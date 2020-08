Beim Einlösen von Rezepten in der Apotheke ist es dem Apotheker nicht erlaubt, mit der Zugabe von Sachleistungen zu werben. Dies lässt sich nicht mit den arzneimittelrechtlichen Regelungen zur Preisbindung vereinbaren.

Inlän­di­sche Apo­the­ken dür­fen ihren Kun­den beim Erwerb von ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen Arz­nei­mit­teln kei­ne Vor­tei­le in Form von Rabat­ten, Gut­schei­nen oder Sach­ge­schen­ken zusi­chern. Dies hat das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt in Leip­zig mit Urteil vom 09.07.2020 (Az.: 3 C 21.18) ent­schie­den.

Keine Geschenkzugaben bei Rezepteinlösung

Klä­ge­rin war eine Apo­the­ken­in­ha­be­rin im Bezirk der beklag­ten Apo­the­ker­kam­mer. Im Novem­ber 2013 und um Janu­ar 2014 gab sie Wer­be­fly­er mit Gut­schei­nen für klei­ne Sach­ge­schen­ke an die Kun­den her­aus. Bei der Abga­be eines Rezepts konn­ten die­se dann zwi­schen einer Rol­le Geschenk­pa­pier und einem Paar Kuschel­so­cken wäh­len.

Die Apo­the­ker­kam­mer ver­bot ihr Vor­ha­ben durch Ord­nungs­ver­fü­gung vom 01. April 2014 mit Ver­weis auf die Berufs­ord­nung der Apo­the­ker und Apo­the­ke­rin­nen. Eine mit dem Erwerb von ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen und/oder preis­ge­bun­de­nen Arz­nei­mit­teln ver­bun­de­ne Gewäh­rung von Rabat­ten oder Sach­ge­schen­ken und das Wer­ben dafür sei nach der Ver­ord­nung unzu­läs­sig.

Die Apo­the­ke­rin erhob dar­auf­hin Kla­ge gegen die Kam­mer. Nach­dem die Kla­ge in den Vor­in­stan­zen bereits erfolg­los geblie­ben ist, hat nun auch das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt die Revi­si­on der Klä­ge­rin gegen das Beru­fungs­ur­teil zurück­ge­wie­sen.

Verstoß gegen die rechtliche Preisbindung

Das Ober­ver­wal­tungs­ge­richt NRW habe im Ein­klang mit Bun­des­recht rich­ti­ger­wei­se ange­nom­men, dass die Unter­sa­gungs­ver­fü­gung der Beklag­ten recht­mä­ßig erfolgt ist. Die Klä­ge­rin ver­sto­ße gegen die arz­nei­mit­tel­recht­li­che Preis­bin­dung, indem sie ihren Kun­den im Zuge des Erwerbs eines rezept­pflich­ti­gen Medi­ka­ments ein Sach­ge­schenk ver­spricht und aus­hän­digt. Nach § 78 des Arz­nei­mit­tel­ge­set­zes ist jedoch gera­de für ver­schrei­bungs­pfli­chit­ge Arz­nei­mit­tel ein ein­heit­li­cher Apo­the­ken­ab­ga­be­preis zu gewähr­leis­ten. Die Ein­zel­hei­ten der Preis­be­rech­nung sei­en in der Arz­nei­mit­tel­preis­ver­ord­nung gere­gelt.

Trotz EuGH-Urteil – Preisbindung in Deutschland weiterhin rechtens

An der Ver­fas­sungs­mä­ßig­keit der arz­nei­mit­tel­recht­li­chen Preis­bin­dungs­vor­schrif­ten bestün­den kei­ne Zwei­fel. Auch nicht unter Berück­sich­ti­gung des EuGH-Urteils vom 19.10.2016 (Az.: C‑148/15). Der Gerichts­hof hat­te in dem Urteil erklärt, dass die Fest­le­gung eines ein­heit­li­chen Abga­be­prei­ses für rezept­pflich­ti­ge Arz­nei­mit­tel einen rechts­wid­ri­gen Ver­stoß gegen den frei­en Waren­ver­kehr dar­stel­le.

Auf­grund des Vor­rangs des Uni­ons­rechts sei die deut­sche Arz­nei­mit­tel­preis­ver­ord­nung nicht auf Ver­sand­apo­the­ken im EU-Aus­land anzu­wen­den. Die­se kön­nen im Fal­le eines Ver­sands nach Deutsch­land Rabat­te und Boni auf rezept­pflich­ti­ge Medi­ka­men­te gewäh­ren.

Für die inlän­di­schen Apo­the­ken gel­ten jedoch wei­ter­hin die ein­heit­li­chen Preis­bin­dungs­vor­schrif­ten. Die Rege­lun­gen zur Preis­an­glei­chung sei­en gemein­wohl­ori­en­tiert und wür­den zu ver­nünf­ti­gen Zwe­cken bestehen. Ein Preis­wett­be­werb zwi­schen inlän­di­schen Prä­sen­zapo­the­ken fän­de nicht statt. Dadurch wer­de das Ziel einer flä­chen­de­cken­den, gleich­mä­ßi­gen Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung mit Arz­nei­mit­teln sicher­ge­stellt. Auch wegen des bis­her gerin­gen Markt­an­teils von aus­län­di­schen Arz­nei­mit­tel­ver­sen­dern an der Her­aus­ga­be von rezept­pflich­ti­gen Medi­ka­men­ten in Deutsch­land sei die Preis­bin­dung für inlän­di­sche Apo­the­ken wei­ter­hin zumut­bar und ver­hält­nis­mä­ßig.

