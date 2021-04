Schimmel, Schmutz, Verwahrlosung, Bewohner und Bewohnerinnen am Rande des Verhungerns: In einer Seniorenresidenz am bayerischen Schliersee soll es über Jahre unfassbare Zustände gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in 88 Fällen wegen Körperverletzung und untersucht 17 Todesfälle. Endgültig ans Licht kam der Skandal durch einen Corona-Ausbruch, doch schon Jahre zuvor stand das Heim im Gerede.

Die Objekt­be­schrei­bung des Senio­ren­hau­ses, in dem sich furcht­bars­te Din­ge ereig­net haben sol­len, liest sich glatt wie aus einem Rei­se­ka­ta­log. „Ein­ge­bet­tet in die grü­nen Hügel Ober­bay­erns und mit einem gro­ßen Park von Bedeu­tung aus­ge­stat­tet, bie­tet das RSA von Schlier­see 142 Bet­ten, ver­teilt auf Ein­zel- und Dop­pel­zim­mer, alle mit TV und eige­nem Bad aus­ge­stat­tet“, heißt es im Por­trait-Text des Heim­trä­gers, der auf meh­re­ren Pfle­ge­platz-Por­ta­len zu lesen ist.

Von einem „her­vor­ra­gen­den Niveau des Gesund­heits­we­sens“ in der Ein­rich­tung ist in der Eigen­be­schrei­bung die Rede. Das Essen: à la car­te und vier Mahl­zei­ten, mit Kaf­fee und Kuchen, auf Wunsch auch vege­ta­risch oder Schon­kost. Und auch das Drum­her­um kön­ne sich sehen las­sen: „Der gro­ße Park, der zum Bau­werk gehört, und der 500 Meter ent­fern­te See bie­ten Gäs­ten eine aus­ge­zeich­ne­te Gele­gen­heit zur Erho­lung.“ Auch der baye­ri­sche Medi­zi­ni­sche Dienst der Kran­ken­kas­sen (MDK) schien noch im Juni 2019 bei sei­ner rou­ti­ne­mä­ßi­gen Prü­fung regel­recht ange­tan. Er ver­gab die Gesamt­no­te 1,2 ans Heim; in den bei­den Kate­go­rien „Sozia­le Betreu­ung und All­tags­ge­stal­tung“ sowie „Woh­nen, Ver­pfle­gung, Haus­wirt­schaft und Hygie­ne“ sogar die Best­no­te 1,0.

88 Verdachtsfälle auf Körperverletzung – 17 Todesfälle werden nachträglich überprüft

Es drängt sich die Fra­ge auf, wel­ches Pfle­ge­heim der MDK da tat­säch­lich besucht haben mag. Denn in Wirk­lich­keit muss­ten in der Senio­ren­re­si­denz Schlier­see in der gleich­na­mi­gen Gemein­de, vor den ange­spro­che­nen grü­nen Hügeln des baye­ri­schen Alpen­vor­lands, Senio­ren laut über­ein­stim­men­der Schil­de­run­gen über Jah­re men­schen­un­wür­dig vor sich hin vege­tie­ren. Etli­che Bewoh­ner sol­len – fast oder tat­säch­lich – ver­hun­gert und ver­durs­tet sein. Laut der Aus­sa­gen von ehe­ma­li­gen Mit­ar­bei­tern und Ange­hö­ri­gen sei die Bewoh­ner­schaft unter­ernährt, ver­wahr­lost und über Mona­te ver­nach­läs­sigt gewe­sen, das Per­so­nal chro­nisch unterbesetzt.

Die Staats­an­walt­schaft Mün­chen II ermit­telt wegen 88 Fäl­len des Ver­dachts auf Kör­per­ver­let­zung. Auch 17 Todes­fäl­le wol­len die Ermitt­ler im Nach­hin­ein prü­fen. Dabei geht es dar­um, ob die gra­vie­ren­den Pfle­ge­män­gel ursäch­lich für den Tod der Bewoh­ner waren. Im Zen­trum der Ermitt­lun­gen ste­hen vier Per­so­nen, dar­un­ter auch die frü­he­re Einrichtungsleitung.

Schon seit Jah­ren hat­te das Pfle­ge­heim in der Regi­on einen schlech­ten Ruf. Die Trä­ger­schaft wech­sel­te über die Jah­re mehr­fach; seit 2019 liegt sie bei einem ita­lie­ni­schen Heim­be­trei­ber. Wie ein Ange­hö­ri­ger dem „Münch­ner Mer­kur“ berich­te­te, hät­ten sich ab Ende 2018 die Zustän­de spür­bar ver­schlech­tert. Per­so­nal-Fluk­tua­ti­on habe ein­ge­setzt und die Sau­ber­keit nach­ge­las­sen, dafür aber habe der ab 2019 neue Betrei­ber als eine der qua­si ers­ten Amts­hand­lun­gen den Bei­trag sowie die Neben­kos­ten kräf­tig erhöht. End­gül­tig akten­kun­dig wur­den die Zustän­de schließ­lich durch Coro­na: Nach einem Aus­bruch des Virus im Heim im April 2020, bei dem letzt­lich fünf Bewoh­ner star­ben, stie­ßen die zur Ver­sor­gung und Qua­ran­tä­ne-Siche­rung ins Heim geeil­ten Fach­kräf­te auf unter­ernähr­te Bewoh­ner, Schim­mel und Schmutz, kaput­te Zim­mer­hei­zun­gen, mit Exkre­men­ten ver­un­rei­nig­te Bet­ten sowie feh­ler­haft gekenn­zeich­ne­te oder nicht mehr halt­ba­re Hilfs- und Desinfektionsmittel.

Keine Hilfe für Bewohner beim Essen und Trinken – Bewohnerin starb an Folgen von Vergewaltigung

Mehr als 100 Ange­hö­ri­ge, ehe­ma­li­ge Mit­ar­bei­ter und frü­he­re Bewoh­ner berich­te­ten dem Baye­ri­schen Rund­funk über die desas­trö­sen Zustän­de. So sei­en Essen und Trin­ken etwa ein­fach ins Zim­mer gestellt wor­den. Konn­ten die Bewoh­ner nicht aus eige­ner Kraft Nah­rung und Flüs­sig­keit auf­neh­men, hät­ten die Pfle­ge­kräf­te das Tablett ein­fach wie­der abge­räumt. Durch feh­len­de Lage­rung sei es bei den Pfle­ge­be­dürf­ti­gen zu Druck­ge­schwü­ren, defor­mier­ten Füßen und nicht aus­rei­chend ver­sorg­ten Wun­den gekom­men. Schlag­zei­len mach­te auch die Ver­ge­wal­ti­gung einer Bewoh­ne­rin durch einen demen­ten Mit­be­woh­ner im Som­mer 2020, an der durch sie aus­ge­lös­ten Ver­let­zun­gen sie zehn Tage nach der Tat im Kran­ken­haus ver­starb. Das Heim habe laut des hin­ter­blie­be­nen Soh­nes zunächst tele­fo­nisch behaup­tet, die Senio­rin habe sich in der Zim­mer­tür geirrt. Der Bewoh­ner habe sie, die ver­meint­li­che „Ein­bre­che­rin“, dann im Affekt und in sei­nem ver­wirr­ten Zustand angegriffen.

Laut des Land­rats­amts des Krei­ses Mies­bach, zu dem die Gemein­de Schlier­see gehört, habe man schon lan­ge vor Coro­na von den Miss­stän­den gewusst. So sei­en Trink­pro­to­kol­le teils feh­ler­haft, die Per­so­nal­lis­ten unvoll­stän­dig geführt und sogar Hil­fe-Ruf­glo­cken in den Bewoh­ner­zim­mern defekt gewe­sen. Man habe das Heim trotz­dem nicht geschlos­sen – weil die Gefahr bestand, dass ein Groß­teil der Bewoh­ner die Ver­le­gung nicht über­le­be. Statt­des­sen ver­häng­te der Kreis im Mai 2020 „nur“ einen Auf­nah­me­stopp. Übri­gens: Die Ein­rich­tung ist bis zum heu­ti­gen Tage (Stand: 7. April 2021) geöffnet.