Strate­gie gegen die Knapp­heit Medika­mente: Lauter­bach will Engpässe bekämp­fen

Manche Arznei­mit­tel wie Fieber- und Husten­säfte sind derzeit in der Apotheke so gut wie nicht zu haben. Gesund­heits­mi­nis­ter Lauter­bach will das ändern: Kranken­kas­sen sollen mehr für solche Medika­mente bezah­len.