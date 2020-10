Anzeige Die Wunde aus verschiedenen Perspektiven Kostenfreies Online-Seminar: Tipps und Tricks gegen Biofilm in chronischen Wunden

Als Fortsetzung der Online-Seminar Reihe zum Themenschwerpunkt Wundbehandlung bietet der Medizinproduktehersteller ConvaTec in Kürze ein weiteres Online-Seminar für Wundbegeisterte an. Unter dem Titel "Gewusst wie! Tipps und Tricks gegen Biofilm in chronischen Wunden" zeigt Norbert Kolbig Strategien und praktische Tipps gegen Biofilm in Wunden auf, die Sie in Ihrem Wundversorgungsalltag auch gleich umsetzen können.