Kann ich meine Arbeit verweigern, wenn sich mein Arbeitgeber nicht an die derzeit geltenden Schutzvorschriften hält? Prof. Dr. Volker Großkopf und Rechtsanwalt Hubert Klein beantworten diese Fragestellung in einem kurzen Clip.

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von You­Tube.

Mehr erfah­ren Video laden You­Tube immer ent­sper­ren

Was kann ich tun, wenn sich mein Arbeit­ge­ber in der aktu­el­len Gefah­ren­si­tua­ti­on nicht an die Für­sor­ge­pflicht hält und bei­spiels­wei­se Mee­tings mit meh­re­ren Per­so­nen unter Miss­ach­tung der Abstands- und Hygie­ne­vor­schrif­ten ver­an­stal­tet. Habe ich in die­sem Fall sogar das Recht, mei­nen Dienst zu ver­wei­gern? Die­se Fra­ge wur­de Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf und Rechts­an­walt Hubert Klein wäh­rend ihres Face­book-Live­streams gestellt. Der kom­plet­te Stream mit vie­len Ant­wor­ten zu arbeits­recht­li­chen Fra­gen und Pro­blem­stel­lun­gen wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie ist hier abruf­bar.

Arbeitsverweigerung bei unterlassenen Schutzmaßnahmen möglich

Zunächst ein­mal ist die Fra­ge zu beant­wor­ten, ob das Recht besteht zuhau­se zu blei­ben, wenn der Arbeit­ge­ber sei­ne Für­sor­ge­pflicht nicht wahr­nimmt. Grund­sätz­lich ist dies zu ver­nei­nen. Die betrof­fe­ne Per­son darf nicht ein­fach so von der Arbeit weg­blei­ben, sie muss dort erschei­nen.

Liegt jedoch ein Fall wie der obi­ge vor, in dem z.B. Mee­tings ohne Rück­sicht­nah­me ver­an­stal­tet wer­den, kön­nen die teil­neh­men­den Per­so­nen ihre Anteil­nah­me dar­an ver­wei­gern und müs­sen den Raum damit auch nicht betre­ten. Begrün­det wird dies damit, dass es sich hier­bei um einen Ver­stoß gegen § 2 Abs. 4 der nord­rhein-west­fä­li­schen Ver­ord­nung zum Schutz vor Neu­in­fi­zie­run­gen mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 han­delt. Dem­nach sind öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen wie Lesun­gen, Vor­trä­ge oder Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­hei­men oder sons­ti­gen Sta­tu­ten der­zeit unter­sagt. Zudem sind die Ein­rich­tun­gen ver­pflich­tet, nach § 2 Abs. 1 für die not­we­ni­gen Maß­nah­men zum Schut­ze von Bewoh­nern, Pati­en­ten und Mit­ar­bei­tern zu sor­gen. Die­se Rege­lun­gen gel­ten nicht nur für NRW, son­dern sind auch in den ande­ren Län­der­ver­ord­nun­gen zum Infek­ti­ons­schutz von Covid-19 ent­hal­ten.

Des Wei­te­ren erläu­tert Hubert Klein, dass der Arbeit­ge­ber eben­so kein Recht auf das Anspa­ren von Schutz­klei­dung besitzt. Ist die Schutz­klei­dung vor­han­den, muss sie zum Schut­ze der Mit­ar­bei­ter von die­sen zum Bei­spiel wäh­rend einer Behand­lung auch getra­gen wer­den. Andern­falls erzeu­ge dies eben­so ein Recht des Arbeit­neh­mers, die Arbeit ver­wei­gern zu dür­fen.