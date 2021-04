Anzeige Pflege-Profis im Einsatz gegen Corona Aktuelles avanti-Projekt: Schnelltests für Schulen und Kitas

Einen neu­en Rund-um-sorg­los-Ser­vice für Schnell­tests an Schu­len und Kitas bie­tet jetzt Fleet Medi­cal in Zusam­men­ar­beit mit der avan­ti GmbH an. Nach dem Start soll vor allem der All­tags­be­trieb in Schu­len und Kitas wie­der mög­lichst sicher blei­ben. Die­ser Schnell­test-Ser­vice von avan­ti wird bereits in meh­re­ren Bun­des­län­der erfolg­reich eingesetzt.