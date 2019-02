Urteil des OLG Hamm Fehlerhafte Behandlung einer Patientin mit MRSA-Infektion

Eine Patientin wurde in einem Krankenhaus in Witten fehlerhaft behandelt, sodass eine MRSA-Infektion ihrer Operationswunde viel zu spät erkannt wurde. Trotz der fehlerhaften Behandlung blieb die Schadensersatzklage der gesetzlichen Versicherung der Patientin erfolglos – so das am Mittwoch veröffentlichte Urteil des OLG Hamm.