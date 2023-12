Am 18. Novem¬≠ber 2023 ist das Energie¬≠ef¬≠fi¬≠zi¬≠enz¬≠ge¬≠setz (EnEfG) in Kraft getre¬≠ten. Das Gesetz ist weniger bekannt, als das viel disku¬≠tierte so genannte ‚ÄěHeizungs¬≠ge¬≠setz‚Äú. Aller¬≠dings hat das Gesetz gravie¬≠ren¬≠dere und weitrei¬≠chen¬≠dere Auswir¬≠kun¬≠gen auf die deutsche Unter¬≠neh¬≠mens¬≠land¬≠schaft und auch auf Kranken¬≠h√§u¬≠ser und Pflege¬≠ein¬≠rich¬≠tun¬≠gen.

Das Energie¬≠ef¬≠fi¬≠zi¬≠enz¬≠ge¬≠setz (EnEfG) sieht die Bundes¬≠re¬≠gie¬≠rung als wichti¬≠gen Beitrag f√ľr die deutschen Klima¬≠ziele. Bund, L√§nder und Kommu¬≠nen sollen ihre Energie¬≠spar¬≠ma√ü¬≠nah¬≠men schnellst¬≠m√∂g¬≠lich umset¬≠zen, damit sie die Klima¬≠schutz¬≠ziele bis 2030 hinrei¬≠chend unter¬≠st√ľt¬≠zen. Die neuen Energie¬≠spar-Ziele f√ľr die √∂ffent¬≠li¬≠che Hand entspre¬≠chen dem deutschen Klima¬≠schutz¬≠ge¬≠setz: Bis 2045 muss der Endener¬≠gie¬≠ver¬≠brauch in Deutsch¬≠land um 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 sinken.

Die öffent­li­che Hand soll Vorbild sein: Das Gesetz verpflich­tet Bund und Länder, schon ab dem kommen­den Jahr Energie­ein­spar­maß­nah­men zu ergrei­fen.

Deshalb m√ľssen Bund, L√§nder und Kommu¬≠nen Energie- bezie¬≠hungs¬≠weise Umwelt¬≠ma¬≠nage¬≠ment¬≠sys¬≠teme einf√ľh¬≠ren. Sie haben die Vorgabe bekom¬≠men, j√§hrlich zwei Prozent End-Energie einzu¬≠spa¬≠ren. Gerade die texti¬≠len Dienst¬≠leis¬≠ter waren darin bereits sehr erfolg¬≠reich: Nach Zahlen des europ√§i¬≠schen Textil¬≠ser¬≠vice-Verban¬≠des ETSA haben die Unter¬≠neh¬≠men in den vergan¬≠ge¬≠nen 10 Jahren insge¬≠samt 30Prozent Energie einspa¬≠ren k√∂nnen ‚Äď also mit 3Prozent pro Jahr deutlich mehr als es die Bundes¬≠re¬≠gie¬≠rung mit 2 Prozent pro Jahr als Ziel ausgibt

Das Gesetz markiert nun einen Paradig¬≠men¬≠wech¬≠sel in der Recht¬≠spre¬≠chung: Unter¬≠neh¬≠men konnten bisher weitge¬≠hend selbst entschei¬≠den, welche Anstren¬≠gun¬≠gen im Bereich Energie¬≠ef¬≠fi¬≠zi¬≠enz und ‚ÄĎeinspa¬≠rung unter¬≠nom¬≠men werden ‚Äď und haben dies aufgrund der Energie¬≠preise auch sehr inten¬≠siv getan.

Energie­ef­fi­zi­enz­ge­setz bringt neue Regelun­gen

Mit dem Energie¬≠ef¬≠fi¬≠zi¬≠enz¬≠ge¬≠setz treten nun neue Regelun¬≠gen f√ľr Unter¬≠neh¬≠men und √∂ffent¬≠li¬≠chen Einrich¬≠tun¬≠gen im Bereich der Energieeffizienz/Energieeinsparung in Kraft, welche bei Nicht¬≠ein¬≠hal¬≠tung gem√§√ü ¬ß 19 EnEnfG mit einem Bu√ügeld von bis zu 100.000 Euro geahn¬≠det werden k√∂nnen. Es ist also h√∂chste Zeit, sich auf die Umset¬≠zung vorzu¬≠be¬≠rei¬≠ten.

Und wen betrifft es? Auf Unter¬≠neh¬≠mens¬≠seite schaut das Gesetz auf die Jahres¬≠ener¬≠gie¬≠ver¬≠br√§u¬≠che. Wichtig ist hierbei: unter dem Gesamt¬≠ener¬≠gie¬≠ver¬≠brauch versteht der Gesetz¬≠ge¬≠ber alle Energie¬≠ver¬≠br√§u¬≠che. Also neben dem Strom‚ÄĎ, Gas‚ÄĎ, oder sonsti¬≠gen Brenn¬≠stoff¬≠ver¬≠brauch wird auch der Kraft¬≠stoff¬≠ver¬≠brauch des betriebs¬≠ei¬≠ge¬≠nen Fuhrparks, der Auslie¬≠fe¬≠rungs¬≠st√§t¬≠ten und im Falle von Unter¬≠neh¬≠mens¬≠zu¬≠sam¬≠men¬≠schl√ľs¬≠sen, die Summe aller Verbr√§u¬≠che der verbun¬≠de¬≠nen Unter¬≠neh¬≠men bezie¬≠hungs¬≠weise Nieder¬≠las¬≠sun¬≠gen erfasst. Gr√∂√üere Kranken¬≠h√§u¬≠ser und Pflege¬≠ein¬≠rich¬≠tun¬≠gen sollten also genauer auf ihre Energie¬≠ver¬≠br√§u¬≠che schauen und diese zusam¬≠men¬≠rech¬≠nen.

Aufgrund der energie­in­ten­si­ven Bearbei­tungs­pro­zesse der Textil­ser­vice­bran­che, gepaart mit den vielen Wäsche­trans­por­ten der Betriebe, werden beispiels­weise bereits Betriebe ab einer Größe von circa 30 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitar­bei­tern von dem EnEfG betrof­fen sein. (Quelle: Umfrage des Deutschen Textil­rei­ni­gungs-Verban­des e.V. (DTV) bei seinen Mitglieds­un­ter­neh­men, August 2023)

Einrich­tung von Energie- oder Umwelt­ma­nage­ment­sys­te­men

Unter­neh­men mit einem jährli­chen durch­schnitt­li­chen Gesam­tend­ener­gie­ver­brauch inner­halb der letzten drei abgeschlos­se­nen Kalen­der­jahre von mehr als 7,5 Gigawatt­stun­den (GWh) inner­halb der letzten drei abgeschlos­se­nen Kalen­der­jahre sind nun grund­sätz­lich verpflich­tet, ein Energie- oder Umwelt­ma­nage­ment­sys­tem bis zum Juli 2025 einzu­rich­ten.

Hierbei ist zu ber√ľck¬≠sich¬≠ti¬≠gen, das als Energie¬≠ma¬≠nage¬≠ment¬≠sys¬≠tem entwe¬≠der ein System gem√§√ü der ISO 50001:2018 und ein Umwelt¬≠ma¬≠nage¬≠ment¬≠sys¬≠tem gem√§√ü Verord¬≠nung (EG) Nummer 1221/2009, also der EG-√Ėko-Audit VO, einzu¬≠f√ľh¬≠ren ist. Umwelt¬≠ma¬≠nage¬≠ment¬≠sys¬≠teme gem√§√ü ISO 14001:2015 werden nicht anerkannt, um der Verpflich¬≠tung nachzu¬≠kom¬≠men.

Dar√ľber hinaus bestehen zahlrei¬≠che Pflich¬≠ten zur Erfas¬≠sung von Abw√§rme, Ermitt¬≠lung von Endener¬≠gie¬≠ein¬≠spar¬≠ma√ü¬≠nah¬≠men sowie Ma√ünah¬≠men zur Abw√§r¬≠me¬≠r√ľck¬≠ge¬≠win¬≠nung und ‚ÄĎnutzung. Zudem ist eine Wirtschaft¬≠lich¬≠keits¬≠be¬≠wer¬≠tung gem√§√ü DIN EN 17463 VALERI f√ľr alle identi¬≠fi¬≠zier¬≠ten Ma√ünah¬≠men verpflich¬≠tend.

Umset­zungs­pläne von Endener­gie­ein­spar­maß­nah­men und Energie­au­dits

Unter¬≠neh¬≠men, die mehr als 2,5 Gigawatt¬≠stun¬≠den verbrau¬≠chen, sind verpflich¬≠tet, f√ľr alle als wirtschaft¬≠lich identi¬≠fi¬≠zier¬≠ten Ma√ünah¬≠men sp√§tes¬≠tens binnen drei Jahren konkrete, durch¬≠f√ľhr¬≠bare Umset¬≠zungs¬≠pl√§ne zu erstel¬≠len und zu ver√∂f¬≠fent¬≠li¬≠chen.

Zudem sind die Pläne vor der Veröf­fent­li­chung durch Zerti­fi­zie­rer, Umwelt­gut­ach­ter oder Energie­au­di­to­ren zu bestä­ti­gen. Eine Pflicht zur Umset­zung der identi­fi­zier­ten Maßnah­men besteht nicht.

Unter¬≠neh¬≠men ab einem j√§hrli¬≠chen Endener¬≠gie¬≠ver¬≠brauch von mehr als 2,5 GWh sollen zudem Abw√§rme vermei¬≠den, bezie¬≠hungs¬≠weise verwen¬≠den und detail¬≠lierte Infor¬≠ma¬≠tio¬≠nen zur Abw√§rme sammeln. Diese sind auf Anfrage an inter¬≠es¬≠sierte Parteien wie zum Beispiel Fernw√§r¬≠me¬≠an¬≠bie¬≠tern zu √ľbermit¬≠teln bezie¬≠hungs¬≠weise √ľber ein neu einge¬≠rich¬≠te¬≠tes Abw√§r¬≠me¬≠por¬≠tal zu melden.

Auswir­kun­gen auf Gesund­heits­we­sen

F√ľr Unter¬≠neh¬≠men bedeu¬≠tet das EnEfG nicht nur adminis¬≠tra¬≠ti¬≠ver und finan¬≠zi¬≠el¬≠ler Mehrauf¬≠wand durch Manage¬≠ment¬≠sys¬≠teme und Audits, sondern sie stehen auch vor techni¬≠schen Heraus¬≠for¬≠de¬≠run¬≠gen, um die gefor¬≠der¬≠ten Daten zur Abw√§rme zu erheben und zu √ľbermit¬≠teln. Ohne dass auch nur 1 Euro in techni¬≠sche Ma√ünah¬≠men zur Energie¬≠ef¬≠fi¬≠zi¬≠enz¬≠stei¬≠ge¬≠rung geflos¬≠sen ist, werden die Betriebe trotz angespann¬≠ter Kosten¬≠si¬≠tua¬≠tion gerade im Gesund¬≠heits¬≠we¬≠sen weiter belas¬≠tet.

Kosten und Aufwand steigen weiter

Ohnehin sind die Kosten f√ľr die Einrich¬≠tun¬≠gen in der Pande¬≠mie¬≠zeit, aber auch in Folge des Ukrai¬≠ne¬≠krise und der gest√∂r¬≠ten liefer¬≠ket¬≠ten deutlich gestie¬≠gen. In der W√§sche¬≠ver¬≠sor¬≠gung der Kranken¬≠h√§u¬≠ser und Pflege¬≠ein¬≠rich¬≠tun¬≠gen steigen die Kosten aktuell sogar deutlich oberhalb der Infla¬≠tion an ‚Äď insbe¬≠son¬≠dere aufgrund der hohen Energie¬≠preise. Die Umset¬≠zung des Energie¬≠ffi¬≠zi¬≠enz¬≠ge¬≠set¬≠zes wird nun zu weite¬≠ren Kosten¬≠stei¬≠ge¬≠run¬≠gen in den H√§usern, sowie auch in der Textil¬≠ver¬≠sor¬≠gung f√ľhren. Schlechte Nachrich¬≠ten also f√ľr das gesamte Gesund¬≠heits¬≠we¬≠sen und seine Versor¬≠ger.

Fazit

Obwohl sich √ľber den Zeitpunkt, die Ausge¬≠stal¬≠tung des EnEfG und den damit anfal¬≠len¬≠den Aufwand strei¬≠ten l√§sst, bleibt jedoch festzu¬≠stel¬≠len, dass der Fokus auf effek¬≠tive Energie¬≠ef¬≠fi¬≠zi¬≠enz¬≠ma√ü¬≠nah¬≠men lohnt, nicht nur um die betrieb¬≠li¬≠che Umwelt¬≠bi¬≠lanz zu verbes¬≠sern, sondern auch langfris¬≠tige Wettbe¬≠werbs¬≠vor¬≠teile zu erzie¬≠len und sich als nachhal¬≠tige Akteure in der Gesund¬≠heits¬≠bran¬≠che zu positio¬≠nie¬≠ren.

Autor: Oliver Lehmann, INTRASYS Beratungs­ge­sell­schaft mbH, Lands­hut