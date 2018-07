Was war das schönste Erlebnis in Ihrem bisherigen Arbeitsleben als Pflegekraft? Was hat sie besonders berührt? Antworten auf diese Fragen und eindrucksvolle Geschichten aus dem Pflegealltag sammelt das Bundesgesundheitsministerium im Rahmen der Aktion #Gute Pflege - Gut für uns alle.

Mit der Aktion „#Gute Pflege – Gut für uns alle“ sucht das Bundesgesundheitsministerium (BMG) eindrucksvolle Geschichten aus dem Pflegealltag von jungen Nachwuchskräften, die im Krankenhaus oder in der Altenpflege arbeiten. Die Pflegekräfte sind dazu aufgerufen, ihre Geschichten schriftlich per Mail an das BMG zu schicken oder als Text-bzw. Videopost unter #GutePflege über Facebook oder Twitter zu veröffentlichen.

Unter den Einsendungen werden fünf Geschichten, die besonders beeindrucken, von einer Fachjury ausgewählt. Die Verfasser dieser Geschichten werden nach Berlin eingeladen und können dann in einem persönlichen Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von positiven Erfahrungen und Eindrücken aus dem Berufsalltag als Pflegekraft berichten. Ziel der Aktion ist vor allem, Jugendlichen und Berufsanfängern den Pflegeberuf als attraktive Option für ihre berufliche Orientierung näher zu bringen. Denn insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene orientieren sich bei ihren Entscheidungen an den Altersgenossen, deren Erfahrungen und den in dieser Gruppe vorherrschenden Trends.

Die Beiträge der Gewinner werden im Anschluss an den Tag der offenen Tür auf der Homepage des BMG veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 8. August 2018.