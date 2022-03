Freihaltepauschale für freigehaltene Betten in Kliniken

Bun­des­mi­nis­ter für Gesund­heit, Karl Lau­ter­bach (SPD) Bild: BMG/Thomas Ecke

Bis zum 18. April führt der Bund die Frei­hal­te­pau­scha­le für frei­ge­hal­te­ne Bet­ten wei­ter, erklär­te Lau­ter­bach dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land (RND). „Die Kran­ken­häu­ser sind durch die Coro­na-Pan­de­mie wei­ter­hin stark bean­sprucht“, sag­te der Lau­ter­bach dem RND. Des­halb sei es sinn­voll, die Frei­hal­te­pau­scha­le für einen begrenz­ten Zeit­raum fortzuführen.

Rettungsschirm für Häuser in Hotspots

Außer­dem wer­de die Ver­sor­gungs­pau­scha­le als Zuschlag für die Behand­lung von Covid-19-Pati­en­ten bis 30. Juni ver­län­gert, so Lau­ter­bach. Die Ver­sor­gungs­pau­scha­le ist ein Ver­gü­tungs­auf­schlag, den Kli­ni­ken für Covid-Pati­en­ten bekom­men, die mit einer Coro­na-Infek­ti­on län­ger als zwei Tage im Kran­ken­haus behan­delt wer­den. „Damit hel­fen wir gezielt Häu­sern in den Hot­spots“, so der SPD-Politiker.

Was als Hot­spot ange­se­hen wird, ist in Zukunft Län­der­sa­che. Die Deut­sche Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG) hat­te eine Ver­län­ge­rung des Ret­tungs­schirms gefordert.

Auf Anfra­ge der Rechts­de­pe­sche erklärt der Vor­stands­vor­sit­zen­de der DKG, Dr. Gerald Gaß.: „Die jetzt sehr spät ange­kün­dig­te Ver­län­ge­rung des am 20. März aus­ge­lau­fe­nen Ret­tungs­schirm schafft kei­ne Pla­nungs­si­cher­heit und Ver­läss­lich­keit. Denn nur bis Mit­te April bezo­gen auf die Aus­gleich­zah­lun­gen und bis Ende Juni sol­len die Ver­sor­gungs­zu­schlä­ge wei­ter­lau­fen. Und dann? Ist dann die Pan­de­mie vorbei?

Wohl kaum, denn sonst müss­te nicht vor einer Herbst­wel­le gewarnt wer­den oder über eine Impf­pflicht gere­det wer­den. Wir appel­lie­ren drin­gend an den Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter, auch über den April hin­aus Klar­heit zu schaf­fen, wie es weitergeht.“

Wenn die Aus­gleich­zah­lun­gen ersatz­los aus­lau­fen ver­lie­ren die Kran­ken­häu­ser nach Aus­kunft von Gaß in jedem Monat eine Mil­li­ar­de Euro.

Krankenhäuser weiterhin im Ausnahmezustand

Nach Ein­schät­zung der DKG arbei­ten die deut­schen Kran­ken­häu­ser wei­ter­hin im Aus­nah­me­zu­stand. Die Hoff­nung auf eine gewis­se Ent­las­tung und einen Rou­ti­ne­be­trieb nach zwei Jah­ren Pan­de­mie löse sich gera­de in Luft auf.

Die Grün­de: Erneut stei­gen­de Bele­gungs­zah­len auf den Inten­siv­sta­tio­nen und immer mehr infi­zier­te Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in den Nor­mal­sta­tio­nen gepaart mit hohen Per­so­nal­aus­fäl­len auch infol­ge von Corona-Quarantäne.

Quel­len: RND, DKG