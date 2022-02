Nachdem Mitte Januar bekannt wurde, dass das Arbeitsschutzgesetz in Niedersachsen aufgeweicht wird, soll diese Gesetzesänderung nun auch bundesweit durchgesetzt werden. Wie an verschiedenen Stellen berichtet (Niedersachsen erhöht mögliche Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden, Niedersachsen ermöglicht längere Arbeitszeiten), wurde unter anderem die dortige wöchentliche Obergrenze der Arbeitszeit für “die kritische Infrastruktur” bis April ausgesetzt.

Bochu­mer Bund

Anstatt die Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge zu ver­bes­sern und den Beruf attrak­ti­ver zu machen, bleibt es also dabei, dass sei­tens der Poli­tik auf kurz­fris­ti­ge “Lösun­gen” gesetzt wird. Dabei scheint es kei­ne Rol­le zu spie­len, ob die noch ver­blei­ben­den Pfle­ge­kräf­te bis an die Gren­zen und dar­über hin­aus getrie­ben wer­den, um die Sta­tio­nen am lau­fen zu halten.

Längst wäre es an der Zeit die Bet­ten zu sper­ren, für die das Per­so­nal fehlt und die Arbeits­kräf­te stär­ker, nicht weni­ger zu schüt­zen und zu ent­las­ten. Dass sich der all­ge­gen­wär­ti­ge Pfle­ge­not­stand durch sol­ches Ein­grei­fen wei­ter dra­ma­ti­sie­ren wird, scheint offen­sicht­lich. Beson­ders ärger­lich für die Pfle­gen­den ist neben den wei­te­ren Ver­schär­fun­gen im beruf­li­chen All­tag die Tat­sa­che, dass die neu gegrün­de­te Regie­rung genau die sel­be Linie fährt, wie die abge­wähl­te Schwarz-rote Koalition.

Die Bun­des­re­gie­rung, die sich in Image­kam­pa­gnen gern als Koali­ti­on der Ver­än­de­rung und Neue­rung gibt, über­nimmt hier den Vor­schlag der nie­der­säch­si­schen (nicht-mehr-sehr-) gro­ßen Koali­ti­on und wei­tet ihn noch dazu bis Juni aus. Damit zeigt die neue Regie­rung im Bund über­ra­schend schnell ihren man­geln­den Wil­len zur Ver­än­de­rung. Für Pfle­gen­de, Ange­hö­ri­ge, aber auch für die brei­te Bevöl­ke­rung, kann dies nur bedeu­ten, sich noch stär­ker für bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen, bes­se­re Bezah­lung und einen ange­mes­se­nen Schutz für Pfle­ge­kräf­te einzusetzen.

Denn wovor die Regie­rung mit aller Kraft die Augen ver­schließt, ist den Betrof­fe­nen längst klar: Eine ange­mes­se­ne Behand­lung kann in deut­schen Kran­ken­häu­sern schon jetzt nicht mehr statt­fin­den. Durch immer stär­ker über­las­te­te Pfle­ge­kräf­te wird sich die Situa­ti­on aller­dings für die Pati­en­ten und Bewoh­ner noch wei­ter verschlechtern.

Es gilt daher, sich Mög­lich­kei­ten zu suchen, den eige­nen Unmut über die­se Ent­schei­dun­gen zu äußern und in wir­kungs­vol­len Pro­test zu ver­wan­deln. Unter­zeich­net Peti­tio­nen, geht (Coro­na-kon­form) demons­trie­ren und orga­ni­siert euch gewerk­schaft­lich. Wir dür­fen uns nicht län­ger gefal­len las­sen, dass Poli­ti­ker Ent­schei­dun­gen tref­fen, die sich nega­tiv auf unse­re Gesund­heit aus­wir­ken. Denn letzt­end­lich lei­den wir alle unter einer sol­chen Politik.

Niklas Kem­per