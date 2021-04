Bei Operationen wird Höchstleistung verlangt – auch von den verwendeten Materialien. Waschbare OP-Mäntel und Abdecktücher nach EN 13795-1 stellen Schutz, Komfort und Zusatzfunktionen in den Mittelpunkt. Als Mehrwegprodukte reduzieren sie das Abfallaufkommen drastisch. Dabei kommen textile Technologien zum Einsatz, wie sie auch in Feuerwehrausrüstung oder hochentwickelter Sportbekleidung verwendet werden.

Der zuver­läs­si­ge Schutz vor Flüs­sig­kei­ten und Mikro­or­ga­nis­men, wie sie bei Ope­ra­tio­nen natür­lich auf­tre­ten, steht bei den tex­ti­len Medi­zin­pro­duk­ten OP-Man­tel und OP-Abdeck­tuch an ers­ter Stel­le. Nach der euro­päi­schen Norm EN 13795–1 wer­den daher der Wider­stand gegen Keimp­ene­tra­tio­nen im tro­cke­nen und feuch­ten Zustand sowie gegen Flüs­sig­keitspe­ne­tra­tio­nen bestimmt – und der liegt im kri­ti­schen Bereich zum Bei­spiel an den Ärmeln bei einem Pro­dukt der höchs­ten Leis­tungs­stu­fe bei min­des­tens einem Meter Was­ser­säu­le. In der Regel kom­men hier­bei mehr­la­gi­ge Ver­bund­ma­te­ria­li­en (Lami­na­te) mit einem dich­ten, aber atmungs­ak­ti­ven Mem­bran­sys­tem zum Ein­satz, womit zusätz­lich eine Barr­rie­re gegen­über Viren gewähr­leis­tet wird. Bei die­sen hohen Anfor­de­run­gen spricht man vom „Hoch­leis­tungs­be­reich“, den man mit ähn­li­chen Anfor­de­run­gen auch in der Per­sön­li­chen Schutz­aus­rüs­tung findet.

Mem­bran­sys­te­me im wasch­ba­ren tex­ti­len Mehr­la­gen­ver­bund sor­gen für zuver­läs­si­ge Dicht­heit gegen­über Flüs­sig­kei­ten und Mikro­or­ga­nis­men im OP – auch nach zahl­rei­chen Wie­der­auf­be­rei­tungs­zy­klen. ©Trans-Tex­til GmbH

Atmungsaktivität – mehr als ein Komfortfaktor

Ope­ra­tio­nen kön­nen oft Schwerst­ar­beit sein. Ein Mensch schwitzt bei nor­ma­ler Arbeits­be­las­tung auf einer Haut­flä­che von unge­fähr zwei Qua­drat­me­tern durch­schnitt­lich etwa 200–700 Mil­li­li­ter pro Tag aus. Bei kör­per­lich belas­ten­den lang­wie­ri­gen Ope­ra­tio­nen kön­nen es weit mehr als 1000 Mil­li­li­ter sein. Umso wich­ti­ger ist neben der Schutz­wir­kung auch die Atmungs­ak­ti­vi­tät der OP-Män­tel. Gemes­sen wird dabei die Men­ge dampf­för­mi­gen Schwei­ßes, den die Klei­dung auch mit einem inte­grier­ten Mem­bran­sys­tem nach außen abtrans­por­tiert und so den natür­li­chen Kühl­me­cha­nis­mus des Kör­pers unterstützt.

Bekannt und aus­führ­lich unter­sucht ist die­ses Funk­ti­ons­prin­zip unter ande­rem in der Feu­er­wehr­ein­satz­klei­dung, die ähn­li­che semi­per­me­ab­le Bar­rie­re­sys­te­me beinhal­tet. Das gro­ße Risi­ko der Über­hit­zung wird unter Bei­be­hal­tung der vol­len Schutz­wir­kung ver­rin­gert. Ein redu­zier­ter Hit­zes­tress auch durch beson­ders leich­te Tex­til­kon­struk­tio­nen erhöht nicht nur das Wohl­be­fin­den, son­dern senkt auch die ther­mo­phy­sio­lo­gi­sche Belas­tung und redu­ziert damit die Beein­träch­ti­gung kör­per­li­cher und kogni­ti­ver Leis­tungs­fä­hig­keit.

Tex­ti­le Mehr­weg­pro­duk­te im High-Per­for­mance-Bereich basie­ren auf Tech­no­lo­gien, wie sie auch in Feu­er­wehr­ein­satz­klei­dung ver­wen­det wer­den. ©Trans-Tex­til GmbH

Integrierte Multifunktion von OP-Bekleidung und OP-Abdecktüchern

Moder­ne tex­ti­le Fer­ti­gungs­tech­ni­ken erlau­ben die Inte­gra­ti­on wei­te­rer Leis­tungs­merk­ma­le in ein mul­ti­funk­tio­nel­les High­tech-Pro­dukt, das gestei­ger­te Anfor­de­run­gen im OP über den Stan­dard hin­aus erfüllt. So kann die Ober­flä­che eines wasch­ba­ren OP-Abdeck­tu­ches gezielt mit hoch saug­fä­hi­gen Berei­chen aus­ge­stat­tet wer­den. Hin­ge­gen trans­por­tie­ren hydro­ak­ti­ve Struk­tu­ren auf der Innen­sei­te eines OP-Man­tels, wie sie etwa aus der Sport­be­klei­dung bekannt sind, ent­ste­hen­den Schweiß zügig vom Kör­per weg. Zur tex­ti­len Flä­chen­wa­re kom­pa­ti­ble Naht­ab­dich­tungs­bän­der sor­gen für hohe Dicht­heit und Sicher­heit in der Kon­fek­ti­on und sind die Basis für Repa­ra­tur­lö­sun­gen bei mög­li­chen Beschä­di­gun­gen aus der Tra­ge­pra­xis. Neben der stan­dar­di­sier­ten For­de­rung nach mikro­bio­lo­gi­scher Rein­heit und Bio­kom­pa­ti­bi­li­tät erbringt die Zer­ti­fi­zie­rung der Kom­po­nen­ten nach Stan­dard 100 by Oeko-Tex® einen erwei­ter­ten Nach­weis bezüg­lich der Schad­stoff­frei­heit und human­öko­lo­gi­schen Unbedenklichkeit.

Naht­ab­dich­tungs­bän­der gewär­leis­ten die Dicht­heit in der Kon­fek­ti­on, spe­zi­ell im kri­ti­schen Bereich. ©Trans-Tex­til GmbH

Nachhaltigkeit und Service im Mehrwegsystem

Die pro­fes­sio­nel­le hygie­ni­sche Wie­der­auf­be­rei­tung der Mehr­weg­tex­ti­li­en über­neh­men indus­tri­el­le Wäsche­rei­be­trie­be. Dies erfor­dert einen hohen Leis­tungs­stan­dard der Funk­ti­ons­tex­ti­li­en, denn sie erfül­len die Anfor­de­run­gen auch noch nach vie­len Wie­der­auf­be­rei­tungs­zy­klen. Dabei ersetzt ein ein­zi­ger Mehr­weg-OP-Man­tel die ent­spre­chen­de Anzahl von Ein­weg­pro­duk­ten, was in der Gesamt­bi­lanz mit dras­tisch redu­zier­ten Umwelt­be­las­tun­gen, Abfall­men­gen und ‑kos­ten zu Buche schlägt.

Gera­de die Erfah­run­gen aus den ver­gan­ge­nen zwölf Mona­ten haben die Vor­tei­le lau­fend ver­füg­ba­rer Mate­ria­li­en im Infek­ti­ons­schutz aus regio­na­len und von welt­wei­ten Lie­fer­ket­ten unab­hän­gi­gen Fer­ti­gun­gen noch­mals ver­deut­licht. Wasch­ba­re Lösun­gen kom­men dabei den euro­päi­schen und deut­schen Stra­te­gien zur Kreis­lauf­wirt­schaft ent­ge­gen, die schon jetzt Tex­ti­li­en wie OP-Män­tel als Lea­sing­ob­jekt, Repa­ra­tur­mög­lich­kei­ten und die Ein­spa­rung von Mate­ri­al­res­sour­cen als zen­tra­le Zie­le für die Zukunft definieren.