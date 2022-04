Impfung in der Kritik: Nach dem Scheitern einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag mehren sich die Stimmen, nun auch die seit Mitte März geltende Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegewesen wieder abzuschaffen. Denn Pflegekräfte würden einseitig durch sie in die Verantwortung genommen. Virologe Alexander Kekulé sieht durch die veränderte Lage durch Omikron die Voraussetzungen für eine Impfpflicht nicht mehr gegeben.

Die Debat­te um die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht scheint erneut in Gang zu kom­men Bild: © Scyther5 | Dreamstime.com

Nach dem Schei­tern einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht im Bun­des­tag meh­ren sich die Stim­men, nun auch die seit 15. März gel­ten­de ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne bran­chen­be­zo­ge­ne Pflicht zur Imp­fung für Gesund­heits- und Pfle­ge­be­ru­fe abzu­schaf­fen. Ins­be­son­de­re aus Baden-Würt­tem­berg gibt es mas­si­ve Kri­tik von Ver­bän­den. Die Haupt­kri­tik: Man habe die am 10. Dezem­ber 2021 im Bun­des­tag beschlos­se­ne Impf­pflicht für das Pfle­ge­per­so­nal zwar mit­ge­tra­gen – aber immer unter der Vor­aus­set­zung, dass spä­ter eine, wie auch immer aus­ge­stal­te­te, all­ge­mei­ne Impf­pflicht komme.

Die­se war am 7. April in der Bun­des­tags-Abstim­mung jedoch geschei­tert. Sowohl der par­tei­über­grei­fend ein­ge­brach­te Vor­schlag einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht ab dem Alter von 60 Jah­ren, als auch die von der Uni­on favo­ri­sier­te „Impf­pflicht auf Vor­rat“, falls sich im Herbst die Coro­na-Lage wie­der ver­schlech­tert, fan­den jeweils kei­ne Mehrheit.

Kritik an Impfpflicht nur für die Pflege: „Einseitig in die Verantwortung genommen“

Dass die­se nach gro­ßem poli­ti­schem Thea­ter doch nicht ein­ge­führt wer­de, sei „ein ekla­tan­ter Ver­trau­ens­bruch der Poli­tik gegen­über der gesam­ten Pfle­ge­bran­che“, so Bern­hard Schnei­der, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Evan­ge­li­schen Heim­stif­tung Stutt­gart, die als einer der größ­ten Alten­pfle­ge-Anbie­ter in Baden-Würt­tem­berg lan­des­weit knapp 100 Senio­ren- und Pfle­ge­hei­me betreibt.

Annet­te Nol­ler, Vor­stands­vor­sit­zen­de des Dia­ko­ni­schen Werks Würt­tem­berg, kri­ti­sier­te im Gespräch mit dem SWR eine Dis­kri­mi­nie­rung der Beschäf­tig­ten in Pfle­ge, Kin­der- und Jugend­hil­fe sowie Ein­glie­de­rungs­hil­fe. Die­se wür­den mit der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht „ein­sei­tig in die Ver­ant­wor­tung genom­men“, so Noller.

Nachweis der Impfung erforderlich

Der Hin­ter­grund: Seit dem 15. März müs­sen Mit­ar­bei­ter in Kran­ken­häu­sern, Arzt­pra­xen und Pfle­ge­hei­men einen Nach­weis erbrin­gen, dass sie voll­stän­dig gegen Coro­na geimpft, oder aber von der Infek­ti­on gene­sen sind – bezie­hungs­wei­se im Aus­nah­me­fall, dass bei ihnen eine medi­zi­ni­sche Kon­tra-Indi­ka­ti­on gegen eine Imp­fung besteht.

Damals stimm­te eine gro­ße Mehr­heit der Ampel-Regie­rungs­ko­ali­ti­on sowie der Uni­ons­frak­ti­on für den ent­spre­chen­den Geset­zes­ent­wurf von SPD, Grü­nen und FDP. Dem Per­so­nal in Gesund­heits­be­ru­fen und Beru­fen, die Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und Men­schen mit Behin­de­run­gen betreu­en, kom­me eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung zu, da es inten­si­ven und engen Kon­takt zu Per­so­nen­grup­pen mit einem hohen Infek­ti­ons­ri­si­ko für einen schwe­ren oder töd­li­chen Krank­heits­ver­lauf habe, hieß es in der Begründung.

Beschäf­tig­ten, die kei­nen Impf­schutz oder eine Gene­sung nach­wei­sen, dro­hen arbeits­recht­li­che Schrit­te; das ört­li­che Gesund­heits­amt kann für sie ein Betre­tungs­ver­bot für ihre Ein­rich­tung verhängen.

DKG-Vorsitzender Gaß und Virologe Kekulé: Einrichtungsbezogene Impfpflicht hat Zweck verloren

Nun aber gehö­re auch die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht wie­der auf den Prüf­stand, erklär­te Dr. Gerald Gaß, der Vor­stands­vor­sit­zen­de der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG), bereits am Tag nach dem Schei­tern im Bun­des­tag. Denn wenn es selbst für poten­zi­ell gefähr­de­te Alters­grup­pen kei­ne all­ge­mein gel­ten­de Impf­pflicht gebe – wie ist dann die Impf­ver­pflich­tung in der Pfle­ge zu recht­fer­ti­gen, die ja indi­rekt – durch das Ver­hin­dern einer Virus-Über­tra­gung von Beschäf­tig­ten auf Bewoh­ner oder Pati­en­ten – genau die­se Grup­pen schüt­zen soll?

„Bei der all­ge­mei­nen Impf­pflicht wur­de argu­men­tiert, dass die­se beson­ders gefähr­de­te Grup­pen vor schwe­ren Ver­läu­fen und Kran­ken­haus­auf­ent­hal­ten schüt­zen wür­de und somit für eine Ent­las­tung des Gesund­heits­sys­tems sorgt. Die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht wur­de ein­ge­führt, um genau die­se Grup­pen zu schüt­zen. Die Ver­hin­de­rung der Über­tra­gung wur­de als Argu­ment für die all­ge­mei­ne Impf­pflicht aber als hin­fäl­lig betrachtet.

Dann kann sie auch nicht mehr Grund­la­ge für Betre­tungs- und Berufs­ver­bo­te für die Beschäf­tig­ten in den Gesund­heits­ein­rich­tun­gen sein“, erläu­tert er. In einer ähn­li­chen Rich­tung hat­te sich der Bun­des­ver­band pri­va­ter Anbie­ter sozia­ler Diens­te e.V. (bpa) bereits Mit­te März, dem Tag nach Inkraft­tre­ten der Bran­chen-Impf­pflicht geäußert.

„Die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht kann nur ein ers­ter Schritt sein, weil sie das erklär­te Ziel, den Schutz der älte­ren und pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen, allein nicht errei­chen kann. Eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht muss schnell fol­gen, damit nicht nur die Beschäf­tig­ten in einer Pfle­ge­ein­rich­tung, son­dern auch Ange­hö­ri­ge und Besu­cher nicht mehr unge­impft sein kön­nen“, so bpa-Prä­si­dent Bernd Meurer.

Auch der Viro­lo­ge Alex­an­der Keku­lé, Pro­fes­sor für Medi­zi­ni­sche Mikro­bio­lo­gie Viro­lo­gie an der Mar­tin-Luther-Uni­ver­si­tät Hal­le-Wit­ten­berg sowie Direk­tor des Insti­tuts für Bio­lo­gi­sche Sicher­heits­for­schung in Hal­le, ging beim Inter­view mit dem MDR für sei­nen Pod­cast „Keku­lés Coro­na-Kom­pass“ auf Distanz zur ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht. Er sei damals einer der ers­ten gewe­sen, die für die ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht – oder über­haupt eine Impf­pflicht in Deutsch­land – plä­diert hätten.

Dies sei jedoch vor dem Hin­ter­grund der damals vor­herr­schen­den Del­ta-Vari­an­te zu sehen, wo es einen deut­li­chen Zusam­men­hang zwi­schen Impf­quo­te und Inzi­denz gab, und es mehr­fach schwe­re Coro­na-Aus­brü­che in Senio­ren­hei­men gege­ben habe. Durch die seit Jah­res­an­fang domi­nan­te Omi­kron-Vari­an­te habe sich die Lage jedoch grund­le­gend geändert.

„Und des­halb mei­ne ich, weil wir ja auch gera­de wis­sen, dass die Imp­fung bezüg­lich der Ver­brei­tung von Infek­tio­nen nicht so viel bringt – bei Omi­kron kann man sagen fast gar nichts bringt, nur sehr wenig – dass man eigent­lich kei­ne epi­de­mio­lo­gi­sche Begrün­dung dafür mehr hat“, so Keku­lé. Es wäre „ein kla­rer Schnitt gewe­sen zu sagen, wir stel­len jetzt erst mal alles zurück. Wir war­ten mal ab, was da kommt, und machen uns bereit, eben dann im Zwei­fels­fall schnell zu entscheiden.“