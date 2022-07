Die neue Dimen­sion der Wissensvermittlung FIP – die leistungs­starke E‑Learning Platt­form für Ärzte und Pflegende

Ein autodi­dak­ti­sches Fortbil­dungs­tool zum Erwerb von Rezer­ti­fi­zie­rungs­punk­ten der Initia­tive Chroni­sche Wunden e.V. (ICW) sowie zum Erwerb von ärztli­chen CME-Punkten. E‑Learning at his best!