Die 18. Winter­aka­de­mie auf Gran Canaria ist gestar­tet: In der Poolbar des Hotels „Coral­lium Dunamar“ in Playa del Inglés eröff­nete der Initia­tor der Fortbil­dung, Prof. Dr. Volker Großkopf, das einwö­chige Format. Erstmals seit Jahren ist wieder eine Exkur­sion geplant: In ein spani­sches Centro de Salud, das generell als erste Anlauf­stelle für Patien­ten fungiert.

Prof. Dr. Volker Großkopf (vorne) begrüßt in der Hotel-Poolbar die Gäste der Winter­aka­de­mie 2025.

Überra­schende Paral­le­len zwischen der Winter­aka­de­mie des G&S Verla­ges

und dem RTL-Dschun­gel­camp machte Prof. Dr. Volker Großkopf, der Initia­tor der jährli­chen Fortbil­dung auf Gran Canaria, auf seiner Eröff­nungs­rede am Samstag­abend, 25. Januar, bei der Begrü­ßung aus. Diese fand an im angeneh­men Ambiente der Poolbar des Hotels „Coral­lium Dunamar“ in Playa del Inglés statt.

Beide Formate, Winter­aka­de­mie und Dschun­gel­camp, gingen in ihre nunmehr 18. Auflage, so der Initia­tor. Zudem fänden sie zu einer ähnli­chen Zeit im Jahr statt. In Sachen Verpfle­gung jedoch, kann man ergän­zen, trennen beide Formate natür­lich Welten – wofür das Team des Hotels hervor­ra­gend Sorge trägt. „Solange es das Dschun­gel­camp gibt, wird es auch die Winter­aka­de­mie geben – und umgekehrt“, ergänzte Großkopf scher­zend.

Die Alltags­sor­gen einmal hinter sich lassen

Mit erneut rund 70 Teilneh­me­rin­nen und Teilneh­mern ist die tradi­tio­nelle einwö­chige Fortbil­dung auf Gran Canaria, direkt an der kilome­ter­lan­gen Playa del Inglés im gleich­na­mi­gen Urlaubs­ort, gestar­tet. Das Veran­stal­tungs­thema lautet diesmal: „Wenn Visio­nen zur Reali­tät werden“ – denn in heraus­for­dern­den, unruigen Zeiten müssten neue Lösun­gen und Denkan­sätze her, um den mannig­fal­ti­gen Proble­men begeg­nen zu können.

„Wir leben in wahrlich beweg­ten Zeiten“, erinnerte Großkopf an die Wahl und den kürzli­chen Amtsan­tritt von US-Präsi­dent Donald Trump, das Aus der Ampel­ko­ali­tion in Deutsch­land und die außer­plan­mä­ßig früh bevor­ste­hende Neuwahl des Deutschen Bundes­tags sowie die zahlrei­chen fortdau­ern­den Konflikte weltweit und die weiter­hin fragile, mit Unsicher­hei­ten behaf­tete Lage in Gesund­heit und Pflege.

Für ein solches Format wie die Winter­aka­de­mie sei Gran Canaria einfach präde­sti­niert. „Allein schon diese riesige Menge an Licht, die einem entge­gen­flu­tet, sobald man gelan­det ist: Hier kann man eine solche Akade­mie machen, weil man die Alltags­sor­gen komplett hinter sich lassen kann. Es ist eben nicht die Vulkan­ei­fel oder Saarbrü­cken, sondern man ist einfach mal komplett raus aus dem kalten Winter­wet­ter.“

Das ganz Beson­dere an der Winter­aka­de­mie sei jedoch der Austausch, der Open Space, mit den größten­teils schon seit vielen Jahren Mitrei­sen­den. Dieses besteht aus Pflege­fach- und ‑Leitungs­kräf­ten, Ärzten, Wundex­per­ten – und erstmals auch zwei Zahnärz­tin­nen, sowie dem Gewin­ner der Verlo­sung auf dem Inter­dis­zi­pli­nä­ren WundCon­gress 2024 in Köln. „Diese beson­dere Stimmung hier macht es, dass man über die Winter­aka­de­mie 2025 hinaus etwas starten und aufbauen kann.“

Die Referen­tin und Referen­ten der Winter­aka­de­mie 2025 stellen den Teilneh­me­rin­nen und Teilneh­mern kurz ihre Inhalte vor.

Winter­aka­de­mie 2025 bietet Exkur­sion in ein „Centro de Salud“

Erstmals seit vielen Jahren wird es auf der Winter­aka­de­mie 2025 wieder eine Exkur­sion zu einer spani­schen Gesund­heits­ein­rich­tung geben – in der Zeit der Corona­pan­de­mie war die Durch­füh­rung derar­ti­ger Aktivi­tä­ten natur­ge­mä­ßig schwie­rig gewor­den: Die Gruppe besucht an einem der Veran­stal­tungs­tage das sogenannte Centro de Salud in der granca­na­ri­schen Bergge­meinde Tejeda. Centro de Saluds fungie­ren in Spanien als zentrale Anlauf­stelle für Erkrankte, ähnlich den Hausärz­ten in Deutsch­land, jedoch verpflich­ten­der. Von dort aus werden sie auf die medizi­ni­schen Fachein­rich­tun­gen weiter­ge­lei­tet.

Einen weite­ren außer­ge­wöhn­li­chen Programm­punkt gestal­tet Dr. Jochen Badouin, Facharzt für Allge­mein­me­di­zin mit einem Schwer­punkt auf ästhe­ti­scher Medizin: In „Alle wollen alt werden, keiner will alt sein! – Möglich­kei­ten und Grenzen moder­ner Antia­ging-Medizin“ veran­schau­licht er die neuen Entwick­lun­gen im Kampf gegen sicht­bare Alterung. Diese will er auch an Freiwil­li­gen auf der Veran­stal­tung demons­trie­ren.

Dr. German Quern­heim, Kranken­pfle­ger, Dipl.-Pflegepädagoge und Pflege­wis­sen­schaft­ler, zeigt in „Perso­nal­an­lei­tung und Onboar­ding – Anregun­gen & Tipps“, wie sich der Lern- und Einar­bei­tungs­pro­zess verbes­sern lässt. „Es gibt viele Gehirn-Mythen, die mittler­weile wissen­schaft­lich wider­legt wurden“, blickte er auf seinen Vortrag voraus.

Judith Ebel, exami­nierte Gesund­heits- und Kinder­kran­ken­schwes­ter, Dipl.-Pflegepädagogin sowie Gründe­rin und Geschäfts­füh­re­rin der spiele­ri­schen Pflege­wis­sen-Lern-App „SuperN­urse“, beschäf­tigt sich mit dem pflege­ri­schen Fachge­spräch, das als mitent­schei­dend für die Patien­ten­si­cher­heit gilt. Initia­tor Prof. Dr. Volker Großkopf selbst widmet sich in „Das Dekubi­tal­ge­schwür – Eine Haftungs­falle für das Gesund­heits­we­sen“ einem haftungs­recht­li­chen Thema. „Fehler sind Helfer – sie werden nur anders buchsta­biert“, verdeut­lichte er. Neben dem Vortrags­pro­gramm gibt es in „Teilneh­mer infor­mie­ren Teilneh­mer“ einen tägli­chen Open Space zum Ideen­aus­tausch und Networ­king. Die Akade­mie findet noch bis Samstag, 1. Februar, auf Gran Canaria statt.