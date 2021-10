Weil er sich öffentlich lautstark für bessere Bedingungen in der Pflege einsetzt und die Missstände im Beruf ohne Blatt vor dem Mund thematisiert, darf Intensivpfleger Ricardo Lange nun nicht mehr in seiner Klinik arbeiten.

Ricar­do Lan­ge ist bekannt aus diver­sen Auf­trit­ten in den Medien

Ricardo Lange kämpft für bessere Bedingungen in der Pflege

Den­je­ni­gen, die sich regel­mä­ßig Polit-Talk­shows im Fern­se­hen anschau­en, soll­te Ricar­do Lan­ge mitt­ler­wei­le bekannt sein. Ricar­do Lan­ge ist als Inten­siv­pfle­ger in Bran­den­burg tätig.

Neben­her macht Lan­ge über sei­nen Twit­ter- und Insta­gram-Kanal regel­mä­ßig auf die Miss­stän­de in der Pati­en­ten­ver­sor­gung auf­merk­sam. Zudem berich­tet er als Kolum­nist im „Tages­spie­gel“ und in sei­nem Pod­cast „Auf­wach­raum“ über die der­zeig­te Pra­xis in der Intensivpflege.

Und auch in der TV-Welt kämpft er für bes­se­re Bedin­gun­gen in der Pfle­ge. So war der Bran­den­bur­ger im April bereits in ver­schie­de­nen TV-For­ma­ten wie „Mar­kus Lanz“ zu sehen. Zuvor nahm er im April die­sen Jah­res gemein­sam mit Jens Spahn (CDU) an einer Bun­des­pres­se­kon­fe­renz teil und ver­lor in bei­den Fäl­len deut­li­che Wor­te über die Situa­ti­on in der Pflege.

Auch die Rechts­de­pe­sche hat­te bereits über Ricar­do Lan­ge berich­tet, als er in einem You­Tube-Video des funk-Kanals „Mai­Lab“ dar­über berich­te­te, wel­che Qua­len er als Inten­siv­pfle­ge­kraft durchlebt.

TV-Präsenz missfällt: Von Klinik gesperrt

Sei­ne Auf­trit­te im TV und wei­te­ren Medi­en wur­den Ricar­do Lan­ge nun zum Ver­häng­nis. Eine Kli­nik, in der er seit knapp drei Jah­ren gear­bei­tet hat, habe ihm nun mit­ge­teilt, dass er dort nicht mehr arbei­ten dürfe.

Begrün­dend führt die Kli­nik an, dass Lan­ges Kampf für die Pfle­ge zu „medi­en­wirk­sam“ sei. Den Namen der Kli­nik nennt er dabei nicht.

Recht­lich ist Ricar­do Lan­ge macht­los. Er ist als Inten­siv­pfle­ger bei einer Leih­ar­beits­fir­ma beschäf­tigt und nicht fest ange­stellt. Das heißt, die Kli­nik darf frei ent­schei­den, wel­che Pfle­ge­kräf­te und Pfle­ge­leis­tun­gen sie bucht.

Mit dem Laden des Tweets akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Twit­ter.

Mehr erfah­ren Inhalt laden Twit­ter Tweets immer entsperren

Ob sei­ne media­le Prä­senz wirk­lich der Grund für den Absprung der Kli­nik sei, wagt Ricar­do Lan­ge dage­gen zu bezwei­feln. Gegen­über dem Tages­spie­gel sagt er:

„Offi­zi­ell wür­den sie den wah­ren Grund für mei­ne Sper­rung natür­lich nie zuge­ben. Man ist macht­los. Kein schö­nes Gefühl.“

Die Reaktionen: Enttäuschung und Hoffnung

Bei sei­nen media­len Äuße­run­gen sei es Ricar­do Lan­ge stets um eine Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen und der Pati­en­ten­ver­sor­gung gegan­gen. Die betrof­fe­ne Kli­nik schlecht­ma­chen habe er nie gewollt, so Lan­ge weiter.

Im Gegen­teil: Er habe sich stets loy­al der Kli­nik gegen­über ver­hal­ten, trat sogar ein­mal zum Dienst an als sein Hund im Ster­ben lag und hat den Namen der Kli­nik bei Pres­se­an­fra­gen immer ver­tuscht. Nie­mand soll­te wis­sen, wo er arbeitet.

„Die Kli­nik ist ja auch dem unter­le­gen, was poli­tisch gewollt ist.“

Umso trau­ri­ger macht ihn nun die Sper­re der Kli­nik. Was ihn posi­tiv stimmt: Die unzäh­li­gen Reak­tio­nen, die ihn auf sei­nen Tweet hin erreicht haben, unter ande­rem durch Poli­ti­ker, Ärz­te und Anwäl­te. Mitt­ler­wei­le wur­de sein Tweet über 24.000 mal geli­ket und geteilt.

Vie­le Kli­ni­ken hät­ten sich inzwi­schen bei Ricar­do Lan­ge gemel­det und ihm bereits Arbeit ange­bo­ten. Lan­ge fühlt sich dar­um auch nicht allein:

„Letzt­end­lich wer­den wir eine Ver­bes­se­rung des Gesund­heits­sys­tems nur gemein­sam schaf­fen. Nicht gegen­ein­an­der, nicht Kli­ni­ken gegen Pflegekräfte.“

Mit dem Laden des Tweets akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Twit­ter.

Mehr erfah­ren Inhalt laden Twit­ter Tweets immer entsperren

Quel­le: Der Tagesspiegel