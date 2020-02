Welche Möglichkeiten gibt es, die Digitalisierung und Technisierung nutzbar für den Wohnbereich von pflegebedürftigen Menschen zu machen? Was "Smart Living" und "Ambient Assisted Living" leisten können, durften die Teilnehmer der Winterakademie 2020 in dem Vortrag von Dr. Jan Basche erfahren.

Wir haben die Hälfte der Winterakademie bereits hinter uns und haben bereits eine Menge erlebt! Ich berichte heute kurz von meinen Eindrücken der Akademie und erzähle worum es heute ging.Mehr Infos findet ihr hier: http://www.winterakademie.org/Das nächste Video gibt es wie gewohnt schon morgen früh um 8:00! Gepostet von Prof. Dr. Volker Großkopf am Mittwoch, 29. Januar 2020

Tag 5 (einschließlich des Anreisetages) der Winterakademie 2020 ist erfolgreich zuende gegangen. Getreu dem Veranstaltungsmotto ging es an diesem Tag um ein Thema, das zwar bereits allgegenwärtig ist, für uns aber vor allem in der Zukunft zunehmend präsenter sein wird: Pflege 4.0 – um dieses Thema speiste sich der Vortrag von Dr. Jan Basche, Pflegeexperte und Geschäftsführer mehrerer ambulanter Pflegedienste. Dabei wurde insbesondere der Fokus auf Smart Living und Ambient Assisted Living gesetzt, also auf digitale und technische Einrichtungssysteme für den Einsatz in Wohnungen von Pflegebedürftigen. Dabei ging Dr. Basche auch darauf ein, inwieweit Anwendungen dieser Art hierzulande bereits verbreitet sind und woran es bislang noch scheitert, dass sie nicht überall zum Einsatz kommen.

Winterakademie 2020 unter dem Motto “Die Zukunft der Pflege”

Die Winterakademie unter dem Motto “Die Zukunft der Pflege” findet vom 25.Januar bis 01.Februar 2020 auf Gran Canaria statt, in diesem Jahr bereits zum 13. Mal. Täglich stehen für die Teilnehmer spannende Vorträge auf dem Programm der Fortbildungsveranstaltung, mitunter zu den Themen Pflegeberufereform, Smart Living und Buurtzorg. Darüber hinaus konnte mit Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, einer der wichtigsten Akteure der Gesundheitspolitik für die Winterakademie gewonnen werden. Er wird den Teilnehmern während der Woche auf Gran Canaria einen ganzen Tag zur Verfügung stehen. Sein Programmschwerpunkt ist die geplante Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten auf Pflegefachkräfte.

Die Winterakademie ist eine Fortbildungsveranstaltung von Prof. Dr. Volker Großkopf, Rechtsanwalt und Professor im Fachbereich Gesundheitswesen an der Katholischen Hochschule NRW in Köln, und Dipl.-Jur. Michael Schanz.

Die Rechtsdepesche begleitet die Winterakademie 2020 die gesamte Woche und gibt mit den Videoclips “100 Sekunden Sonne” täglich einen kleinen Einblick in die Veranstaltung.