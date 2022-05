Gastkommentar vom Bochumer Bund Der Weg zurück zur Freude am Pflegeberuf

Pflegeberuf im Fokus: In den letzten Wochen und Monaten, mittlerweile sogar Jahren, haben wir in der Pflege eine massive Ausbeutung unserer Arbeitskraft bei fehlender Wertschätzung unserer Tätigkeit erlebt. Uns wurde zwar als “Systemrelevanten” gedankt und applaudiert, zweimalig wurden sogar Einmalzahlungen ausgeschüttet, doch der erhoffte Wandel in der Pflege blieb bisher aus.