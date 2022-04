Steigerung um rund 26 Milliarden in 2020

Bei den Kos­ten gibt nur einen Weg: den nach oben Bild: Pixabay

Das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt teilt mit, dass die gesetz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rung mit einem Aus­ga­ben­an­teil von 54,8 Pro­zent der größ­te Aus­ga­ben­trä­ger im Gesund­heits­we­sen war. Auf 241,5 Mil­li­ar­den Euro belie­fen sich die Aus­ga­ben. Damit lagen sie 8,5 Mil­li­ar­den Euro (3,6 Pro­zent) über denen des Jah­res 2019.

Die sozia­le Pfle­ge­ver­si­che­rung hat­te einen Anteil von 10,7 Pro­zent an den Gesund­heits­aus­ga­ben. Die Aus­ga­ben der pri­va­ten Kran­ken­ver­si­che­rung stie­gen um 2,2 Pro­zent bezie­hungs­wei­se 774 Mil­lio­nen Euro auf 35,4 Mil­li­ar­den Euro. Auf sie ent­fie­len acht Pro­zent der Ausgaben.

Gesundheitskosten: Ausgleichszahlungen für pandemiebedingte Einnahmeausfälle

Ins­ge­samt stan­den 18,2 Mil­li­ar­den Euro als lau­fen­de Aus­ga­ben im Zusam­men­hang mit der Coro­na­pan­d­mie, davon ent­fie­len 14 Mil­li­ar­den Euro (77,1 Pro­zent) auf Aus­gleichs­zah­lun­gen für pan­de­mie­be­ding­te Ein­nah­me­aus­fäl­le sowie Coro­n­a­prä­mi­en.

Gan­ze 1,37 Mil­li­ar­den Euro wur­den für Coro­na­tests im Sin­ne der Coro­na­vi­rus-Test­ver­ord­nung oder Tests in Kran­ken­häu­sern, Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, Pra­xen aus­ge­ge­ben. Davon aus­ge­nom­men sind aller­dings die soge­nann­ten Selbst­tests. Die im Dezem­ber 2020 begon­ne­ne Impf­kam­pa­gne kos­te­te allein bis zum Jah­res­en­de 2020 gan­ze 2,65 Mil­lio­nen Euro. Für die Aus­gleichs­zah­lun­gen an die Kran­ken­häu­ser für die Bereit­stel­lung von Inten­siv­bet­ten und Beatmungs­ge­rä­ten fie­len 700,6 Mil­lio­nen Euro an.

Das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt rech­net für das Jahr 2021 mit einem wei­te­ren Anstieg der Gesund­heits­kos­ten auf 465,7 Mil­li­ar­den Euro. Hin­sicht­lich der Coro­na­pan­de­mie wer­den ins­be­son­de­re die Aus­ga­ben für Tes­tun­gen und die Impf­kam­pa­gne einen maß­geb­li­chen Anteil an der Ent­wick­lung der Gesund­heits­kos­ten haben.