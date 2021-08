Ob mehr Geld, Rente, Sicherheit oder besserer Klimaschutz - auch bei der kommenden Bundestagswahl versuchen die Parteien wieder mit wohl formulierten Wahlversprechen von sich zu überzeugen und Stimmen zu gewinnen. Coronabedingt spielt in diesem Jahr auch das Thema "Pflege" eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber wo wir schon beim Thema "Pflege" sind: Was haben eigentlich die Parteien 2017 gefordert, was wurde davon umgesetzt und welche Wahlversprechen sind gescheitert?

Wel­che Par­tei konn­te ihre Wahl­ver­spre­chen von 2017 zur Pfle­ge erfolg­reich umsetzen?

Es ist bald wie­der soweit: Die nächs­te Bun­des­tags­wahl steht vor der Tür: 26.Sptember, ein Sonn­tag. Auch bedingt durch die anhal­ten­de Coro­na-Pan­de­mie hat für vie­le Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler die Situa­ti­on in den deut­schen Pfle­ge- und Gesund­heits­ein­rich­tun­gen und die Fra­ge, was die Par­tei­en zu deren Ver­bes­se­rung beab­sich­ti­gen, durch­aus an Rele­vanz für die indi­vi­du­el­le Wahl­ent­schei­dung gewonnen.

Neben den dies­be­züg­li­chen Blick in die aktu­el­len Wahl­pro­gram­me ist es jedoch genau­so inter­es­sant, sich ein­mal anzu­schau­en, wel­che Wahl­ver­spre­chen für die Pfle­ge im Vor­feld der letz­ten Bun­des­tags­wahl abge­ge­ben wor­den sind – und was davon letzt­end­lich umge­setzt wurde.

Auch interessant Zur Bundestagswahl 2021 Was will welche Partei für die Pflege tun? Wie soll die Pfle­ge in den nächs­ten Jah­ren in Deutsch­land aus­se­hen und wie wol­len die ein­zel­nen Par­tei­en ihre Zie­le in punc­to Pfle­ge errei­chen? Genau die­se Fra­ge wol­len wir in einer klei­nen Arti­kel­se­rie für die fünf größ­ten Par­tei­en in Deutsch­land ein­mal beleuchten:

Wahlversprechen des Koalitionspartners SPD eingelöst?

In den ver­gan­ge­nen vier Jah­ren saß erneut eine Gro­ße Koali­ti­on aus der Uni­on und den Sozi­al­de­mo­kra­ten an der Spit­ze der deut­schen Regie­rung. Auch vor der Wahl 2017 gaben die bei­den Koali­ti­ons­par­tei­en bekannt, was sie für die Ver­bes­se­rung der Pfle­ge im Sinn hatten.

Die SPD ver­sprach, gegen die damals schon bekann­ten Pro­ble­me in der 24-Stun­den-Pfle­ge vor­zu­ge­hen. Wei­ter­hin for­der­te sie bereits vor vier Jah­ren die Ein­füh­rung einer ein­heit­li­che Bür­ger­ver­si­che­rung anstel­le des Sys­tems aus gesetz­li­cher und pri­va­ter Kran­ken­ver­si­che­rung. Zudem soll­te es ein Sofort­pro­gramm für mehr Pfle­ge­per­so­nal. Dar­über hin­aus soll­ten Pfle­gen­den fami­li­en­freund­li­che­re Arbeits­zei­ten gewähr­leis­tet werden.

In den Koali­ti­ons­ver­trag schaff­te es jedoch kei­ner die­ser Punk­te. Ledig­lich den Aus­bau von Pfle­ge­stütz­punk­ten zur Bera­tung und zur Stär­kung der Ver­sor­gung vor Ort konn­te die SPD mit in den Koali­ti­ons­ver­trag ein­brin­gen – auf eine Umset­zung war­tet man jedoch bis heute.

Auch interessant Viele Osteuropäische Pflegekräfte betroffen 24-Stunden-Pflege legal? Zwei Pflegerinnen haben geklagt 24 Stun­den am Stück arbei­ten ist eigent­lich unvor­stell­bar – und auch nicht rech­tens. In der 24-Stun­den-Pfle­ge kommt es jedoch nicht sel­ten vor, dass Pfle­ge­kräf­te über 20 Stun­den am Tag arbei­ten oder in Bereit­schaft ste­hen. Vor allem sind dabei ost­eu­ro­päi­sche Pfle­ge­kräf­te betrof­fen. Zwei von ihnen haben zuletzt gegen ihre Arbeit­ge­ber geklagt.

Welche konkreten Wahlversprechen konnte die Union umsetzen?

Etwas bes­ser sieht die Bilanz der CDU/CSU aus. Die Uni­on schrieb sich als stärks­te Par­tie nach der Wahl die Stär­kung der pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen, die Besei­ti­gung des Fach­kräf­te­man­gels, den Eltern­un­ter­halt und Reha-Maß­nah­men unter ande­rem für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge auf die Fahne.

Zur Umset­zung der Ideen wur­den drei Geset­ze ver­ab­schie­det: Das Pfle­ge­per­so­nal-Stär­kungs-Gesetz, das Ange­hö­ri­gen-Ent­las­tungs­ge­setz und das Inten­siv­pfle­ge- und Reha­bi­li­ta­ti­ons­stär­kungs­ge­setz. Zur Wei­te­ren­wick­lung des pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gungs­an­ge­bo­tes hat die Uni­on zudem die Kon­zer­tier­te Akti­on Pfle­ge ins Leben gerufen.

Zusätz­lich wur­den mit klei­nen Erhö­hun­gen der Pfle­ge­sach­leis­tun­gen und Kurz­zeit­pfle­ge­leis­tun­gen die Situa­ti­on der pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen zumin­dest ein wenig ver­bes­sert. Die schon damals bereits für 2021 geplan­te Pfle­ge­re­form wur­de damals wie­der verworfen.

Welche Wahlversprechen gab es vonseiten der Opposition?

Nun ein kur­zer Blick auf die letz­ten Wahl­ver­spre­chen der Par­tei­en, die sich seit 2017 in der Oppo­si­ti­on befinden:

Bünd­nis 90/Die Grü­nen: Auch sie setz­ten sich im Vor­feld der letz­ten Wahl für eine Ver­bes­se­rung der Situa­ti­on pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger ein. Zum Bei­spiel durch eine drei­mo­na­ti­ge Pfle­ge­zeit mit Extra­ta­gen für Not­si­tua­tio­nen und Lohn­er­satz­leis­tun­gen, damit sie in die­ser Pha­se von der Arbeit frei­ge­stellt wer­den können.

Wie auch die SPD for­der­ten die Grü­nen vehe­ment eine Ver­ein­heit­li­chung der Ver­si­che­run­gen hin zu einer Bürgerversicherung.

Des Wei­te­ren ver­lang­ten die Grü­nen die Ein­füh­rung eines ver­bind­li­chen Per­so­nal­be­mes­sungs­sys­tems, den Aus­bau der ambu­lan­ten Wohn- und Pfle­ge­for­men sowie ein grö­ße­res Mit­spra­che­recht der Gesund­heits­be­ru­fe in den Gre­mi­en der Selbstverwaltung.

Auch interessant Appell an Pflegekräfte und Politik YouTube-Star deckt auf: So schlimm ist es in der Pflege wirklich! „So schlimm wird die Pfle­ge­kri­se“ lau­tet der Titel eines You­Tube-Vide­os, wel­ches im Netz bereits fast eine hal­be Mil­li­on Auf­ru­fe zählt. You­Tube­rin „mai­Lab“ hat sich in einem ihrer aktu­el­len Vide­os mit Exper­ten und Betrof­fe­nen aus der Pfle­ge unter­hal­ten und zeigt auf, wie dra­ma­tisch die Situa­ti­on in der Pfle­ge der­zeit ist – und wie schlimm sie wer­den könnte.

FDP: Die Libe­ra­len for­der­ten in ihren Wahl­ver­spre­chen einen Aus­bau des Hos­piz­we­sens sowie der Pal­lia­tiv­ver­sor­gung in Kli­ni­ken, Pfle­ge­hei­men und in der Heim­pfle­ge. Dane­ben soll­ten Pfle­ge- und Betreu­ungs­leis­tun­gen im Haus­halt steu­er­lich stär­ker berück­sich­tigt werden.

Auch 2017 setz­te sich die FDP für eine Redu­zie­rung der Büro­kra­tie und der schrift­li­chen Doku­men­ta­ti­on in der Pfle­ge ein, um dem Per­so­nal mehr Zeit für die Ver­sor­gug der Pati­en­ten zu ermöglichen.

Zudem for­der­te die FDP eine inte­gra­ti­ve Aus­bil­dung für Pfle­ge­kräf­te mit einem gemein­sa­men ers­ten Aus­bil­dungs­jahr und spe­zia­li­sier­ten Folgejahren.

DIE LINKE: Hät­te die LINKE 2017 an der Regie­rungs­spit­ze gestan­den, gäbe es womög­lich schon jetzt einen flä­chen­de­cken­den Pfle­ge­min­dest­lohn in Höhe von 14,50 Euro pro Stun­de und damit ins­ge­samt höhe­re Gehäl­ter. Womög­lich hät­te sich damit auch der Wunsch nach mehr Pfle­ge­per­so­nal ein­fa­cher erfül­len lassen.

Dazu for­der­te die LINKE die Ein­füh­rung einer Pfle­ge­voll­ver­si­che­rung, die alle pfle­ge­be­ding­ten Leis­tun­gen umfasst. Kei­ne Rest­kos­ten mehr für Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und deren Ange­hö­ri­ge – so war die Vor­stel­lung der LINKEN.

Redak­ti­ons­tipp: Im Zuge der Bun­des­tags­wah­len 2021 hat sich die Rechts­de­pe­sche auch mit den aktu­el­len Wahl­pro­gram­men der Par­tei­en aus­ein­an­der­ge­setzt und geschaut, wel­che Wahl­ver­spre­chen die Par­tei­en für die kom­men­de Legis­la­tur­pe­ri­ode in den Berei­chen Pfle­ge und Gesund­heit liefern.

Lesen Sie jetzt: Was will wel­che Par­tei für die Pfle­ge tun?