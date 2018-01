Wie sieht es eigentlich in der spanischen Pflege aus? Das Filmteam der Rechtsdepesche suchte im Januar 2017 Antworten auf der kanarischen Insel Gran Canaria. Tatkräftig unterstützt wurde es dabei vom Altenpfleger und Blogger Sandro Pé.

Pflege in Spanien – die Reportage #nursesareheroes

Die Reportage „Pflege in Spanien“, die im Zuge zur Themenwoche „Pflege ohne Grenzen“ gedreht wurde, ist auf allen unseren Kanälen verfügbar.

An dieser Stelle geht nochmals ein großer Dank an alle, die an der Reportage mitgewirkt und dieses spontane Projekt tatkräftig unterstützt haben. Und jetzt: viel Spaß mit dem Film!

Und auch dieses Jahr geht es in wenigen Wochen mit der Winterakademie 2018, auf Gran Canaria los!

Weiter Informationen hierzu erhalten sie unter www.winterakademie.org