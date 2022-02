Ver­legt vom Gerichts­saal in die Weser-Ems-Hal­le wegen des gro­ßen Publi­kums­in­ter­es­ses: der Pro­zess gegen Vor­ge­setz­te von Niels Högel Dream­sti­me

Die Auf­ar­bei­tung der größ­ten Mord­se­rie in der Nach­kriegs­ge­schich­te Deutsch­lands nimmt in den nächs­ten Wochen und Mona­ten ihren letz­ten juris­ti­schen Akt: Sie­ben frü­he­re Vor­ge­setz­te des als „Todes­pfle­ger“ bekannt gewor­de­nen Niels Högel aus den Kli­ni­ken Olden­burg und Del­men­horst ste­hen ab sofort vor dem Land­ge­richt Olden­burg. Es han­delt sich hier­bei um Ärz­te, lei­ten­de Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger sowie einen ehe­ma­li­gen Kli­nik-Geschäfts­füh­rer. Ihnen wird die Staats­an­walt­schaft Tot­schlag bezie­hungs­wei­se Bei­hil­fe zum Tot­schlag durch Unter­las­sen vor: Sie hät­ten Niels Högel auf­grund der Viel­zahl und Auf­fäl­lig­keit sei­ner Taten auf die Schli­che kom­men müs­sen. Statt­des­sen hät­ten sie nichts unter­nom­men, um die Mord­se­rie an Pati­en­ten zu beenden.

Todespfleger sagt selbst als Zeuge aus

Der Pro­zess fin­det auf­grund des gro­ßen öffent­li­chen Inter­es­ses nicht im Gerichts­ge­bäu­de selbst, son­dern in der Olden­bur­ger Weser-Ems-Hal­le statt. Für den Pro­zess sind 42 Ver­hand­lungs­ta­ge ange­setzt. Ins­ge­samt 18 Rechts­an­wäl­te ver­tei­di­gen die sie­ben Ange­klag­ten gegen die Vor­wür­fe. Die­se wie­sen in State­ments zum Pro­zess­auf­takt eine Mit­ver­ant­wor­tung ihrer Man­dan­ten rigo­ros zurück. Der ver­ur­teil­te Kran­ken­pfle­ger selbst soll am drit­ten Ver­hand­lungs­tag, dem 1. März, vor Gericht aussagen.

Staatsanwaltschaft: Mordserie wäre abwendbar gewesen

Zum Auf­takt des Pro­zes­ses fand die Staats­an­walt­schaft har­sche Wor­te gegen die Ange­klag­ten: Die­se hät­ten die Mord­se­rie laut Dar­stel­lung von Staats­an­wäl­tin Gesa Weiß mit „an Sicher­heit gren­zen­der Wahr­schein­lich­keit“ ver­hin­dern kön­nen. Allen Ange­klag­ten hät­te ab einer bestimm­ten Zeit an – wegen der Häu­fung der Todes­fäl­le und kri­ti­schen Pati­en­ten­zu­stän­de – klar sein müs­sen, dass von Högel eine Gefahr für die Pati­en­ten ausgehe.

Ins­be­son­de­re die Tat­sa­che, dass Högel mit einem durch­aus wohl­wol­len­den Arbeits­zeug­nis vom Kli­ni­kum Olden­burg, wo er die ers­ten drei sei­ner Mor­de beging, zum Kli­ni­kum Del­men­horst wech­seln konn­te, dürf­te im Pro­zess eine gro­ße Rol­le spie­len. Des Wei­te­ren steht beim Pro­zess im Blick­punkt, zu ergrün­den, ob und in wel­cher Wei­se sich die ehe­ma­li­gen Vor­ge­setz­ten schul­dig gemacht haben, weil sie Hin­wei­se auf Niels Högels töd­li­ches Trei­ben wahr­nah­men, aber nicht weitergaben.

Größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte

Ein kur­zer Rück­blick auf die Cau­sa Niels Högel: Der frü­he­re Kran­ken­pfle­ger hat­te zwi­schen 2000 und 2005 in den Kli­ni­ken Olden­burg und Del­men­horst eine gro­ße Zahl an Pati­en­ten durch bewuss­te Medi­ka­men­ten-Über­do­sie­run­gen getö­tet. Sein eigent­li­ches Motiv war es, sie zunächst in einen lebens­ge­fähr­li­chen Zustand zu ver­set­zen, um sie wie­der­be­le­ben zu kön­nen und sich anschlie­ßend als Ret­ter fei­ern zu lassen.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

Über 100 Fäl­le wur­den ihm ursprüng­lich zur Last gelegt. In 85 Fäl­len sah das Land­ge­richt Olden­burg sein ursäch­li­ches Ver­schul­den am Tod von Pati­en­ten als zwei­fels­frei erwie­sen an. Im Juni 2019 wur­de er wegen 85-fachen Mor­des zu lebens­lan­ger Haft ver­ur­teilt. Außer­dem wur­de die beson­de­re Schwe­re der Schuld fest­ge­stellt, was sei­ne Ent­las­sung aus dem Gefäng­nis nach 15 Jah­ren ausschließt.