TV-Tipp der Woche Was Pflege bedeutet: „Mehr als satt und sauber“

Marcus und Carmen wurden ein halbes Jahr lang von dem ZDF-Reporterteam in ihrem Alltag als Pflegekraft begleitet. Das Ergebnis ist die Dokumentation "Mehr als satt und sauber", die heute ausgestrahlt und in der eindrucksvoll gezeigt wird, dass es in diesem Beruf um mehr als nur das rein Pflegerische geht. Unser TV-Tipp der Woche gilt daher dem heutigen ZDF-Abend von 22:55-23:25.