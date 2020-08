Gehalts-Check: Was verdienen Pflegekräfte?

Schnell wird mit dem Pfle­ge­be­ruf eine zu schwa­che Bezah­lung für die kör­per­lich und geis­tig anspruchs­vol­le Arbeit asso­zi­iert. Wie sieht das Lohn­ni­veau in den ver­schie­de­nen Berei­chen der Pfle­ge tat­säch­lich aus? Wir haben das mitt­le­re Ent­gelt der Alten- und Kran­ken­pfle­ge­kräf­te sowie der ambu­lan­ten Pfle­ge­kräf­te mit­ein­an­der ver­gli­chen:

2019 waren deutsch­land­weit ins­ge­samt 125.121 Per­so­nen als Alten­pfle­ge­kraft in Voll­zeit ange­stellt. Das mitt­le­re Ent­gelt der Berufs­gat­tung „Beru­fe in der Alten­pfle­ge (ohne Spe­zia­li­sie­rung) – fach­lich aus­ge­rich­te­te Tätig­kei­ten“ lag bun­des­weit bei 3.032 €. Auf­fäl­lig sind die deut­li­chen Lohn­un­ter­schie­de zwi­schen den west­li­chen und öst­li­chen Bun­des­län­dern. Wäh­rend das mitt­le­re Lohn­ni­veau in West­deutsch­land bei 3.120 € liegt, ist die Bezah­lung im Osten regel­mä­ßig rund 400 € schlech­ter, das mitt­le­re Ent­gelt liegt hier bei 2.707 €.

Die meis­ten Alten­pfle­ge­kräf­te waren 2019 in Nord­rhein-West­fa­len beschäf­tigt. Das Lohn­ni­veau war jedoch in Baden-Würt­tem­berg (3.326 €), Bay­ern (3.217 €) und Ham­burg (3.204 €) am höchs­ten. Auch NRW, Rhein­land-Pfalz und das Saar­land lie­gen noch über dem deutsch­land­wei­ten Medi­an. Die Schluss­lich­ter bil­den Meck­len­burg-Vor­pom­mern (2.620 €), Sach­sen (2.557 €) und Sach­sen-Anhalt (2.532 €).

Obwohl die Zahl der Alten­pfle­ge­rin­nen in Deutsch­land (76 %) deut­lich höher ist als die der männ­li­chen Alten­pfle­ge­kräf­te (24 %), lie­gen die Frau­en im Lohn­ver­gleich hin­ter den Män­nern. Ein Alten­pfle­ger in Deutsch­land ver­dient im Mit­tel­wert 3.122 €, eine Alten­pfle­ge­rin erhält dage­gen nur 3.000 €.

Auch auf­grund des Alters las­sen sich Unter­schie­de hin­sicht­lich der Bezah­lung fest­stel­len: Je älter die Pfle­ge­kraft, des­to höher das Lohn­ni­veau. 18 % der Alten­pfle­ge­kräf­te in Deutsch­land sind bereits über 55 Jah­re alt, sie erhal­ten 3.186 €. Jün­ge­re Pfle­ge­kräf­te unter 25 (9 %) ver­die­nen 2.825 €. Die dazwi­schen­lie­gen­de Alters­grup­pe (25–55 Jah­re, 74 %) bekommt 3.036 €.

In eini­gen Bun­des­län­dern waren nicht genü­gend Alten­pfle­ge­kräf­te unter 25 und über 55 Jah­ren vor­han­den, sodass zum Teil kei­ne veri­fi­zier­ba­ren Zah­len vor­lie­gen.

Bei Alten­pfle­ge­hel­fer/-innen liegt das mitt­le­re Ent­gelt in Deutsch­land bei 2.146 €. Bei spe­zia­li­sier­ten Fach­al­ten­pfle­ger/-innen, z.B. für den Bereich der Onko­lo­gie oder Pal­lia­tiv­pfle­ge, liegt das all­ge­mei­ne Lohn­ni­veau rund 200 € höher, bei 3.242 €.

Tipp: Mit dem Ent­gelt­at­las der Bun­des­agen­tur für Arbeit kön­nen Sie die Lohn­ni­veaus der ein­zel­nen Berufs­fel­der noch genau­er hin­sicht­lich der regio­na­len, geschlecht­li­chen und alters­spe­zi­fi­schen Unter­schie­de unter­su­chen.