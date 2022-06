Aus der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gingen CDU und Grüne eindeutig als Sieger hervor. Knapp 5 Wochen später steht der Koalitionsvertrag NRW. Die Frage: Was springt für die berufliche Pflege heraus – eine kritsch kommentierte Betrachtung.

Der Koalitionsvertrag NRW: Wahlversprechen und was davon für die Pflege übrig geblieben ist

Mit dem Laden des Vide­os akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von You­Tube.

Mehr erfah­ren Video laden You­Tube immer entsperren

Hin­weis: Nach­fol­gen­de Über­sicht erhebt kei­nen Anspruch auf Vollständigkeit.

Wesentliche Punkte

Pflegekammer kommt

Auch die zuletzt im Rah­men einer Fern­seh­show geäu­ßer­te Kri­tik eines bekann­ten Ber­li­ner Komi­kers konn­te die Koali­ti­ons­ver­hand­ler nicht umstim­men: Der Auf­bau einer lan­des­ei­ge­nen Pfle­ge­be­ru­fe­kam­mer wird fort­ge­setzt. Das legt der Ver­trag der neu­en nord­rhein-west­fä­li­schen Lan­des­re­gie­rung nun klipp und klar fest.

Kei­ne wirk­li­che Über­ra­schung: Hier­über bestand ja bereits in den Wahl­pro­gram­men und im Son­die­rungs­pa­pier weit­ge­hend Einigkeit.

Akademisierung der Pflege

Im Bereich der Pfle­ge strebt das desi­gnier­te Regie­rungs­bünd­nis eine Aka­de­mi­sie­rungs­quo­te von bis zu 20 Pro­zent an. Die Zahl kommt ihnen bekannt vor? Wahr­schein­lich, weil der Wis­sen­schafts­rat in sei­nen „Emp­feh­lun­gen zu hoch­schu­li­schen Qua­li­fi­ka­tio­nen für das Gesund­heits­we­sen“ vom Juli 2012 genau die­se Quo­te vor­ge­schla­gen hat – also bereits vor gut 10 Jah­ren.

Dabei ist schon jetzt klar: Den gegen­wär­ti­gen Rück­stand bei der Aka­de­mi­sie­rungs­quo­te wird man nicht durch die seit 2020 bestehen­de Mög­lich­keit der pri­mär­qua­li­fi­zie­ren­den aka­de­mi­schen Aus­bil­dung auf­ho­len können.

Jeden­falls nicht unter den gegen­wär­ti­gen Kon­di­tio­nen – das pri­mär­qua­li­fi­zie­ren­de Stu­di­um ist schlicht­weg unat­trak­tiv. Bei­spiel: Im Gegen­satz zur beruf­li­chen Aus­bil­dung blei­ben die (ver­pflich­ten­den) Pra­xis­ein­sät­ze der Stu­den­ten unvergütet.

Am schwers­ten wiegt jedoch: Es gibt bis­lang kaum for­mu­lier­te Stel­len­pro­fi­le für aka­de­mi­sier­te Pfle­ge­kräf­te. Im Zwei­fel wer­den sie dann nach dem Stu­di­um mit den glei­chen Auf­ga­ben betraut, wie auch die beruf­lich aus­ge­bil­de­ten Kol­le­gen – natür­lich zum glei­chen Gehalt und ohne die Mög­lich­keit zur Anwen­dung ihres spe­zi­ell erwor­be­nen Wissens!

Kurz­um: Das pri­mär­qua­li­fi­zie­ren­de Stu­di­um ver­langt von den Betrof­fe­nen eine Men­ge ab und bringt schluss­end­lich nicht viel. Von der oft kol­por­tier­ten „Auf­wer­tung des Pfle­ge­be­rufs durch Aka­de­mi­sie­rung“ kann so natür­lich kei­ne Rede sein.

Zwar will das neue Regie­rungs­bünd­nis laut Koal­ti­ons­ver­trag NRW das Gespräch mit den Trä­gern suchen, um „die Vor­aus­set­zun­gen dafür [zu] klä­ren, dass sich mehr nicht-exami­nier­tes Per­so­nal wei­ter­qua­li­fi­ziert“. Inwie­weit das aus­rei­chen soll, um die selbst­ge­steck­ten Zie­le in den kom­men­den 5 Jah­ren zu errei­chen, erschließt sich mir nicht.

Wund­ver­sor­gung im Aufbruch Besu­chen Sie am 24. Novem­ber 2022 den Inter­dis­zi­pli­nä­ren Wund­Con­gress (IWC) – live in Köln oder vir­tu­ell zuhause. Jetzt schnell Plät­ze sichern

Community Health Nurses

Die Ermög­li­chung einer wohn­ort­na­hen Ver­sor­gung, zum Bei­spiel in Form einer Ver­sor­gungs­ge­mein­schaft im Quar­tier (sie­he hier­zu RDG Mai/Juni 2022) – die­ses Ziel scheint augen­schein­lich vor allem dem CDU-Wahl­pro­gramm zu entspringen.

Ein zen­tra­ler Punkt der ange­dach­ten quar­tiers­be­zo­ge­nen Ver­sor­gung soll dem Koali­ti­ons­ver­trag NRW zufol­ge die Com­mu­ni­ty Health Nur­se (CHN) – eine Vari­an­te des soge­nann­ten „Advan­ced Prac­ti­ce Nur­sing“ – sein.

Das Pro­blem hier­an: Die­ses Berufs­bild exis­tiert in Deutsch­land fak­tisch noch gar nicht: Nur wenig Hoch­schu­len, wie zum Bei­spiel die Uni Witten/Herdecke seit 2021 , bie­ten ent­spre­chen­de Wei­ter­qua­li­fi­zie­rungs-Stu­di­en­gän­ge nach inter­na­tio­na­lem Vor­bild an. Und die­se kön­nen allen­falls als Modell­vor­ha­ben betrach­tet wer­den: Zuvie­le recht­li­che Ein­schrän­kun­gen – hier vor allem heil­be­ru­fe­recht­li­cher Natur – ste­hen der vol­len Ent­fal­tung des CHN-Poten­zi­als im Wege.

Dies scheint auch dem Regie­rungs­bünd­nis bewusst zu sein. Die­sen Schluss legt zumin­dest der fol­gen­de Pas­sus aus dem Koali­ti­ons­ver­trag NRW nahe:

Wir unterstützen eine moder­ne Arbeits­tei­lung im Gesund­heits­we­sen und eine Auf­wer­tung der Pfle­ge­be­ru­fe. Dazu gehö­ren ein All­ge­mei­nes Heil­be­ru­fe­ge­setz, die Überführung der Modell­stu­di­en­gän­ge für die the­ra­peu­ti­schen Heil­be­ru­fe in Regel­stu­di­en­gän­ge und ein Bun­des­ge­setz für das Berufs­bild der Com­mu­ni­ty Health Nurse.

Koali­ti­ons­ver­trag NRW, Sei­te 98

Hier­nach kann ver­mu­tet wer­den, dass die neue Lan­des­re­gie­rung die Moder­ni­sie­rung des ange­staub­ten Heil­be­ru­fe­ge­set­zes anstrebt – mit der Absicht die­ses für ande­re (nicht­ärzt­li­che) the­ra­peu­ti­sche Berufs­grup­pen zu öff­nen. Neue Heil­be­ru­fe, wie eben auch die Com­mu­ni­ty Health Nur­se, könn­ten dann ein­fach und ohne vor­her­ge­hen­des Kom­pe­tenz­ge­ran­gel gemäß Arti­kel 74 Absatz 1 Numer 19 GG eine Rege­lung per Bun­des­ge­setz erfahren.

Undenk­bar? Kei­nes­falls, denn auch die ande­ren Bun­des­län­der ste­hen vor ähn­li­chen Pro­ble­men bei der Pri­mär­ver­sor­gung – eine ent­spre­chen­de Geset­zes­ein­ga­be über den Bun­des­rat ist also durch­aus rea­lis­tisch. Wenn, ja wenn die berufs­stän­di­schen Ver­tre­tun­gen der Medi­zin nicht jeden noch so klei­nen Ein­griff in die Heil­kun­de­aus­übung mit Zäh­nen und Klau­en ver­tei­gen wür­den – selbst wenn sie schluss­end­lich davon sogar pro­fi­tie­ren wür­den (Stich­wort: Ent­las­tung). Die­ses Vor­ha­ben wird jeden­falls nicht ohne ein poli­ti­sches Blut­ver­gie­ßen ablaufen.

Personalbemessung

Noch vor der Wahl klang das in etwa so:

Gute Pfle­ge gelingt nur mit gut qua­li­fi­zier­tem Per­so­nal, bes­se­ren Arbeits­be­din­gun­gen, einer ange­mes­se­nen Bezah­lung und mit ver­bes­ser­tem Personalschlüssel für alle Berufs­grup­pen in der Pfle­ge, Haus­wirt­schaft und im Sozia­len Dienst. Des­halb müssen wis­sen­schaft­lich fun­dier­te, ver­bind­li­che Per­so­nal­be­mes­sungs­in­stru­men­te in der sta­tio­nä­ren sowie in der Lang­zeit­pfle­ge voll­um­fäng­lich umge­setzt wer­den, um mehr Zeit für eine ganz­heit­li­che Ver­sor­gung zu schaffen.

Wahl­pro­gramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sei­te 80

Wir set­zen uns für die Durchführung von Modell­vor­ha­ben zur Erpro­bung von zukünftigen Per­so­nal­be­mes­sungs­in­stru­men­ten in allen Berei­chen der pfle­ge­ri­schen und gesund­heit­li­chen Ver­sor­gung ein.

Wahl­pro­gramm CDU, Sei­te 78

Trotz der offen­kun­di­gen Einig­keit dar­über, dass irgend­wo irgend­was irgend­wie zur Per­so­nal­be­mes­sung gemacht wer­den muss – ent­spre­chen­de Erwar­tun­gen an die neue Lan­des­re­gie­rung soll­ten erst­mal klein­ge­hal­ten wer­den: Denn mit dem Koali­ti­ons­ver­trag NRW wur­de der Ball zunächst ein­mal an den Bund wei­ter­ge­ge­ben. Denn erst wenn die­ser „die ent­spre­chen­den Rege­lun­gen geschaf­fen hat, um die per­so­nel­le Situa­ti­on in der Lang­zeit­pfle­ge zu stär­ken“, wür­de man das Roth­gang-Gut­ach­ten zur Per­so­nal­ent­wick­lung in der Lang­zeit­pfle­ge umsetzen.

Auch eine ver­bind­li­che Vor­ga­be für den Nacht­dienst im Bereich der sta­tio­nä­ren Alten­pfle­ge – wie zuletzt noch vom DBfK gefor­dert – hat kei­nen Nie­der­schlag in den Koali­ti­ons­ver­ein­ba­run­gen gefun­den. Schwarz-Grün beab­sich­tigt jedoch eine ange­mes­se­ne Min­dest­quo­te zu prü­fen – na immerhin.

Von einer Per­so­nal­be­mes­sung in ande­ren Berei­chen ist im Übri­gen kei­ne Rede mehr.

Rekrutierung von ausländischen Pflegekräften

Ohne die Migra­ti­on aus­län­di­scher Pfle­ge­fach­kräf­te wird der anhal­ten­de Pfle­ge­not­stand kaum zu begeg­nen sein. Inso­fern fol­ge­rich­tig wur­de im Son­die­rungs­pa­pier fest­ge­legt, dass man die „Bemühungen um aus­län­di­sche Pfle­ge­kräf­te […] deut­lich inten­si­vie­ren“ wolle.

Tat­säch­lich wird aber erst­mal nur da wei­ter­ge­macht, wo man auf­ge­hört hat. Denn geblie­ben ist von dem „Bemü­hen“ nur die Bei­be­hal­tung eines Begrüßungsgeldes für Pfle­ge­kräf­te aus Nicht-EU-Län­dern: Beim soge­nann­ten „Will­kom­mens­geld NRW“ han­delt es sich um einen ein­ma­li­gen, nicht rück­zahl­ba­ren Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro pro Person.

Übri­gens: Ein­ge­führt wur­de das Will­kom­mens­geld erst kurz vor der Land­tags­wahl. Die hier­für zur Ver­fü­gung gestell­ten Mit­tel in Höhe von 7,5 Mil­lio­nen Euro wer­den von der EU bereitgestellt.

Laut Koali­ti­ons­ver­trag NRW: Die neue Lan­des­re­gie­ung will die Kin­der­kran­ken­pfle­ge­aus­bil­dung stär­ken – die Fra­ge ist nur: Wie? Bild: Visivasnc/Dreamstime.com

Kinderkrankenpflege

Der Koali­ti­ons­ver­trag NRW greift the­ma­tisch auch die pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung im Bereich der Kin­der- und Jugend­me­di­zin auf. Dabei stößt man im besag­ten Abschnitt auf fol­gen­de Formulierung:

Der gro­ße Fach­kräf­te­man­gel in der Kin­der­kran­ken­pfle­ge ist eine enor­me Her­aus­for­de­rung. Des­halb set­zen wir uns für eine Stär­kung der Kin­der­kran­ken­pfle­ge­aus­bil­dung ein.

Koali­ti­ons­ver­trag NRW, Sei­te 96

Zu beach­ten ist – es geht hier nicht um die ver­stärk­te Beset­zung offe­ner Stel­len in der Kin­der­kran­ken­pfle­ge, wie man nach dem Lesen des ers­ten Sat­zes viel­leicht anneh­men könn­te. Viel­mehr soll, so Satz 2, ein Ein­griff in die Aus­bil­dung erfol­gen. Doch wie könn­te der aussehen?

Ver­folgt man etwa die Absicht, es Pfle­ge­aus­zu­bil­den­de beson­ders schmack­haft zu machen nach dem 2. Jahr auf die Fort­füh­rung der gene­ra­lis­ti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung zu pfei­fen und sich statt­des­sen für eine Aus­bil­dung zum Gesund­heits- und Kin­der­kran­ken­pfle­ger bzw. zur Gesund­heits- und Kin­der­kran­ken­pfle­ge­rin zu ent­schei­den? Das kann es ja nun sicher­lich nicht sein.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Pfle­ge und Beruf sol­len zukünf­tig leich­ter unter einem Hut gebracht wer­den kön­nen. Schwarz-Grün unter­stützt hier­zu die auf Bun­des­ebe­ne geplan­te Pfle­ge­zeit als eine gesetz­li­che Rege­lung in Anleh­nung an den Anspruch auf Lohn­er­satz­leis­tun­gen wäh­rend der Elternzeit.

Was nicht im Koalitionsvertrag NRW steht

Tarifvertrag Entlastung

Vor der Wahl woll­te die CDU sich „für eine flä­chen­de­cken­de, nach­hal­ti­ge und vor allem sek­to­ren­un­ab­hän­gi­ge tarif­li­che Vergütung aller Pfle­ge­kräf­te“ ein­set­zen. Im Son­die­rungs­pa­pier war sodann die Rede davon, die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für einen „Tarif­ver­trag Ent­las­tung“ zu schaffen.

Geht man hier­nach im Koali­ti­ons­pa­pier NRW auf die Suche, fin­det sich hier­zu nichts.

Personalrückgewinnung

Um aus­ge­schie­de­nes Pfle­ge­per­so­nal den Wie­der­ein­stieg in Beruf zu ermög­li­chen hat die CDU in ihrem Wahl­pro­gramm bei­spiel­haft eine Rei­he von Unterstützungsmöglichkeiten auf­ge­führt. Genannt wer­den unter anderem

lan­des­ge­för­der­te Auffrischerkurse,

die Unterstützung gestuf­ter Wiedereingliederungsmodelle

oder die Ein­füh­rung einer Wiedereinsteigerprämie.

Weder hat es eines oben genann­ten Bei­spie­le noch eine all­ge­mei­ne Absichts­er­klä­rung zur Unter­stüt­zung eines Wie­der­ein­stiegs in den Koali­ti­ons­ver­trag NRW geschafft.

Tat­ort Sturz – Eine Haf­tungs­fal­le für das Gesundheitswesen Online-Semi­nar mit Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf am 05.07.2022 von 17:30 bis 19:00 Uhr. Jetzt anmelden

Mehr Fach- und Assistenzkräfte

Sowohl im Wahl­pro­gramm der CDU (Sei­te 79) als auch von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Sei­te 80 f.) fin­det sich ein Bekennt­nis zur Stei­ge­rung der Zahl der Aus­bil­dungs­plät­ze für pfle­ge­ri­sche Assistenzkräfte.

Trotz die­ser inhalt­li­chen Über­ein­stim­mung: Im Koali­ti­ons­ver­trag NRW fehlt eine ent­spre­chen­de Aus­sa­ge. Die Grün­de hier­für sind unklar.

Mehr Lehrende

Für eine gute Pfle­ge­aus­bil­dung braucht es auch eine ent­spre­chen­de Anzahl gut qua­li­fi­zier­ter Leh­ren­de – auch dar­in sind sich bei­de Par­tei­en im Grund­satz einig (CDU: Sei­te 79; Grü­ne: Sei­te 81).

Ein Pas­sus, der einen Aus­bau von Qua­li­fi­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten für Leh­ren­de vor­sieht, hat den­noch kei­nen Ein­zug in die fer­ti­ge Koali­ti­ons­ver­ein­ba­rung gefunden.