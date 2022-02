Die Neben­wir­kun­gen der Imp­fung sind laut Pati­en­ten­da­ten der BKK min­des­tens zehn Mal häu­fi­ger als vom Paul-Ehr­lich-Insti­tut gemel­det Foto: Dream­sti­me

Die Ergeb­nis­se der Ana­ly­se der Krank­hei­ten von zehn Mil­lio­nen Ver­si­cher­ten haben Andre­as Schöf­beck, Vor­stand der BKK Pro Vita, sehr beun­ru­higt. Schöf­beck wand­te sich sofort schrift­lich an das Paul-Ehr­lich-Insti­tut. Und auch an die „Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on” (Sti­ko) und die Bun­des­ärz­te­kam­mer ging sein Brief.

Erhebliche Untererfassung?

Der BKK-Pro­Vi­ta-Chef rech­net in sei­nem Schrei­ben vor, dass die Neben­wir­kun­gen der Imp­fung laut Pati­en­ten­da­ten min­des­tens zehn Mal häu­fi­ger sind als vom Paul-Ehr­lich-Insti­tut gemel­det. Kri­ti­ker bemän­geln schon lan­ge, ob die Zah­len der Bun­des­be­hör­de rea­lis­tisch sind und hat­ten von einer Unte­r­er­fas­sung der Fäl­le gewarnt. Jetzt gibt es die ers­te groß ange­leg­te Unter­su­chung, die das bestätigt.

Für das Jahr 2021 hat­te das Paul-Ehr­lich-Insti­tut 244.576 Ver­dachts­fäl­le für Impf­ne­ben­wir­kun­gen nach einer Coro­na-Imp­fung gemel­det. Schöf­beck dazu: „Die unse­rem Haus vor­lie­gen­den Daten geben uns Grund zu der Annah­me, dass es eine sehr erheb­li­che Unte­r­er­fas­sung von Ver­dachts­fäl­len für Impf­ne­ben­wir­kun­gen nach Coro­na-Imp­fung gibt. Unse­re Stich­pro­be erfolgt aus dem anony­mi­sier­ten Daten­be­stand der Betriebs­kran­ken­kas­sen. Die Stich­pro­be umfasst 10.937.716 Ver­si­cher­te.

Die­se Aus­wer­tung hat erge­ben, obwohl uns noch nicht die kom­plet­ten Daten für 2021 vor­lie­gen, dass wir anhand der vor­lie­gen­den Zah­len jetzt schon von 216.695 behan­del­ten Fäl­len von Impf­ne­ben­wir­kun­gen nach Coro­na Imp­fung aus die­ser Stich­pro­be aus­ge­hen. Wenn die­se Zah­len auf das Gesamt­jahr und auf die Bevöl­ke­rung in Deutsch­land hoch­ge­rech­net wer­den, sind ver­mut­lich 2,5 bis 3 Mil­lio­nen Men­schen in Deutsch­land wegen Impf­ne­ben­wir­kun­gen nach Coro­na-Imp­fung in ärzt­li­cher Behand­lung gewesen.”

Vier bis fünf Prozent wegen Nebenwirkungen beim Arzt

Die­se Zah­len ord­net Schöf­beck auch ein: „Das sehen wir als erheb­li­ches Alarm­si­gnal an, das unbe­dingt beim wei­te­ren Ein­satz der Impf­stof­fe berück­sich­tigt wer­den muss.“ Schöf­beck scheint sich der Belast­bar­keit sei­ner Ana­ly­se sehr sicher zu sein. Kri­ti­kern ent­geg­net er: „Die Zah­len kön­nen in unse­ren Augen rela­tiv leicht und auch kurz­fris­tig vali­diert wer­den, indem die ande­ren Kas­sen­ar­ten (AOKen, Ersatz­kran­ken­kas­sen etc.) um eine ent­spre­chen­de Aus­wer­tung der ihnen vor­lie­gen­den Daten gebe­ten werden.“

Hoch­ge­rech­net auf die Anzahl der geimpf­ten Men­schen in Deutsch­land wäre – soll­ten sich die Annah­men aus den BKK-Daten bestä­ti­gen – für vier bis fünf Pro­zent der Geimpf­ten ein Arzt­be­such erfor­der­lich gewor­den. Das Paul-Ehr­lich-Insti­tut mel­det dage­gen nur 0,3 Prozent.

BKK: Lebensgefahr nicht ausgeschlossen

Es stellt sich die Fra­ge: Wie kön­nen die Zah­len einer Bun­des­be­hör­de und eines Ver­si­che­rers so weit aus­ein­an­der lie­gen? Schöf­beck lie­fert dafür eine Erklä­rung: Der Auf­wand einer Mel­dung sei zu hoch und wer­de nicht hono­riert. Ärz­te hät­ten berich­tet, dass man pro Fall eine hal­be Stun­de benö­ti­ge. Und dann rech­net Schöf­beck vor, was das bei drei Mil­lio­nen Ver­dachts­fäl­len in der Pra­xis bedeu­ten wür­de: 1,5 Mil­lio­nen Arbeits­stun­den von Ärz­tin­nen und Ärz­ten. 1000 Ärz­te hät­ten ein Jahr nichts ande­res zu tun als unun­ter­bro­chen Ver­dachts­fäl­le zu melden.

Am Ende sei­nes Schrei­bens weist er noch ein­mal ein­dring­lich auf die Bri­sanz der neu­en Erkennt­nis­se hin: Gefahr für das Leben von Men­schen kön­ne nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, wes­halb er eine unver­züg­li­che „Rück­äu­ße­rung“ der Ver­ant­wort­li­chen fordert.

Die Impftechnik rückt in den Fokus

Vor die­sem Hin­ter­grund gewinnt eine aktua­li­sier­te Impf­emp­feh­lung des Robert Koch Insti­tuts zusätz­lich an Bedeu­tung: Impf-Ärz­te sol­len ab sofort dar­auf ach­ten, das Serum nicht in ein Blut­ge­fäß zu sprit­zen. In der Pra­xis bedeu­tet das, dass der Arzt nach dem Ein­stich den Kol­ben der Sprit­ze leicht anzieht und so fest­stel­len kann, ob Blut in die Sprit­ze gezo­gen wird. Ist das der Fall, sucht er eine ande­re Stelle.

In der Ver­gan­gen­heit war die­ses Vor­ge­hen gän­gi­ge Pra­xis, wur­de aber, weil es zusätz­li­che Schmer­zen ver­ur­sa­chen kann, für die Coro­na-Imp­fun­gen und auch für die meis­ten ande­ren Imp­fun­gen nicht mehr emp­foh­len. Erfah­re­ne Medi­zi­ner hat­ten dafür nur wenig Ver­ständ­nis, wur­den aber bei ent­spre­chen­der Kri­tik als nicht mehr auf dem neu­es­ten Stand befind­lich belä­chelt oder sogar ver­ächt­lich gemacht.

Nun hat das Robert Koch Insti­tut still und lei­se die­se Hal­tung über­nom­men. An Tier­mo­del­len habe man gese­hen, dass es häu­fi­ger zu einer Herz­mus­kel­ent­zün­dung kom­men kön­ne, wenn der Impf­stoff in die Blut­bahn gelange.

Quel­len: BKK-Pro­Vi­ta, RKI