Küh­lung aus­kom­men­de Prä­pa­rat ver­hin­dern soll, dass SARS-CoV‑2 in die Wirts­zel­len des Kör­pers ein­dringt. Am 5. Novem­ber erschien ein Pre­print der vor­läu­fi­gen Unter­su­chungs­er­geb­nis­se auf der Platt­form bio­R­xiv, aller­dings noch ohne „peer review“ durch ande­re For­scher. In einer nächs­ten Pha­se soll die Sub­stanz auch an Frei­wil­li­gen getes­tet werden.

Ergänzung zu Impfstoffen

Matteo Porot­to und Anne Mosco­na sind dabei kein unbe­schrie­be­nes Blatt. Sie lei­ten das Zen­trum für Wirt-Patho­gen-Inter­ak­ti­on an der Colum­bia Uni­ver­si­tät. Schon seit Jah­ren ent­wi­ckeln sie Lipo­pep­ti­de (klei­ne Pro­te­ine, die mit einem Cho­le­ste­rol- oder Toco­phe­rol-Mole­kül ver­bun­den sind), um die Über­tra­gung von Masern, Parain­flu­en­za oder des in Asi­en ver­brei­te­ten Nipah-Virus zu ver­hin­dern. Ihre ent­spre­chen­de Erfah­rung konn­ten sie nun in kür­zes­ter Zeit auf COVID-19 übertragen.

Ihr Nasen­spray wäre vor allem für Men­schen wich­tig, die sich nicht imp­fen kön­nen oder deren Kör­per kei­ne Immun­re­ak­ti­on ent­wi­ckelt. “Selbst im idea­len Sze­na­rio, wo gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rung geimpft sind – bei gleich­zei­tig hohem Ver­trau­en in den Impf­stoff und Ein­hal­tung aller Regeln“, so Mosco­na und Porot­to, „wer­den sol­che anti­vi­ra­len Sub­stan­zen ein wich­ti­ger zusätz­li­cher Bau­stein zum Schutz Ein­zel­ner und zur Ein­däm­mung der Wei­ter­ver­brei­tung sein”.

Die Grund­la­gen­for­schung an Lipo­pep­tiden zur Virus­be­kämp­fung begann bereits in den 80er Jah­ren. Sie führ­te zu diver­sen Ver­fah­ren und Patent­an­trä­gen, bis hin zu expe­ri­men­tel­len Metho­den gegen Krebs. Am Deut­schen Zen­trum für Infek­ti­ons­for­schung arbei­tet man an anti­vi­ra­len Sub­stan­zen auf Lipo­pep­tid-Basis, die eine Breit­band­wir­kung auf mehr als ein ein­zel­nes Virus haben.

Dauerhafter Impfschutz durch Nasenspray?

Wäh­rend die US-For­scher für ihr Nasen­spray von einer Min­dest­wirk­dau­er von 24 Stun­den aus­ge­hen, ist man an der Uni­ver­si­tät in Tübin­gen opti­mis­ti­scher. Dort will man mit einem womög­lich mehr­stu­fi­gen Ver­fah­ren dau­er­haf­ten Impf­schutz errei­chen. Hier­bei set­zen die Tübin­ger Wis­sen­schaft­ler auf ein „Vek­tor­ver­fah­ren“, das den für Men­schen unschäd­li­chem Sen­dai-Virus als Trä­ger nutzt.

Die jetzt schnell ent­wi­ckel­ten Impf­stof­fe der 1. Genera­ti­on hät­ten das Ziel, die Men­schen vor einer schwer­wie­gen­den Infek­ti­on zu schüt­zen. „Das ist die Sil­ber­me­dail­le“, so Ulrich Lau­er, Lei­ter der For­scher­grup­pe Viro­the­ra­pie an der Medi­zi­ni­schen Kli­nik VIII der Uni­ver­si­tät Tübin­gen gegen­über dem West­fä­li­schen Anzei­ger. Durch die intra­vasku­lä­re Dar­rei­chung (Sprit­ze in den Mus­kel), baue der Kör­per Anti­kör­per im Blut auf. Dies ver­hin­de­re jedoch nicht den Befall der obe­ren Atem­we­ge, die das typi­sche Ein­falls­tor des Coro­na­vi­rus sei­en. So könn­ten Men­schen zwar selbst geschützt sein, aber das Virus über ent­spre­chen­de Ansamm­lun­gen in Mund und Rachen den­noch an ande­re weitergeben.

Weiter Weg zu deutschem Nasenspray

Lau­er ent­wi­ckelt des­halb einen Impf­stoff der 2. Genera­ti­on, der schon die Erst­in­fek­ti­on ver­hin­dern soll. Und stößt damit beim Ber­li­ner Chef-Viro­lo­gen Chris­ti­an Dros­ten offe­ne Türen ein: „Das ist es, was wir uns wün­schen wür­den, dass wir Impf­stof­fe haben, die die Schleim­häu­te auch schüt­zen.“ So wer­de das dor­ti­ge Immun­sys­tem mit sti­mu­liert, „das Virus wird sofort in der Nase gebremst“, so Dros­ten im NDR-Pod­cast.

Um Neben­wir­kun­gen aus­zu­schlie­ßen und das Ver­trau­en der Bevöl­ke­rung in die Sicher­heit der Imp­fung zu erhal­ten, stün­de Sorg­falt selbst­ver­ständ­lich vor Geschwin­dig­keit. Ers­te Tests an Men­schen sei­en frü­hes­tens in zwei Jah­ren zu erwar­ten, so Lau­er in einem Inter­view mit der Neu­en Osna­brü­cker Zei­tung: „In vier Jah­ren könn­te unser Impf­stoff fer­tig sein.“

Dass es nicht schnel­ler gehe, lie­ge auch an den Defi­zi­ten des Stand­orts Deutsch­land: „Wir geben viel Geld für For­schung aus. Aber wenn es um die Umset­zung in Pro­duk­te geht, sind wir im Ver­gleich zu den USA nach wie vor zu zöger­lich und zu lang­sam“. Auch bei sei­nem For­schungs­pro­jekt erle­be man, „wie schwie­rig es ist, in Deutsch­land eine aus­rei­chen­de För­de­rung (…) zu bekom­men“. Ent­täuscht zeig­te sich Lau­er von der Ableh­nung eines För­der­an­tra­ges bei der grün-schwar­zen Lan­des­re­gie­rung von Baden-Würt­tem­berg. Womög­lich glau­be man, kei­ne wirk­sa­me­ren Impf­stof­fe der zwei­ten Genera­ti­on zu benö­ti­gen. Erwei­se sich dies jedoch als Irr­tum, dann „hät­ten wir wert­vol­le Zeit im Wett­lauf mit dem Virus verloren!“