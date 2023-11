Die Berufs­be­klei­dung für die Pflege und Medizin ist spezi­ell für die beson­de­ren Einsatz- und Hygie­ne­an­for­de­run­gen im Gesund­heits­we­sen konzi­piert worden. Doch was ist, wenn der Bestand an Berufs­be­klei­dung knapp bemes­sen ist?

Nicht fündig gewor­den? Berufs­be­klei­dung für die Pflege sollte in ausrei­chen­der Zahl und in verschie­de­nen Konfek­ti­ons­grö­ßen vorlie­gen. Bild: Pranav Kukreja/Dreamstime

Ob in Grün, Blau oder ganz klassisch in Weiß: Die Berufs­be­klei­dung für die Pflege und Medizin – typischer­weise Kasack, Schlupf­hose und/oder Kittel – ist prägend für das Bild des Arbeits­all­tags in den Einrich­tun­gen des Gesund­heits­we­sens.

Das Tragen dieser spezi­ell für die dort vorherr­schen­den beson­de­ren Einsatz- und Hygie­ne­an­for­de­run­gen konzi­pier­ten Kleidungs­stü­cke, ist dabei für viel Berufs­an­ge­hö­rige auch ein wesent­li­cher Bestand­teil der geleb­ten Berufs­iden­ti­tät. Sie sind eine „Uniform“, die dem Gegen­über klar macht: Ich bin Teil einer profes­sio­nel­len Gruppe.

Mangel an Berufs­klei­dung?

Doch was ist, wenn der Bestand an Berufs­be­klei­dung knapp bemes­sen ist – es also nicht für jeder­mann bezie­hungs­weise jeder­frau ein Kleidungs­stück verfüg­bar ist? Oder wenn es zwar rechne­risch genug Beklei­dungs­stü­cke gäbe, dass Sorti­ment jedoch einen Mangel in der Größen­aus­wahl, beispiels­weise bei den Übergrö­ßen, aufweist?

Da stellt sich doch die Frage, zu welchen juris­ti­schen Konse­quen­zen es führt, wenn beispiels­weise einer korpu­len­te­ren Pflege­fach­per­son mangels Verfügbarkeit weder Kasack noch Hose ausge­teilt werden können und deshalb auch kein Dienst­an­tritt erfolgt?

Klar ist, dass Ärzte und Pflegende eine quali­täts­ge­rechte und hygie­nisch einwand­freie Berufs­be­klei­dung bezie­hungs­weise Schutz­klei­dung zu tragen haben und dass weder Patien­ten noch das Perso­nal einem Infek­ti­ons­ri­siko ausge­setzt werden dürfen.

Die Textil­ver­sor­gung unter­liegt daher stren­gen, hygie­ni­schen Quali­täts­an­for­de­run­gen, deren Nicht­ein­hal­tung von der Recht­spre­chung im Schadens­fall dem Sorgfalts- und Pflich­ten­kreis des Einrich­tungs­trä­gers zugewie­sen wird.

Infek­ti­ons­schutz: Eine Fülle von Vorschrif­ten

Im Zusam­men­hang mit dem Umgang von Texti­lien aus Berei­chen mit erhöh­ter Infek­ti­ons­an­for­de­rung gibt es dabei von den Arbeit­ge­bern eine Fülle von Vorschrif­ten zu beach­ten.

Ausge­hend von

hinweg sind die Pflege­tä­tig­kei­ten aufgrund des mögli­chen Kontak­tes zu poten­zi­ell infek­tiö­sem Material mit einer laten­ten Gefahr behaf­tet. Hinsicht­lich ihrer Infek­ti­ons­ge­fähr­dung unter­fal­len pflege­ri­sche und medizi­ni­sche Tätig­kei­ten deshalb der Schutz­stufe 2 (Ziffer 3.4.2 TRBA 250).