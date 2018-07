"Findet die fehlenden Millionen" - unter diesem Motto steht der diesjährige Welt-Hepatitis-Tag. Er soll auf die noch immer unentdeckten und unzähligen Patienten aufmerksam machen, die nichts von ihrer Infektion ahnen. Wir beteiligen uns an diesem Tag mit fünf informativen Fakten zu Hepatitis.

Junger Mann mit typischer Gelbsucht infolge einer Hepatitis-A-Infektion. CDC/ Dr. Thomas F. Sellers; Emory University

Fakt #1 – Definition

Als „Hepatitis“ werden Entzündungskrankheiten der Leber (von griechisch „hepar“ = Leber) bezeichnet. Auslöser können Viren, Gifte, Medikamente oder Autoimmunkrankheiten sein. Zu den Symptomen zählen beispielsweise Müdigkeit, Erbrechen, Fieber, aber auch Gelbsucht (Ikterus), Leberdruckschmerz, Juckreiz und Entfärbung des Stuhlgangs können auftreten.

Fakt #2 – Verschiedene Formen

Man unterscheidet zwei Formen der Leberentzündung, die akute und die chronische. Während die akute in der Regel von selber ausheilt, dauert die chronische länger als 6 Monate und kann zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen. So wird beispielsweise Hepatitis A niemals chronisch und heilt von selber aus. Demgegenüber besteht bei Hepatitis C eine hohe Gefahr der Chronifizierung.

Fakt #3 – Von A bis E

Bei der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich bei der Hepatitis um eine virale Infektionskrankheit. Die klassischen Hepatitis-Viren sind – entsprechend der Reihenfolge ihrer Entdeckung – alphabetisch eingeteilt in die Typen A bis E. Laut Schätzungen sind weltweit rund 240 Millionen Menschen chronisch mit Heptitis B infiziert, rund 184 Millionen Menschen haben Antikörper gegen Hepatitis C ausgebildet. Ersteres gehört damit zu den häufigsten Viruserkrankungen weltweit. In Deutschland sind rund 1 Million Menschen von einer viralen Hepatitisinfektion betroffen.

Fakt #4 – Übertragung

Die Formen A und E übertragen sich über kontaminiertes Trinkwasser oder Nahrung, während man sich bei den übrigen Virus-Formen typischerweise über Blut- und Schleimhautkontakte ansteckt. Bei Heptitis B erfolgt die Übertragung darüber hinaus auch über Sperma, Tränenflüssigkeit, Speichel und sogar Muttermilch. Das Risiko, sich bei einer Nadelstichverletzung mit dem Virus anzustecken, liegt bei 30%.

Fakt #5 – Vorbeugung und Therapie

Gegen Hepatitis A und B kann man sich impfen lassen. Gegen Hepatitis C und die weiteren Formen gibt es bislang noch keinen Impfstoff. Hier muss nach Ausbruch der Erkrankung medikamentös eingegriffen werden: Eine derartige Therapie ist dabei sehr kost- und langwierig: So kostet die zwölfwöchige Behandlung mit dem Arzneimittel Sofosbuvir in Deutschland rund 41.000 Euro.

Ausrichter des Aktionstages in Deutschland ist die Deutsche Leberhilfe. Das Statistische Bundesamt beteiligt sich an dem Welt-Hepatitis-Tag mit einer Übersicht der bislang zusammengestellten Hepatitis-Daten in Deutschland.