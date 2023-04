Der Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­ter will Klini­ken und Pflege­ein­rich­tun­gen von der Pflicht zur Umstel­lung auf klima­freund­li­ches Heizen befreien. Er werde nicht zulas­sen, dass steigende Kosten Kranken­häu­ser in ihrer Existenz gefähr­den.

Klini­ken und Heime will der Minis­ter nicht alleine lassen, wenn es um Heizkos­ten geht Bild: Alexan­der Meyer-Köring

Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­ter Karl Lauter­bach hat Ausnah­me­re­ge­lun­gen für Kranken­häu­ser, Pflege- und Reha-Einrich­tun­gen vom Verbot von Gashei­zun­gen angekün­digt.

Klini­ken sollen nicht in Existenz gefähr­det sein

„Wir werden nicht zulas­sen, dass steigende Energie- und Heizkos­ten Kranken­häu­ser in ihrer Existenz gefähr­den“, sagte Lauter­bach der „Bild am Sonntag“.

Der Staat garan­tiere die Daseins­vor­sorge. Dazu gehöre auch, „dass wir Defizite ausglei­chen, die selbst gut arbei­tende Klini­ken nicht zu verant­wor­ten haben“, sagte der SPD-Politi­ker. Konkret solle es den genann­ten Einrich­tun­gen möglich sein, auch nach Inkraft­tre­ten des neuen Gebäu­de­en­er­gie­ge­set­zes von der Pflicht zur Umstel­lung auf klima­freund­li­che Energien befreit zu werden, wenn sie ihre Heizung erneu­ern müssen.

Voraus­set­zung solle sein, dass die Inves­ti­tio­nen eine unver­hält­nis­mä­ßige Belas­tung für die Gesund­heits­ein­rich­tun­gen darstel­len und die Aufrecht­erhal­tung des Betriebs gefähr­den würden. Die Zeitung berich­tete weiter, Lauter­bach werde den Einrich­tun­gen 2,5 Milli­ar­den Euro zusätz­lich als Ausgleich für Steige­run­gen indirek­ter Energie­kos­ten zur Verfü­gung stellen, etwa für gestie­gene Kosten für Wäsche­reien.

Der Entwurf zum Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz sieht vor, dass von 2024 an möglichst jede neu einge­baute Heizung zu 65 Prozent mit erneu­er­ba­ren Energien betrie­ben werden soll. Damit soll der Abschied von Gas- und Ölhei­zun­gen einge­läu­tet werden.

Laut Förder­kon­zept soll es für alle Bürger im selbst genutz­ten Wohnei­gen­tum wie bisher eine Grund­för­de­rung für den Tausch einer alten fossi­len gegen eine neue klima­freund­li­che Heizung geben. Der Förder­satz soll auf 30 Prozent verein­heit­licht werden.

Zusätz­lich soll es unter bestimm­ten Voraus­set­zun­gen Zuschläge in Form von „Klima­boni“ geben. FDP-Partei­chef Chris­tian Lindner sagte auf dem FDP-Partei­tag am Freitag, der Entwurf sei „noch nicht das, was am Ende vom Bundes­tag beschlos­sen werden sollte“.

Quelle: Bild am Sonntag