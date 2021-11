Weltgesundheitsorganisation schlägt Alarm Laut WHO: 115.000 Pflegefachkräfte an Corona-Virus gestorben

Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO) geht davon aus, dass in den ers­ten 16 Mona­ten der Coro­na-Pan­de­mie rund 115.000 Pfle­ge­fach­per­so­nen an Covid-19 gestor­ben sind. Daten des Robert Koch-Insti­tuts zei­gen, dass Deutsch­land dabei ver­gleichs­wei­se mil­de getrof­fen wor­den ist.