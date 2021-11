Impfung in der Pflege am Scheideweg?!

Bald ein Muss für alle Beschäf­tig­ten in der Pflege?

Imp­fung ja oder nein? Die vier­te Coro­na­wel­le ist da und scheint sich noch gößer und mäch­ti­ger auf­zu­tür­men, als alle ande­ren zuvor in die­ser Pan­de­mie. Das hat die Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG) auf den Pan geru­fen, sie for­dert sofor­ti­ge Maß­nah­men, um die Inten­siv­sta­tio­nen vor Über­las­tung zu schüt­zen. Dazu gehö­re: das Impf­tem­po ent­schei­dend erhö­hen. Und: auch die Klar­heit, ob eine Impf­pflicht für Beschäf­tig­te in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen umge­setzt wer­den soll.

Impfung: Endlich Klarheit schaffen und boostern

„Wir haben schon vor eini­gen Wochen gefor­dert, dass es einen Auf­trag der Bun­des­re­gie­rung an den Ethik­rat geben muss, kurz­fris­tig das The­ma Impf­flicht ana­log zur Masern­imp­fung zu bewer­ten. Eine wei­te­re Dis­kus­si­on um die­ses The­ma ist kon­tra­pro­duk­tiv. Sie ver­un­si­chert. Wir brau­chen hier Klar­heit und eine Ent­schei­dung“, so Dr. Gerald Gaß, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG).

Zugleich for­dern die Kli­ni­ken, das Tem­po bei Boos­ter­imp­fun­gen deut­lich zu beschleu­ni­gen. „Größ­te Prio­ri­tät muss es haben, die beson­ders vul­nerablen Grup­pen zu schüt­zen. Des­we­gen brau­chen wir mobi­le Impf­teams in den Senio­ren- und Pfle­ge­hei­men, um die Boos­ter­imp­fung nied­rig­schwel­lig anzu­bie­ten. Wir brau­chen aber auch Klar­heit, ob die Boos­ter­imp­fung für die Gesamt­be­völ­ke­rung mög­lich ist. Die nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te dür­fen mit die­sem The­ma nicht allein gelas­sen wer­den“, so Gaß.

Neben der Imp­fung bedarf es auch der Klar­heit bei der Test­stra­te­gie. „Gera­de wenn die Test­pflicht am Arbeits­platz in Aus­sicht gestellt wird, muss der Arbeit­ge­ber den Impf­sta­tus erfra­gen dür­fen“, for­dert Gaß.

Pflegerat nimmt Beschäftigte in Schutz

Die Prä­si­den­tin des Deut­schen Pfle­gera­tes, Chris­ti­ne Vog­ler, nimmt die Pfle­gen­den in Schutz. In der Talk­show „Anne Will“ (ZDF) erklär­te sie, in Kran­ken­häu­sern sei­en rund 90 Pro­zent der Pfle­gen­den bereits geimpft. Schwie­ri­ger, weil kaum zu über­prü­fen, sei die Lage in Pfle­ge­hei­men. Vog­ler: „Wir wis­sen um die Regeln, wenn man die ein­hält“. Eine Impf­pflicht für die­se Berufs­grup­pe allein lehnt sie ab. Es gebe 1,2 Mil­lio­nen Pfle­gen­de in die­sem Land, die sich ihrer Ver­ant­wor­tung für die Pati­en­ten abso­lut im Kla­ren sei­en. Als Bür­ge­rin­nen und Bür­ger hät­te sie aber die glei­chen Rech­te und Ver­pflich­tun­gen wie alle ande­ren auch.

„Aus mei­ner Sicht gibt es eine mora­li­sche Impf­pflicht“, sagt Andre­as Wes­ter­fell­haus, Pfle­ge­be­voll­mäch­tig­ter der Bun­des­re­gie­rung der Rechts­de­pe­sche. „Aller­dings wür­de ich gegen eine recht­lich ver­bind­li­che Impf­pflicht votie­ren, weil dies gege­be­nen­falls dazu füh­ren wür­de, dass die Nicht-Geimpf­ten aus der Pfle­ge aus­stei­gen“, so Wes­ter­fell­haus wei­ter. Ein Pfle­xit unge­ahn­ten Aus­mas­ses stün­de bevor. Und das Gesund­heits­sys­tem wür­de aller Wahr­schein­lich­keit nach kol­la­bie­ren. Viel­leicht ist die Scheu der Ver­ant­wort­li­chen vor die­sem Hor­ror­sze­na­rio die letz­te Hür­de vor einer ver­bind­li­chen Impf­pflicht im Pflegesektor.

Marburger Bund fordert Impfpflicht

Ein­deu­tig und klar posi­tio­niert sich der Mar­bur­ger Bund (MB): Er ist für eine Coro­na-Impf­pflicht für Per­so­nen, die in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen, Alten- und Pfle­ge­hei­men sowie Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten tätig sind. Ohne eine Pflicht könn­ten „vie­le beson­ders vul­nerable Per­so­nen­grup­pen erheb­lich gefähr­det sein“, heißt es dort in einer Pressemitteilung.

Es bestehe Hand­lungs­be­darf auf­grund die­ser Punkte:

Stei­gen­de Infek­ti­ons­zah­len bei Kindern

zuneh­men­de Impf­durch­brü­che bei älte­ren und mul­ti­mor­bi­den Personen

die gleich­zeitg wei­ter­hin teils zu nied­ri­gen Impf­quo­ten von Beschäftigten

Dazu for­dern die Dele­gier­ten der 138. Haupt­ver­samm­lung des Bun­des die Ein­füh­rung der berufs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht in Anleh­nung an Para­graph 20 Absatz 8 Nr. 3 Infek­ti­ons­schutz­ge­setz (Masern-Impf­pflicht).

Quel­len: DKG, Deut­scher Pfle­gerat, Mar­bur­ger Bund, Bundesgesundheitsministerium