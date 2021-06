24 Stunden am Stück arbeiten ist eigentlich unvorstellbar - und auch nicht rechtens. In der 24-Stunden-Pflege kommt es jedoch nicht selten vor, dass Pflegekräfte über 20 Stunden am Tag arbeiten oder in Bereitschaft stehen. Vor allem sind dabei osteuropäische Pflegekräfte betroffen. Zwei von ihnen haben zuletzt gegen ihre Arbeitgeber geklagt.

24-Stunden-Pflege: Legal oder nicht?

Vor­ab: Eine Dau­er­be­schäf­ti­gung über 24 Stun­den sprengt den arbeits­zeit­recht­li­chen Rah­men, nach dem die zuläs­si­ge Höchst­ar­beits­zeit „nur“ 8, respek­ti­ve 10 Stun­den pro Tag betra­gen darf. Eine 24-Stun­den-Schicht ist daher eigent­lich undenk­bar und tat­säch­lich illegal.

Den­noch gibt es sie, die 24-Stun­den-Pfle­ge. Hier­bei ver­sor­gen und unter­stüt­zen Pfle­ge­kräf­te im Rah­men der Inten­siv­pfle­ge älte­re oder pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen und hel­fen die­sen bei haus­wirt­schaft­li­chen Tätig­kei­ten und Alltagsverrichtungen.

Vor­aus­set­zung ist, dass es trotz der 24-Stun­den-Pfle­ge aus­rei­chend Ruhe­zei­ten gibt, die die Pfle­ge­kraft frei und ohne dienst­li­che Ver­pflich­tun­gen gestal­ten kann. Aus die­sem Grund müs­sen sich, recht­lich gese­hen, meh­re­re Pfle­ge­kräf­te abwech­seln und gegen­sei­tig ablö­sen, sodass die Ver­sor­gung der pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­son rund um die Uhr gesi­chert und die Pfle­ge­kräf­te genü­gend Zeit haben, sich von der Arbeit zu Erholen.

Häufig ausländische Pflegekräfte betroffen

So zumin­dest die Theo­rie. In der Pra­xis ist es jedoch zumeist anders. Häu­fig wer­den für die 24-Stun­den-Pfle­ge aus­län­di­sche Pfle­ge­kräf­te aus Ost­eu­ro­pa von den Pfle­ge­diens­ten ent­sandt, jedoch häu­fig allei­ne. Pfle­ge­ex­per­ten schät­zen die Zahl der ost­eu­ro­päi­schen Pfle­ge­kräf­te in der 24-Stun­den-Pfle­ge auf fast 700.000 Per­so­nen. Ohne sie wür­de die häus­li­che Dau­er­pfle­ge zusam­men­bre­chen. Die Arbeits­be­din­gun­gen sind jedoch schlecht.

Die Pfle­ge­diens­te schrei­ben vor, dass die Pfle­ge­kräf­te bei der zu pfle­gen­den Per­son ein Zim­mer bezie­hen dür­fen, wo sie sich in ihren Ruhe­pau­sen, über deren Ent­schei­dung jedoch oft der zu Pfle­gen­de oder des­sen Ange­hö­ri­ger ver­fügt, zurück­zie­hen kön­nen, um ihre Akkus neu zu laden. Jedoch ste­hen die Pfle­ge­kräf­te in dau­er­haf­ter Bereit­schaft, um den Pfle­ge­be­dürf­ti­gen auf Kom­man­do zu helfen.

Die gesetz­li­chen Gren­zen und Rege­lun­gen der 24-Stun­den-Pfle­ge sind recht ver­schwom­men. Es gäbe zwar eini­ge For­ma­li­en, die es ermög­li­chen, eine 24-Stun­den-Betreu­ung legal durch­zu­füh­ren, nicht zuletzt lan­den aber auch vie­le Fäl­le vor Gericht. So auch in den Fäl­len zwei­er ost­eu­ro­päi­scher Pfle­ge­rin­nen. Das ZDF berich­te­te bereits.

Zwei Pflegerinnen klagten auf Lohnnachzahlung

Laut der Bul­ga­ri­schen Pfle­ge­kraft Dobri­na Aleks­e­va bekom­men Frau­en aus Ost­eu­ro­pa grund­los weni­ger Geld, müs­sen dafür aber häu­fig viel mehr arbei­ten, als ihr Ver­trag es vor­aus­setzt. Von 2015 bis 2016 hat­te die Bul­ga­rin einer 96-jäh­ri­ge Ber­li­ne­rin ver­sorgt. Ver­dient hat sie dabei knapp 1.000 Euro im Monat.

Dobri­na Aleks­e­va wohn­te bei der Dame, muss­te für die kochen, ein­kau­fen, put­zen, waschen und die Dame stets beglei­ten und ver­sor­gen. Wenn die Dame schrie, auch nachts. Selbst ein kur­zer Aus­flug aus der Woh­nung war undenkbar.

Die Bul­ga­rin ver­klag­te dar­auf­hin ihren Arbeit­ge­ber und setzt sich seit­dem dafür ein, dass Ost­eu­ro­päe­rin­nen in Deutsch­land gleich­be­rech­tigt ent­lohnt wer­den. Laut den Anga­ben des Gerichts habe die Pfle­ge­rin gan­ze 21 Stun­den pro Tag gear­bei­tet. Der Arbeit­ge­ber wur­de zur Lohn­nach­zah­lung der geleis­te­ten Über­stun­den ver­ur­teilt. Die Rechts­de­pe­sche hat­te das Urteil des Lan­des­ar­beits­ge­richt Ber­lin-Bran­den­burg bereits auf­ge­grif­fen. Der Fall wan­dert jedoch jetzt vor das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt, wel­ches noch im Juni über den Aus­gang ent­schei­den will. Ein Urteil pro Aleks­e­va könn­te die 24-Stun­den-Pfle­ge in Deutsch­land gehö­rig verändern.

Auch Danie­la Pan­cu aus Rumä­ni­en war in einer ähn­li­chen Situa­ti­on. Sie pfleg­te eine bay­ri­sche Frau bis zu ihrem Tod. Statt mit zwei oder drei Mit­ar­bei­tern war sie jedoch rund um die Uhr allei­ne bei der Dame und bekam hier­für 1.800 Euro pro Monat – aller­dings für nur 6 Stun­den pro Tag. Ein Fei­er­abend war bei der stän­di­gen täg­li­chen und nächt­li­chen Bereit­schaft undenk­bar. Der Pfle­ge­dienst­lei­ter bestrei­tet die Mehr­ar­beit der Pfle­ge­rin jedoch, die­se zieht nun eben­falls vor das Gericht (Arbeits­ge­richt München).

Arbeitsbereitschaft gleich Arbeitszeit!

Die­se bei­den Fäl­le zei­gen ein­mal mehr, dass der Begriff Bereit­schafts­dienst nicht jedem Arbeit­ge­ber in der Pfle­ge geläu­fig ist. Laut der Rechts­spre­chung gilt der Bereit­schafts­dienst als regu­lä­re Arbeits­zeit (vgl. EuGH, Ur­teil vom 03.10.2000, C‑303/98), übri­gens auch dann, wenn der Arbeit­neh­mer wäh­rend­des­sen schläft. Bereit­schfafts­dienst wird häu­fig dann ange­ord­net, wenn im Vor­feld bereits abzu­se­hen ist, dass die Zeit ohne akti­ve Arbeit über­wie­gen wird, bei­spiels­wei­se bei Nachtschichten.

Die bei­den ost­eu­ro­päi­schen Pfle­ge­kräf­te hin­ge­gen ver­brach­ten ihre Arbeits­ta­ge nahe­zu kom­plett in der Woh­nung der Pati­en­ten und stan­den in stän­di­ger Arbeits­be­reit­schaft. Arbeits­be­reit­schaft beschreibt den Zustand wacher Ent­span­nung, von der aus die Arbeits­kraft auf Abruf jeder­zeit ihren Dienst auf­neh­men kann. So auch die bei­den ost­eu­ro­päi­schen Pflegerinnen.

Damit unter­schei­den sich die bei­den Begrif­fe von der Pau­se, die als Ruhe­pha­se wäh­rend den Dienst­schich­ten fun­giert und vom Arbeit­neh­mer frei nach Ort und Akti­vi­tät bestimmt wer­den dür­fen. Das bedeu­tet, der Arbeit­neh­mer darf wäh­rend die­ser Zeit sei­nen Arbeits­platz ver­las­sen und tun, wonach ihm zulie­be ist. Wird wäh­rend der Pau­se Arbeit ange­ord­net, gilt die Pau­se als nicht genom­men und darf recht­lich gese­hen von vor­ne begon­nen werden.

Dem­entspre­chend wird eine Pau­se auch nicht bezahlt. Im Gegen­satz zur Arbeits­be­reit­schaft. Hier­bei macht die Pfle­ge­kraft kei­ne Ruhe­pau­se, da sie a) in die­ser Zeit durch­ge­hend erreich­bar sein muss und sich b) für anfal­len­de Arbeit bereit hält. Die bei­den Pfle­ge­rin­nen aus Ost­eu­ro­pa hät­ten dem­nach auch für die Stun­den, die sie wäh­rend der 24-Stun­den-Pfle­ge in Bereit­schaft bei ihren zu pfle­gen­den Damen ver­brach­ten, ange­mes­sen bezahlt wer­den müs­sen. Der Aus­gang der bei­den Gerichts­ver­hand­lun­gen bleibt daher mit Span­nung abzuwarten.