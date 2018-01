Studienauftrag Meilenstein: Fettabsaugung als Behandlungsmethode bei Lipödem?

Ob künftig die Liposuktion (Fettabsaugung) bei Lipödem zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfolgen kann, will der G-BA mithilfe einer Studie zu Nutzen und Risiken der operativen Behandlungsmethode entscheiden – so wurde es gestern in Berlin beschlossen.