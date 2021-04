Fairer Lohn in der Pflege - erscheint auf den ersten Blick super. Eigentlich sind sich alle einig, dass es in Zukunft eine bessere Bezahlung im Pflegeberuf geben muss. Doch was passiert denn, wenn sich die Löhne in der Pflege von jetzt auf gleich erhöhen würden? Lasst uns einen Blick in eine potenzielle Zukunft wagen:

„Fairer Lohn in der Pflege? Was dann?“

Neh­men wir mal an, es tritt das ein, was sich die meis­ten Pfle­ge­kräf­te seit lan­gem wün­schen: Die Pfle­ge wird fair bezahlt. Wel­che Aus­wir­kun­gen hät­te die­se Ver­än­de­rung auf den Pfle­ge­be­ruf? Wür­den sich viel­leicht durch einen fai­ren Lohn in der Pfle­ge mehr Leu­te bewer­ben? Und wie teu­er wird dann ein Heimplatz?

Die­sen und wei­te­ren Fra­gen hat sich der Tages­schau Zukunfts-Pod­cast „mal ange­nom­men“ gewid­met und dazu auch mit eini­gen Exper­ten und Exper­tin­nen gespro­chen. Wir haben die wich­tigs­ten Ergeb­nis­se des Gedan­ken­ex­pe­ri­ments ein­mal zusammengefasst.

Was sollten Pflegekräfte verdienen?

Ab wann spre­chen wir über­haupt von einer fai­ren Bezah­lung? Sozio­lo­gin Ute Klam­mer von der Uni Duis­burg hat sich die­sem The­ma schon ein­mal angenommen:

In den Unter­su­chun­gen wur­den ein­zel­ne Beru­fe nach ihrer Gesamt­be­las­tung gerankt. Dabei stell­te sich her­aus, dass Pfle­ge­kräf­te unge­fähr auf dem glei­chen „Belas­tungs­le­vel“ lie­gen wie bei­spiels­wei­se Inge­nieu­re.

Wäh­rend Inge­nieu­re eine lan­ge Aus­bil­dung hin­ter sich haben und zudem eine hohe Ver­ant­wor­tung für ihre Maschi­nen tra­gen (dies wiegt im Ran­king recht schwer), wer­den Pfle­ge­kräf­te vor allem durch die kör­per­li­che Anstren­gung und den psy­chi­schen Stress stark belastet.

Addiert man alle Fak­to­ren, lie­gen bei­de Beru­fe im Ran­king etwa gleich­auf. Im Schnitt erhält ein Inge­nieur ein Ein­stiegs­ge­halt von rund 51.000 Euro pro Jahr, also etwas mehr als 4.000 Euro Brut­to im Monat.

Setzt man Pfle­ge­kräf­te auf das glei­che Lohn­le­vel wie Inge­nieu­re, wür­den sie durch­schnitt­lich also um die Hälf­te mehr ver­die­nen als jetzt. In der Alten­pfle­ge sei die Stei­ge­rung sogar noch grö­ßer, sodass die Alten­pfle­ge und Kran­ken­pfle­ge etwa gleich­auf lie­gen würden.

Auch in die­sem Sze­na­rio wären Hilfs­kräf­te wei­ter­hin schlech­ter bezahlt. Jedoch wür­de auch ihr Gehalt im Ver­gleich zum jet­zi­gen ange­ho­ben werden.

Bessere Bezahlung gleich mehr Bewerber?

Es stellt sich jedoch die Fra­ge, ob eine höhe­re Bezah­lung aus­reicht, um mehr Men­schen in den Pfle­ge­be­ruf zu locken. Kran­ken­schwes­ter und ehe­ma­li­ge Alten­pfle­ge­rin Kim Peters aus Ham­burg glaubt, dass es mehr bräuch­te, vor allem bes­se­re Arbeitsbedingungen.

Ein höhe­res Gehalt ver­schaf­fe Pfle­ge­kräf­ten zunächst ein­mal eine bes­se­re Lebens­qua­li­tät. Es wäre zudem ein Zei­chen höhe­rer Wert­schät­zung. Man dür­fe schließ­lich nicht ver­ges­sen, was Pfle­ge­kräf­te alles leis­ten, so Peters. Für die schwe­re Arbeit mit kran­ken oder hilfs­be­dürf­ti­gen Men­schen wür­den Pfle­ge­kräf­te ein­fach zu wenig ver­die­nen, es gehe schließ­lich auch um Menschenleben.

Wür­de die Belas­tung abneh­men, bei­spiels­wei­se durch mehr Per­so­nal, wür­de die Arbeit viel ange­neh­mer wer­den. Es gäbe weni­ger Druck und bes­se­re Arbeits­zei­ten. Auch die sozia­le Aus­gren­zung, die sich durch Wochen­end- und Fei­er­tags­ar­beit durch den Pfle­ge­be­ruf zieht, wür­de abnehmen.

Es braucht also vor allem mehr Fach­kräf­te. Ob die­se durch eine höhe­re Bezah­lung gewon­nen wer­den kön­nen, bezwei­felt Dr. Mona Gra­na­to vom Bun­des­in­sti­tut für Berufs­bil­dung. Für jun­ge Leu­te sei mehr Geld sicher­lich ein guter Anreiz, beson­ders für die, die sich eiget­lich sicher sind, in den Pfle­geb­ruf zu wol­len. Auch die Anzahl männ­li­cher Pfle­ge­kräf­te kön­ne durch bes­se­re Löh­ne steigen.

Dane­ben sei­en heut­zu­ta­ge jedoch noch ande­re Fak­to­ren für die Berufs­wahl ent­schei­dend. Die sozia­le Aner­ken­nung zum Bei­spiel spie­le aktu­ell bei der Berufs­wahl eine gro­ße Rol­le: Was hal­ten mei­ne Eltern und Freun­de wohl davon, wenn ich in der Pfle­ge arbei­ten möchte?

Man müs­se also auch das gesell­schaft­li­che Anse­hen des Berufs erhö­hen. Auch dies gelin­ge durch bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen. Die Fra­ge sei nur, wie lan­ge es dau­ert, bis sich die Arbeits­si­tua­ti­on der Pfle­ge­kräf­te verbessert.

Ist das Pres­ti­ge der Pfle­ge hoch stellt sich zudem noch die Fra­ge, ob auf der ande­ren Sei­te die Zahl der medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten und Hilfs­kräf­te bei nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten und Ärz­tin­nen abneh­men wür­de, wenn sich mehr Leu­te für die Pfle­ge ent­schei­den. Auch hier bräuch­te es dann wohl Lohn­er­hö­hun­gen, um einem sol­chen Trend ent­ge­gen­zu­wir­ken. Letzt­lich müss­ten Bezah­lung und Arbeits­be­din­gun­gen in bei­den Berufs­fel­dern stimmen.

Woher käme das Geld?

Pro Kopf gibt Deutsch­land etwa 4.700 Euro im Jahr für Gesund­heit aus. Damit liegt Deutsch­land euro­pa­weit auf Platz 1. Aller­dings gibt es in Deutsch­land auch das Pro­blem der Über­ver­sor­gung. Nir­gend­wo wer­den so vie­le Hüft-Ope­ra­tio­nen und Kern­spin-Ver­sor­gun­gen durch­ge­führt wie hier. Zudem ste­hen in Deutsch­land vie­le klei­ne, länd­li­che Krankenhäuser.

Kön­ne man nicht hier ein­spa­ren und das Geld dann in die Pfle­ge ste­cken? Poli­tisch sei dies nicht durch­setz­bar. Flo­ri­an Lanz von der Gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung feh­le die Fan­ta­sie, wo man im Gesund­heits­sys­tem so viel Geld zurück­le­gen könn­te, dass sich von die­sem Geld die Pfle­ge­löh­ne ernst­haft ver­bes­sern würden.

Man bräuch­te daher zusätz­li­ches Geld im Sys­tem. Aus wel­chem Topf dies kom­men soll sei egal. Letzt­lich müss­ten alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen dazu bei­tra­gen, zum Bei­spiel durch höhe­re Steuern.

Wie viel Geld bräuchten wir für eine fairen Lohn in der Pflege?

Für die aktu­ell 1,7 Mil­lio­nen beschäf­tig­ten Pfle­ge­kräf­te in Deutsch­land wären laut Prof. Dr. Heinz Roth­gang von der Uni Bre­men knapp 5 % der Gesamt­ge­sund­heits­aus­ga­ben von Nöten. Klingt wenig, bei Betrach­tung der Gesamt­aus­ga­ben in Höhe von 400 Mil­li­ar­den Euro, klin­gen 20 Mil­li­ar­den jedoch noch äußerst viel.

Die ein­fachs­te Lösung sei­en höhe­re Bei­trags­sät­ze. Dies kön­ne gera­de in der Lang­zeit­pfle­ge jedoch für Pro­ble­me sor­gen. Die höhe­ren Heim­kos­ten blei­ben letzt­end­lich an den Heim­be­woh­nern und Heim­be­woh­ne­rin­nen und deren Ange­hö­ri­gen hän­gen. Es bestehe die Gefahr, dass die Eigen­an­tei­le im Prin­zip unbe­zahl­bar wer­den könn­ten, so Roth­gang. Eine Finanz­re­form in der Pfle­ge­ver­si­che­rung müs­se zunächst voll­zo­gen wer­den, damit die Per­so­nal­kos­ten­stei­ge­rung nicht auf Kos­ten der Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen geht.

Geschieht dies nicht, so wür­den womög­lich mehr Leu­te daheim gepflegt wer­den, gestemmt von den eige­nen Ange­hö­ri­gen oder mit Hil­fe eines Pfle­ge­diens­tes. Die fami­liä­ren Kapa­zi­tä­ten sei­en jedoch eben­falls begrenzt, irgend­wann sei auch hier nichts mehr mög­lich. Schon jetzt sei­en des­halb etwa eine hal­be Mil­li­on aus­län­di­scher Pfle­ge­kräf­te in der Heim­pfle­ge tätig.

Andere Länder als Vorreiter?

Betrach­tet man die Gesund­heits­sys­te­me ande­rer Län­der, so las­sen sich hier eini­ge gute Puz­zle­tei­le für eine Ver­bes­se­rung der Pfle­ge finden.

Däne­mark setzt bei­spiels­wei­se bei Kran­ken­häu­sern auf Qua­li­tät statt Quan­ti­tät. Es gibt weni­ge Ein­rich­tun­gen, dafür dort aber vie­le Pfle­ge­kräf­te und bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen. In der Alten­pfle­ge kön­nen Ange­hö­ri­ge stär­ker ein­ge­bun­den und sogar in Kom­mu­nen ange­stellt werden.

Die Nie­der­lan­de über­zeu­gen schon län­ger mit dem Pfle­ge­mo­dell Buurt­z­org. Hier haben ambu­lan­te Pfle­ge­teams weni­ger büro­kra­ti­sche Auf­ga­ben und dadurch mehr Zeit für ihre Pati­en­ten und Patientinnen.

In der Schweiz, den USA und Groß­bri­tan­ni­en gibt es die Pfle­ge zudem als Stu­di­en­fach. Stu­dier­te Pfle­ge­kräf­te kön­nen anschlie­ßend ärzt­li­che Auf­ga­ben über­neh­men und erhal­ten somit bes­se­re Auf­stiegs- und Verdienstmöglichkeiten.

Jedoch bräuch­te es auch hier wei­ter­hin Pfle­ge­kräf­te für die „schwe­re“ Arbeit am Men­schen. Die­se müss­ten eben­falls bes­ser bezahlt wer­den, womit wir wie­der am Anfangs­sze­an­rio stehen.

Weitere Probleme – Gerwerkschaft als Lichtblick?

Spä­tes­ten seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie ist das The­ma um gerech­te Löh­ne in der Pfle­ge wohl rele­ve­na­ter denn je. Es gab zwar einen Pfle­ge­bo­nus und die Aner­ken­nung durch das Klat­schen auf den Bal­ko­nen. Viel mehr hat sich jedoch seit­dem nicht getan.

Eigent­lich sind sich alle Akteu­re einig, dass die Pfle­ge bes­ser bezahlt wer­den muss. Eine ange­dach­te Lösung ist kürz­lich erst geschei­tert: Ein flä­chen­de­cken­der Tarif­ver­trag, der für höhe­re Löh­ne gesorgt hät­te, wur­de aus finan­zi­el­len Grün­den von den Kir­chen und Pri­va­ten abge­lehnt. Die Mit­strei­ter konn­ten den Ver­trag am Ende nicht durchsetzen.

Laut Prof. Dr. Heinz Roth­gang sei­en Pfle­ge­kräf­te in einer guten Markt­po­si­ti­on. Wür­den sie sich bes­ser orga­ni­sie­ren, zum Bei­spiel per Gewerk­schaft statt „einem hal­ben Duzend zer­strit­te­ner Berufs­ver­bän­de“, wäre wohl gera­de bei pri­va­ten Ein­rich­tungs­trä­gern mehr mög­lich. Pfle­ge­kräf­te müss­ten dem­nach wei­ter Druck machen und für eine bes­se­re Situa­ti­on kämpfen.

Der Druck nimmt druch den bun­des­wei­ten Fach­kräf­te­man­gel wei­ter zu. Es feh­len ins­ge­samt 40.000 Pfle­ge­kräf­te. Durch Berufs­aus­stei­ger nach der Coro­na-Pan­de­mie und die Alte­rung der Gesell­schaft wür­de sich die­se Zahl noch wei­ter erhö­hen. Des­halb sei es wich­ti­ger denn je, gute Anrei­ze für eine Beschäf­ti­gung in der Pfle­ge zu schaffen.

Schafft man es, die Löh­ne in der Pfle­ge zu erhö­hen, wer­den womög­lich auch Beschäf­tig­te in ande­ren Sek­to­ren laut. Auch Köche und Köchin­nen, Lehr­kräf­te und Erzie­her und Erzie­he­rin­nen sei­en in Deutsch­land schlecht bezahlt, so Ute Klammer.

Fazit

Ange­nom­men: Wir befin­den uns in dem Zukunfts­sze­na­rio „Fai­rer Lohn in der Pfle­ge“. Was dann?

Im schlech­tes­ten Fall:

Gibt es mehr Lohn, aber die Arbeits­be­din­gun­gen blei­ben schlecht

Die Bewer­ber­zah­len blei­ben nied­rig und der Fach­kräf­te­man­gel beständig

Die Kos­ten in der Pfle­ge stei­gen und fal­len den Bewoh­nern und Bewoh­ne­rin­nen und Fami­li­en zur Last. Es wird mehr zuhau­se gepflegt

Für Men­schen, für die die Heim­pfle­ge alter­na­tiv­los ist, muss der Staat zuschie­ßen. Dies gelingt durch höhe­re Steuern

Im bes­ten Fall:

Gibt es einen fai­ren Lohn

Pfle­ge­kräf­te arbei­ten des­halb lie­ber. Die gute Atmo­sphä­re tut den Heim­be­woh­nern und Heim­be­woh­ne­rin­nen sowie den Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen gut

Der Beruf ist attrak­ti­ver und ange­se­he­ner. Es bewer­ben sich mehr jun­ge Leute

Pfle­ge­kräf­te kön­nen stu­die­ren und ärzt­li­che Auf­ga­ben über­neh­men. Auch dies wirkt dem Per­so­nal­man­gel entgegen

Durch die Orga­ni­sa­ti­on in einer Gewerk­schaft könn­ten Pfle­ge­kräf­te ihre Situa­ti­on selbst ver­bes­sern. Die benö­tig­ten Kos­ten für die Pfle­ge wer­den durch Erspar­nis­se bei dop­pel­ten Unter­su­chun­gen oder klei­nen Kran­ken­häu­sern mit getragen

Ein Steu­er­zu­schuss ist wei­ter­hin nötig

Den kom­plet­ten Pod­cast gibt es in der Tages­schau-Media­thek und über­all, wo es Pod­casts gibt. Zur Fol­ge geht es hier.

Es besteht zudem die Mög­lich­keit via malangenommen@tagesschau.de Ihre Mei­nung zum The­ma kundzutun.

Quel­le: Tages­schau Zukunfts-Pod­cast „mal ange­nom­men“ vom 01.04.2021