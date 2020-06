Die vom Bundestag beschlossene Corona-Sonderzahlung für die Pflege in Höhe von bis zu 1.500 Euro soll die Altenpflege bekommen, nicht aber die anderen Bereiche der Pflege. Das sorgt für Befremdung, sowohl in Politik, Verbänden als auch bei der Leserschaft der Rechtsdepesche.

Die steu­er­freie Son­der­zah­lung für Per­so­nal in der Alten­pfle­ge ist Bestand­teil des vom Bun­des­tag beschlos­se­nen „Zwei­ten Gesetz zum Schutz der Bevöl­ke­rung bei einer epi­de­mi­schen Lage von natio­na­ler Trag­wei­te“. Pho­to 177399464 © Fever­pit­ched – Dreamstime.com [Dream­sti­me RF]

Für Zustim­mung, aber auch viel Kri­tik hat die vom Bun­des­tag beschlos­se­ne Coro­na-Son­der­prä­mie für Pfle­ge­kräf­te in Höhe von bis zu 1.500 Euro gesorgt. Der Haupt-Bean­stan­dungs­punkt der Kri­ti­ker: Es umfasst nur das Per­so­nal in der Alten­pfle­ge, nicht aber die auch und gera­de von der Coro­na­kri­se betrof­fe­nen Kran­ken­pfle­ger und Kran­ken­pfle­ge­rin­nen.

Gera­de also die­je­ni­gen, die Coro­na-Pati­en­ten in kli­ni­scher Qua­ran­tä­ne oder sogar auf Inten­siv­sta­tio­nen betreu­en, sol­len nichts erhal­ten? Das kön­ne ein­fach nicht sein, schreibt eine „Rechtsdepesche“-Leserin auf der Face­book-Prä­senz der RDG. „Toll… und Kran­ken­pfle­ge geht leer aus, obwohl es zumeist die sind, die Coro­na-Pati­en­ten ver­sor­gen. Ich per­sön­lich ken­ne weni­ge Alten­pfle­ger, die auf Inten­siv­sta­ti­on arbei­ten.“ Poli­tisch wird all­ge­mein argu­men­tiert, dass die Bezah­lung in der Alten­pfle­ge in der Regel schlech­ter sei als die in der Kran­ken­pfle­ge. Zumal in letz­te­rem Bereich viel häu­fi­ger Tarif­ver­trä­ge grif­fen.

Kri­tisch äußer­te sich auch Ire­ne Mai­er, Vize­prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gerats (DPR), bereits nach dem Kabi­netts­be­schluss des Geset­zes­ent­wur­fes. Sie plä­dier­te dafür, auch Beschäf­tig­ten von Kli­ni­ken und Reha-Ein­rich­tun­gen die Ver­gü­tung zukom­men zu las­sen, und nicht nur denen in der Lang­zeit­pfle­ge. „Pfle­ge­fach­per­so­nen und Pfle­ge­as­sis­tenz­per­so­nen haben als Beschäf­tig­te der ’sys­tem­re­le­van­ten Pfle­ge­be­ru­fe‘ in allen Berei­chen enorm viel geleis­tet und tun dies nach wie vor. Lob und Applaus sind gut gemein­te Bot­schaf­ten. Ernst gemein­te, auf­rich­ti­ge Wert­schät­zung für den enor­men Ein­satz in den Berei­chen, in denen Men­schen gepflegt wer­den, muss sich auch in einer finan­zi­el­len Zuwen­dung bei allen Pfle­ge­fach­per­so­nen und Pfle­ge­as­sis­tenz­per­so­nen in der direk­ten Pati­en­ten­ver­sor­gung zei­gen“, for­der­te sie.

Gestaffelte Auszahlungen nach Tätigkeit und Arbeitszeit

Der steu­er­freie Pfle­ge­bo­nus ange­sichts Coro­na ist Bestand­teil des vom Bun­des­tag beschlos­se­nen „Zwei­ten Gesetz zum Schutz der Bevöl­ke­rung bei einer epi­de­mi­schen Lage von natio­na­ler Trag­wei­te“. Dem­nach zah­len die gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen 1.000 Euro an Voll­zeit­kräf­te in der Alten­pfle­ge aus; Teil­zeit­kräf­te erhal­ten das Geld antei­lig zu ihrem Arbeits­zeit­s­pen­sum. Wer in einer Senio­ren­ein­rich­tung arbei­tet, zwar nicht in der direk­ten Pfle­ge, aber den­noch min­des­tens ein Vier­tel sei­ner Arbeits­zeit mit „tages­struk­tu­rie­ren­den, akti­vie­ren­den, betreu­en­den oder pfle­gen­den“ Tätig­kei­ten ver­bringt, soll 667 Euro erhal­ten. Übri­ge Beschäf­tig­te sind mit 334 Euro dabei. Alle Aus­zu­bil­den­den in der Alten­pfle­ge erhal­ten 600 Euro, Absol­ven­ten eines frei­wil­li­gen Diens­tes (z.B. Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst, Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr) 100 Euro.

Als Kom­pen­sa­ti­on für die Son­der­zah­lun­gen erhal­ten die Kas­sen einen Zuschuss vom Bund. Den Bun­des­län­dern steht es frei, den Betrag um noch ein­mal 500 Euro auf­zu­sto­cken. Das haben bis­her Bay­ern, Baden-Würt­tem­berg, Hes­sen, Rhein­land-Pfalz, das Saar­land, NRW, Bre­men, Ham­burg, Schles­wig-Hol­stein, Sach­sen-Anhalt und Bran­den­burg ange­kün­digt. Das Land Ber­lin gewährt 1.000 Euro Son­der­prä­mie, zahlt die­se jedoch unter ande­rem auch an Kli­nik-Mit­ar­bei­ter, Erzie­her, Poli­zis­ten und Feu­er­wehr­leu­te aus. Bay­ern wie­der­um lässt sei­ne 500 Euro auch Kran­ken­pfle­ge­kräf­ten zukom­men; der Frei­staat war das ers­te Bun­des­land, das eine Coro­na-Prä­mie für die Pfle­ge über­haupt ins Gespräch brach­te.