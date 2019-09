Anzeige

Eine demenziell erkrankte Bewohnerin verlässt das Heim und es kommt zu einem Unfall im Straßenverkehr! Trägt die Pflegekraft hierfür die Verantwortung?Interessant hierzu auch: https://www.rechtsdepesche.de/jeder-hat-das-recht-auf-einen-sturz/ Gepostet von Prof. Dr. Volker Großkopf am Dienstag, 20. August 2019

Eine demente Bewohnerin verlässt ein offen gestaltetes Pflegeheim und kommt dabei zu Schaden. Eine Pflegekraft ist in dem Moment nicht in der Nähe, doch trägt sie dafür trotzdem die Verantwortung? Eine häufig gestellte Frage, die Prof. Dr. Volker Großkopf in seinem Video beantwortet.