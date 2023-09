AOK weist zum Weltherztag auf Angebote zur Stressreduktion hin Pflege­kräfte oft von Herz-Kreis­lauf-Erkran­kun­gen betrof­fen!

Stress und Arbeits­ver­dich­tung sind in Pflege­be­ru­fen eher die Regel als die Ausnahme. Das spiegelt sich auch in den Herz-Kreis­lauf-beding­ten Erkran­kun­gen und Arbeits­aus­fäl­len der Beschäf­tig­ten in der Pflege wider. Neueste Auswer­tun­gen des AOK-Bundes­ver­bands aus Anlass des Weltherz­ta­ges am 29. Septem­ber belegen eine überdurch­schnitt­li­che Belas­tung der Pflege­kräfte.