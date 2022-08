Berlin und Thürin­gen fehlen noch Fast alle Bundes­län­der stocken Pflege­bo­nus auf – zwei bezie­hen Kranken­pflege ein

Mit Nieder­sach­sen hat sich das nun 14. Bundes­land dazu entschie­den, den Pflege­bo­nus auf 1.500 Euro anzuhe­ben. Der Bonus wurde vieler­orts gefor­dert, schließt jedoch nahezu überall die Kranken­pflege aus. In Bayern und Schles­wig-Holstein will man jedoch für Gerech­tig­keit sorgen, indem man auch dem Perso­nal in Kranken­häu­sern, Rehas und Behin­der­ten­ein­rich­tun­gen einen Zuschuss gewährt.