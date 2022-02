Neu ent­brannt: die Debat­te über die Impf­pflicht im Gesundheitswesen

Es erin­nert an die berühm­te „Beer­di­gung ers­ter Klas­se“: Ob in Bay­ern eine Impf­pflicht für das Gesund­heits- und Pfle­ge­per­so­nal jemals kom­men wird, erscheint nach der Ankün­di­gung von Bay­erns Minis­ter­prä­si­den­ten Mar­kus Söder (CSU) frag­li­cher denn je. Eigent­lich ist auf Bun­des­ebe­ne beschlos­sen, dass die soge­nann­te ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht für Beschäf­tig­te von Kran­ken­häu­sern sowie Pfle­ge­hei­men zum 15. März kom­men soll.

Die Umset­zung der Impf­pflicht ist aller­dings Sache der Bun­des­län­der. An dem Punkt setzt nun Söders Kehrt­wen­de ein: Er sei dafür, hier „groß­zü­gigst“ vor­zu­ge­hen, „was de fac­to auf ein Aus­set­zen des Voll­zugs hin­aus­läuft“, hat­te CSU-Chef und Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder am Mon­tag im Anschluss an eine Sit­zung des CSU-Vor­stands in Mün­chen ver­kün­det.

Als Haupt­grund führ­te Söder an, dass die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht die Pfle­ge­si­tua­ti­on deut­lich ver­schlim­mern kön­ne – wenn die­je­ni­gen Beschäf­tig­ten in der Pfle­ge, die sich par­tout nicht imp­fen las­sen wol­len, also in Mas­sen den Beruf ver­lie­ßen. Denn laut der Ursprungs­plä­ne dürf­ten sie ab dem Stich­tag 16. März nicht mehr unge­impft zur Arbeit erschei­nen. Abseits der Nicht-Umset­zung der Impf­pflicht kün­dig­te er wei­te­re Coro­na-Locke­run­gen im Frei­staat an, dar­un­ter in Gas­tro­no­mie, Kul­tur, Sport und bei kör­per­na­hen Dienst­leis­tern wie Friseuren.

Die maxi­ma­le Gäs­te­zahl oder ‑kapa­zi­tät in den Kinos, Thea­tern, Sport­hal­len und Sta­di­en soll stei­gen, die Sperr­stun­den fürs Gast­ge­wer­be fal­len; im Fal­le der Fri­seu­re sol­le es auch Unge­impf­ten wie­der mög­lich sein, mit aktu­el­lem nega­ti­ven Test in den Salon zu kom­men (3G).

Unionsfraktion schließt sich Söder an – Zustimmung auch von Patientenschutz-Stiftungschef und Hendrik Streeck

Einen Tag nach der über­ra­schen­den Kehrt­wen­de des eins­ti­gen „Coro­na-Hard­li­ners“ scheint jedoch nun auch die Uni­on ins­ge­samt auf Söders Linie ein­zu­schwen­ken. Die Bun­des­re­gie­rung müs­se ein­se­hen, „dass die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht im Moment kaum umsetz­bar ist“, so der gesund­heits­po­li­ti­sche Spre­cher der CDU/C­SU-Frak­ti­on, Tino Sor­ge, zur Bild-Zei­tung. Auch der frisch­ge­wähl­te CDU-Par­tei­chef Fried­rich Merz geht auf Distanz zur Impfpflicht.

Er for­der­te die Bun­des­re­gie­rung auf, das Vor­ha­ben aus­zu­set­zen. Dies sei die „ganz ein­hel­li­ge“ Mei­nung, so Merz. Die Bun­des­re­gie­rung habe die Vor­aus­set­zun­gen für eine Ein­füh­rung der Impf­pflicht nicht geschaf­fen; die betrof­fe­nen Ein­rich­tun­gen wür­den mit den Fol­gen allei­ne gelas­sen. Durch Abgän­ge von Beschäf­tig­ten dro­he ein Cha­os in den Ein­rich­tun­gen. Im Dezem­ber hat­te die Uni­ons­frak­ti­on der bran­chen­be­zo­ge­nen Impf­pflicht dage­gen noch im Bun­des­tag zugestimmt.

Stiftung Patienschutz ist gegen Impfpflicht

Gegen die Impf­pflicht hat sich nun auch der Vor­sit­zen­de der Deut­schen Stif­tung Pati­en­ten­schutz, Eugen Brysch, aus­ge­spro­chen. „Wenn eine Norm vor­her­seh­bar schei­tert, dann gibt es nur eine Lösung: Bund und Län­der müs­sen ihren Feh­ler revi­die­ren“, sag­te Brysch dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land. Der mög­li­che Kün­di­gung oder unbe­zahl­te Frei­stel­lung von Zehn­tau­sen­den Pfle­ge­kräf­ten sei nicht zu bewältigen.

Der Vor­sit­zen­der der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft, Gerald Gaß, sieht kei­ne gro­ßen Ver­än­de­run­gen durch den baye­ri­schen Vor­stoß. Jener befreie die Kli­ni­ken nicht davon, sich an das Gesetz zu hal­ten. Man wer­de bis 15. März die nicht geimpf­ten Beschäf­tig­ten den Gesund­heits­äm­tern mel­den, zitier­te die Tages­schau den DKG-Vor­sit­zen­den. Zugleich aber ver­weist die DKG auf die Ergeb­nis­se einer Blitz­um­fra­ge des Deut­schen Kran­ken­haus­in­sti­tuts in ihrem Auf­trag unter 246 Kli­ni­ken in Deutsch­land: Dem­nach sei­en rund 90 Pro­zent der Beschäf­tig­ten der teil­neh­men­den Häu­ser, die in pati­en­ten­na­hen Berei­chen arbei­ten, bereits min­des­tens dop­pelt geimpft. In der Pfle­ge betra­ge die­se Quo­te sogar 95 Pro­zent.

Aller­dings befürch­te­ten laut der Erhe­bung selbst 42 Pro­zent jener Häu­ser, die eine Impf­quo­te von mehr als 95 Pro­zent vor­wei­sen kön­nen, betrieb­li­che Ein­schrän­kun­gen bei Inkraft­tre­ten einer Impf­pflicht. Zustim­mung kam unter­des­sen auch vom Bon­ner Viro­lo­gen Hen­drik Stre­eck: „Die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht wür­de die per­so­nel­le Lage in den Kli­ni­ken wei­ter ver­schär­fen und somit das Gesund­heits­we­sen wei­ter belas­ten. Es ist gut, wenn die Poli­tik aus die­ser Erkennt­nis Schlüs­se zieht“, so Stre­eck, Mit­glied des Coro­na-Exper­ten­gre­mi­ums der Bun­des­re­gie­rung, zur Bild-Zei­tung.

Lauterbach: Söder gefährdet Glaubwürdigkeit von Politik – Neue Pflegebeauftragte Moll kritisiert Schritt ebenfalls

Erwar­tungs­ge­mäß ver­ur­teil­te dage­gen Bun­des-Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) die Ent­wick­lun­gen in Bay­ern. Es gehe bei der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht um den best­mög­li­chen Schutz von geschwäch­ten oder alten Men­schen. „Laxe Voll­zugs­re­geln der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht kön­nen nicht nur das Leben der älte­ren Men­schen mit schwa­chem Immun­sys­tem gefähr­den“, zitier­te die Frank­fur­ter Rund­schau Lau­ter­bach kurz nach Söders Auftritt.

„Dazu gefähr­den sie auch die Glaub­wür­dig­keit von Poli­tik.“ Auch die desi­gnier­te Grü­nen-Co-Vor­sit­zen­de Ricar­da Lang erklär­te, bei der Impf­pflicht für Beschäf­tig­te in Kli­ni­ken und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen gehe es gezielt um den Schutz ver­wund­ba­rer Men­schen, nicht um eine Gesamt-Ent­las­tung der Kran­ken­haus- und Inten­siv­ka­pa­zi­tä­ten durch Corona-Patienten.

Die neue Pfle­ge­be­auf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung, Clau­dia Moll (SPD), kri­ti­sier­te Bay­erns Schritt eben­falls. „Wir kom­men durch die Omi­kron-Wel­le doch bis­her nur so gut, weil vie­le Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und auch Pfle­ge­kräf­te geimpft, geboos­tert und die Ein­rich­tun­gen gut geschützt sind“, zitiert Zeit Online die Wes­ter­fell­haus-Nach­fol­ge­rin. Noch lie­ber als eine ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne, sei ihr aber eine all­ge­mei­ne Pflicht zur Imp­fung ab 18 Jah­ren. Dies wür­de zugleich die lei­di­ge Debat­te um die Pfle­ge, und deren Son­der­rol­le, beenden.