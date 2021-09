Die Verhandlungen zwischen Ver.di und den Klinikleitungen von Charité und Vivantes sind gescheitert. Am Donnerstagmorgen hat deshalb der unbefristete Streik an den Berliner Kliniken Charité und Vivantes begonnen. Die Klinikleitungen hatten betont, während des Streiks nicht verhandeln zu wollen.

Pflegestreik geht in die nächste Runde

In Ber­lin strei­ken hun­der­te Pfle­ge­fach­kräf­te für bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen Foto: Jani­ne Matthees

„Mehr Per­so­nal, noch vor der Wahl!“ schallt es über die Ber­li­ner Klos­ter­stra­ße. Hier haben sich am Don­ners­tag­mor­gen meh­re­re Hun­dert Strei­ken­de aus den Vivan­tes- und Cha­ri­té­kli­ni­ken ver­sam­melt. Adres­sat ihrer For­de­run­gen ist der Ber­li­ner Finanz­se­na­tor und Vivan­tes-Auf­sichts­rats­chef Mat­thi­as Kol­latz. Er ent­schei­det über die Finan­zie­rung der Kliniken.

Laut Verdi kein akzeptables Angebot

Die Hal­tung der Demons­tran­ten ist ein­deu­tig: Das letz­te Ange­bot von Vivan­tes-Per­so­nal­che­fin Doro­thea Schmidt sehen Ver­di-Mit­glie­der als indis­ku­ta­bel. Ein Red­ner berich­tet über Spe­ku­la­tio­nen der Kli­nik­lei­tun­gen, dass die Strei­ken­den auf­grund des wegen ihres nied­ri­gen Lohn­ni­veaus sehr gerin­gen Streik­gel­des „kei­ne Woche“ durch­hal­ten wür­den. Die Men­ge reagiert mit lau­ten Buh­ru­fen. Vie­le füh­len sich von den Kli­nik­lei­tun­gen brüs­kiert: Die For­de­run­gen der Gewerk­schaft lie­gen immer­hin seit dem 12. Mai vor, aller­dings ist das Ent­ge­gen­kom­men von Cha­ri­té und Vivan­tes bis­her laut Ver.di nicht aus­rei­chend. Eine Red­ne­rin erklärt, nicht strei­ken zu wol­len, „aber das schlech­te Ange­bot der Geschäfts­lei­tung zwingt uns, hier zu stehen.“

Ab Mit­tag wur­de es voll vor der Ber­li­ner Senats­ver­wal­tung für Finan­zen Foto: Jani­ne Matthees

Auch die Aus­zu­bil­den­den der Kli­ni­ken betei­li­gen sich an der Kund­ge­bung. Eine Ver­tre­te­rin berich­tet von hohen Abbre­cher­quo­ten: „Im Kurs woll­ten von 18 Leu­ten bis vor­ges­tern noch sie­ben in der Pfle­ge blei­ben, mitt­ler­wei­le sind es nur noch sechs. Wir Azu­bis sind die Zukunft der Pfle­ge, aber wenn sich jetzt nichts ändert, dann blei­ben wir nicht in dem Beruf.“

Streik: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Eine zen­tra­ler Punkt der Ver­hand­lung ist die For­de­rung nach gerech­ter Bezah­lung. Dabei geht es sowohl um glei­chen Lohn für glei­che Arbeit – denn Ange­stell­te der Toch­ter­ge­sell­schaf­ten ver­die­nen deut­lich weni­ger als Mit­ar­bei­ter, die direkt bei den Kli­ni­ken beschäf­tigt sind – als auch um leis­tungs­be­zo­ge­ne Ver­gü­tung. Beson­ders die Abrech­nung nach Fall­pau­scha­len statt Pati­en­ten­auf­kom­men emp­fin­den die Pfle­ge­kräf­te als unge­recht. Eine Red­ne­rin erläu­tert das Sys­tem: „Für einen Kran­ken­schein bekom­men wir fürs gan­ze Quar­tal eine Pau­scha­le. Wenn der Pati­ent dann zehn­mal kommt, krie­gen wir nicht einen Cent mehr. Und nach die­sen Schei­nen wird dann unser Per­so­nal berech­net – das ist ein­fach ungerecht.“

Auch die Anfor­de­run­gen nach fle­xi­blen Arbeits­kräf­ten sehen die Pfle­ge­kräf­te kri­tisch. Sie haben dabei auch die Pati­en­ten­per­spek­ti­ve auf dem Schirm. Ein Mit­ar­bei­ter der Inten­siv­sta­ti­on der Cha­ri­té schil­dert sei­ne Ein­drü­cke: „Die Cha­ri­té ver­sucht einen gro­ßen Pool an Mit­ar­bei­tern zu fin­den, den sie dann mög­lichst fle­xi­bel ein­set­zen kön­nen. Ich erle­be täg­lich, dass auf den Sta­tio­nen vie­le Pati­en­ten jeden Tag eine neue Arbeits­kraft sehen und sich dadurch nie in der Sta­ti­on ein­ge­wöh­nen kön­nen. Mit mehr Fle­xi­bi­li­sie­rung wür­de sich das noch deut­lich verschlechtern.“

„Wir sind verhandlungsbereit“

Laut Ivo Gar­be, Ver­di-Gewerk­schafts­se­kre­tär und Ver­hand­lungs­füh­rer für die Toch­ter­ge­sell­schaf­ten, sei die Gewerk­schaft ver­hand­lungs­be­reit. Aus­gang offen.